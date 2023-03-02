Момент страшного столкновения поездов в Греции попал на видео

В результате трагедии, погибло 40 человек, 130 ранено. Удар был настолько мощным, что некоторых пассажиров выкидывало из вагонов через разбитые окна. Фрагменты разрушенного поезда разлетелись в радиусе 100 метров от места столкновения.

Железные дороги в Греции - постоянная головная боль. Вся инфраструктура устарела, персонала не хватает. Кстати, с 2017 года управление железными дорогами Греции взяла итальянская корпорация Ferrovie dello Stato (FS Group). Под её крылом есть и другие ЖД в нескольких странах ЕС.