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Момент страшного столкновения поездов в Греции попал на видео

Момент страшного столкновения поездов в Греции попал на видео

Автор:
02 марта 2023 17:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: взрыв   греция   лариса   пассажиры   поезд   станция   столкновение   товарняк   
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Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории страны.

Столкновение произошло возле города Лариса. Пассажирский поезд врезался в «товарняк», сошёл с рельсов и загорелся.

В результате трагедии, погибло 40 человек, 130 ранено. Удар был настолько мощным, что некоторых пассажиров выкидывало из вагонов через разбитые окна. Фрагменты разрушенного поезда разлетелись в радиусе 100 метров от места столкновения.

Железные дороги в Греции - постоянная головная боль. Вся инфраструктура устарела, персонала не хватает. Кстати, с 2017 года управление железными дорогами Греции взяла итальянская корпорация Ferrovie dello Stato (FS Group). Под её крылом есть и другие ЖД в нескольких странах ЕС.

После вчерашнего ЧП, греческие железнодорожники вышли на забастовку.

Они требуют набрать весь необходимый персонал, улучшить его обучение и внедрить современные технологии безопасности.

Ну а ответственность за трагедию, возложили на начальника станции города Лариса. Он арестован, срок - вплоть до пожизненного. Основание для задержания: столкнувшиеся поезда около часа двигались по одному пути навстречу друг другу, и персонал станции Лариса всё это «проспал».

В стране объявлен 3-дневный траур.

Источник:

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Метки: взрыв   греция   лариса   пассажиры   поезд   станция   столкновение   товарняк   
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15  комментариев
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280
Краснодар Час назад
Им некогда железкой заниматься, они танки для Украины ищут. И наши С-300 отдают бандеровцам.
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−17
vms545 6 минут назад
Опять лахто боты свяжут политику и катастрофу. И будут радоваться гибели мирного населения. Скажите,погибшие дети тоже отправляли оружие в украину?
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13k
a_komolow 6 минут назад
Как всегда, виноват стрелочник
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4k
Трям 9 минут назад
Ничего страшного не увидел. Даже не испугался ничуточки!
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2k
evzhur 9 минут назад
Если товарняк вез оружие для ВСУ, то собакам собачья смерть.
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5k
Crechet 10 минут назад
"Не недо нам дорогу желез...
Хотим трусики и в ЕС".
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1k
Веселый Пук 15 минут назад
Пошли они в пи... зду. Хохлы им помогут.
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5k
Горожанин 23 минуты назад
"Железные дороги в Греции - постоянная головная боль. Вся инфраструктура устарела, персонала не хватает"

ЕС. Цветущий сад, а вокруг джунгли... Боррелиоз головного мозга...
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4k
Владимир Полчаса назад
малаки
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7k
klop Полчаса назад
Вобщем на будущее, места лучше выбирать в середине состава.
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635
surgy 36 минут назад
Мирные люди погибли, как можно говорить про так им и надо!
Мне другое интересно, раз они уже не способны содержать инфраструктуру, то о каких перспективах для страны может быть речь? Хорошо тягачи не на угле
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10k
wilddewill 56 минут назад
Странное видео. Такое чувство, что один поезд уже горит, который стоял, и в него ещё приехал другой. Но огненный шар появляется ещё до столкновения.
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17k
Александр Час назад
Так им и надо, из посланного ими оружия убивают наших солдат.
Ноль сострадания к ним. Как раз по железной дороге и присылали.
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
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