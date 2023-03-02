Момент страшного столкновения поездов в Греции попал на видео

Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории страны.
Столкновение произошло возле города Лариса. Пассажирский поезд врезался в «товарняк», сошёл с рельсов и загорелся.
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В результате трагедии, погибло 40 человек, 130 ранено. Удар был настолько мощным, что некоторых пассажиров выкидывало из вагонов через разбитые окна. Фрагменты разрушенного поезда разлетелись в радиусе 100 метров от места столкновения.
Железные дороги в Греции - постоянная головная боль. Вся инфраструктура устарела, персонала не хватает. Кстати, с 2017 года управление железными дорогами Греции взяла итальянская корпорация Ferrovie dello Stato (FS Group). Под её крылом есть и другие ЖД в нескольких странах ЕС.
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Они требуют набрать весь необходимый персонал, улучшить его обучение и внедрить современные технологии безопасности.
Ну а ответственность за трагедию, возложили на начальника станции города Лариса. Он арестован, срок - вплоть до пожизненного. Основание для задержания: столкнувшиеся поезда около часа двигались по одному пути навстречу друг другу, и персонал станции Лариса всё это «проспал».
В стране объявлен 3-дневный траур.
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Хотим трусики и в ЕС".
ЕС. Цветущий сад, а вокруг джунгли... Боррелиоз головного мозга...
Мне другое интересно, раз они уже не способны содержать инфраструктуру, то о каких перспективах для страны может быть речь? Хорошо тягачи не на угле
Ноль сострадания к ним. Как раз по железной дороге и присылали.