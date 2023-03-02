Крошечное место на планете, где не работают законы правосудия

Дело в том, что парк находится в сфере компетенции округа Вайоминг и сразу двух штатов - Монтана и Айдахо. Таким образом, у человека, совершившего злодеяние, есть право на суд, состоящий из жителей штата Айдахо и округа Вайоминг. Но проблема для машины правосудия заключалась в том, что в части парка, находящейся одновременно в штате Айдахо и округе Вайоминг, никто не живет. А раз нет жителей, то нет и присяжных, а без присяжных суд невозможен. Поэтому преступник, каково бы ни было его правонарушение, фактически остается безнаказанным.