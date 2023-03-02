Крошечное место на планете, где не работают законы правосудия

В Национальном парке Йеллоустоун, расположенный в США на границе сразу трех штатов (Вайоминга, Монтана и Айдахо), есть одно очень примечательное место, которое по сей день будоражит умы не только заядлых путешественников и любителей приключений, но и... представителей закона.
А все дело в том, что относительно небольшой участок земли на территории парка, площадью 130 км², не только находится в труднодоступной местности, вдалеке от дорог и населенных пунктов, но и является исключением из всех правовых норм и законов.
Этот участок получил название «Зона смерти», поскольку из-за пробелов в законодательстве, на его территории можно остаться абсолютно безнаказанным за любое, даже очень тяжкое преступление.
Впервые подобную «лазейку» в законе обнаружил профессор Брайан Калт в 2005 году, а причиной ее возникновения, как ни парадоксально, стала Шестая поправка в Конституции. Эта поправка устанавливает право подсудимого требовать, чтобы суд присяжных состоял из жителей штата и федерального округа, в котором было совершено преступление. Касательно других территорий США Шестая поправка работала безотказно, но только не в случае с Йеллоустонским национальным парком.
Дело в том, что парк находится в сфере компетенции округа Вайоминг и сразу двух штатов - Монтана и Айдахо. Таким образом, у человека, совершившего злодеяние, есть право на суд, состоящий из жителей штата Айдахо и округа Вайоминг. Но проблема для машины правосудия заключалась в том, что в части парка, находящейся одновременно в штате Айдахо и округе Вайоминг, никто не живет. А раз нет жителей, то нет и присяжных, а без присяжных суд невозможен. Поэтому преступник, каково бы ни было его правонарушение, фактически остается безнаказанным.
Как я уже говорил выше, впервые об этом пробеле в законодательстве заявил профессор права Мичиганского университета Брайан Калт в своей статье «The Perfect Crime» («Идеальное убийство»). Он рассказал, что в США действительно существует, так называемая, «Зона Смерти» площадью всего 50 квадратных миль (130 км²), где можно совершенно безнаказанно совершить любое преступление.
Например, устроить «судную ночь»... Помните одноименный фильм, где по сюжету одну ночь в году можно было безнаказанно творить бесчинства, не страшась наказания? Вот и тут действовал примерно такой же принцип.
Публикацией статьи, кстати, дело не ограничилось, и профессор Калт всеми правдами и неправдами попытался убедить Конгресс изменить ситуацию. Согласитесь, как-то это неправильно, что человек, совершивший преступление, может избежать наказания просто из-за несовершенства закона?! Однако призывы Калта так и остались неуслышанными.
«Зона смерти», тем временем, продолжала привлекать еще больше внимания со стороны общественности. Этому способствовал выход в 2008 году романа «Свободный огонь» Чарльза Джеймса Бокса, а также триллера «Население: ноль», который увидел свет в 2016 году.
Ну и, наконец, летом 2007 года произошел случай, который лишний раз подтвердил и несовершенство Шестой поправки, и наличие «лазеек» в принятых законах. Майкл Белдеррейн, который незаконно застрелил лося в национальном парке Йеллоустоун (а, как мы помним, в заповедниках охотится категорически запрещено), решил воспользоваться правом на Шестую поправку, и потребовал собрать суд присяжных, который должен был, по закону, состоять из жителей штата Монтана.
Это было возможно, но только в теории, на практике же жителей данной территории оказалось настолько мало, что набрать необходимое количество присяжных не получилось от слова «совсем». В итоге, Белдеррейн остался безнаказанным, а судебная система лишилась, возможно, единственного за долгое время прецедента по делу о «Зоне смерти».
На данный момент вопрос с «Зоной смерти» так и остается открытым...
Источник:
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Так там ещё умудриться нужно совершить тяжкое преступление. )