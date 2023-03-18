Город у моря, получивший название в честь гробов

Именно так можно перевести с греческого языка слово ларнакс – хотя обычно корректно пишут, что речь идёт о типе античных саркофагов и погребальных урн.

Портовый город на берегу Средиземного моря, судя по всему, получил своё нынешнее имя в конце 16-го века, после захвата острова турками – считается, что из-за большого количества найденных античных саркофагов. Но также есть версия, что название это дали венецианцы, у которых турки и отбили остров. В этом случае, возможно, причиной стало, что именно здесь была построена церковь святого Лазаря – над его гробницей.

До 16-го века город назывался совсем иначе – в честь солёных озёр, которые тут находятся, а ещё более ранняя история отправляет нас к Библии. Но давайте попробуем по порядку.