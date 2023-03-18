Город у моря, получивший название в честь гробов

Название города Ларнака хорошо знакомо всем туристам, любящим отдых на Кипре (там находится крупнейший аэропорт страны). Однако не все знают, что название это сродни тому, как если бы у нас город назывался Гроб.
Именно так можно перевести с греческого языка слово ларнакс – хотя обычно корректно пишут, что речь идёт о типе античных саркофагов и погребальных урн.
Портовый город на берегу Средиземного моря, судя по всему, получил своё нынешнее имя в конце 16-го века, после захвата острова турками – считается, что из-за большого количества найденных античных саркофагов. Но также есть версия, что название это дали венецианцы, у которых турки и отбили остров. В этом случае, возможно, причиной стало, что именно здесь была построена церковь святого Лазаря – над его гробницей.
До 16-го века город назывался совсем иначе – в честь солёных озёр, которые тут находятся, а ещё более ранняя история отправляет нас к Библии. Но давайте попробуем по порядку.
Изначально город назывался Китион, и был он основан, согласно преданиям, внуком Ноя по имени Киттим. Та же церковь святого Лазаря находится в ведении Китийской митрополии Кипрской православной церкви – то есть самое первое название города тоже не забылось. Лазарь, воскрешённый Иисусом, являлся первым епископом Китиона (вообще это был город-государство) – а после второй смерти здесь и похоронен.
Правда, его мощи по указу императора Льва VI были перенесены в Константинополь – ещё в 898-м году. А дата переноса затем стала церковным праздником.
Хотя считается, что на самом деле тогда перенесли только часть мощей, что-то осталось и киприотам. А часть мощей Лазаря уже из Константинополя затем была отправлена во Францию, где в честь этого построили кафедральный собор Святого Лазаря и тоже празднуют данный факт.
Что интересно, тема с храмами над могилами в Ларнаке близка не только христианам, но и мусульманам. История здесь так же откручивается до "начала начал", можно сказать.
Считающаяся одной из самых значимых в исламском мире святыня, мечеть Хала Султан Текке, построена над саркофагом, где похоронена родная тётя Мухаммеда. Её звали Умм Харрам и она погибла, упав с лошади. Поскольку ехала она с целым отрядом и с целью обратить местных жителей в ислам, то память о ней увековечили тем же образом – строительством мечети.
Можно ещё отметить, что в Ларнаке и правда найдено много саркофагов, в местном археологическом музее можно посмотреть на очень яркие примеры (буквально яркие – ниже на фото, скажем, главный хит музея, саркофаг с сохранившейся раскраской).
В общем, у нас имеется церковь, построенная над саркофагом воскрешённого Иисусом Лазаря, мечеть, построенная над саркофагом родственницы Мухаммеда, и просто много найденных саркофагов – и название города, данное в честь каких-то саркофагов.
Стоит отметить, что до того, как стать Ларнакой (а также до Китиона и Цитиума в римский период), этот город назвался Аликес, что означает "солёные озёра". Следы этого названия здесь, разумеется, тоже сохранились. Дело в том, что Ларнака стоит не только на берегу моря, но и на берегу солёного озера, которое сейчас называется так же, как город.
Это даже не одно озеро, а сразу четыре – одно из них называется Алики, что, видимо, логично перевести как "солёное озеро", то есть то же самое, что и Аликес, только в единственном числе.
Добыча соли в своё время помогла возродиться городу. После череды завоеваний, разорительных нашествий и пр. портовый город, бывший чуть ли не главным городом острова, пришёл в упадок.
Но с конца 12-го века местные власти начали активно добывать соль и торговать ею, что снова сделало город процветающим – ему даже поменяли название на Салина. К слову, это название в Ларнаке тоже хорошо помнят – так тут назвали, к примеру, парк, торговый центр, гостиницы и т.д.
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В 13 веке до н. э. Китион (современ.Ларнака) был отдельным городом-государством на острове Кипр. Найденные археологами культурные артефакты говорят об их принадлежности к периоду 1200-1000 г. до н. э. Это – предметы быта, керамика, необычные архитектурные элементы в декоре зданий и сооружений, что говорит о культурном расцвете города. Ученые также отмечают, что все эти исторические находки можно интерпретировать, как признаки политических изменений. Они ознаменовали приход в город ахейцев, а также заселение Китиона первыми греческими колонистами. В городе также появились финикийцы, который надолго обосновались в этой области.
Перед началом 1000 г. до н. э. город-государство был полностью перестроен его новыми жителями – финикийцами. Так он стал настоящим центром их культуры. После себя финикийцы оставили прочные стены, которые использовали для защиты от нападений захватчиков. Комплекс из пяти храмов, посвященных своим богам, а также укрепленный военно-морской порт.
Китион завоевали в 1 000 до н.э. Первой на право управлять городом-государством решилась Ассирийская Империя, затем – Египет. В скором времени Китион стал частью могущественной Персидской империи. Но не только войны пытались разрушить некогда цветущий город. Много разрушений на остров Кипр в целом принесли сильнейшие землетрясения. В 76 году н.э. город сильно пострадал, но был восстановлен в скором времени. К полному разрушению города, а также его соседей – Саламина и Пафоса – привели сильнейшие землетрясения в 322 и 342 годах. Сейчас ученые выдвинули теорию о том, что стало причиной таких сильных разрушений. Скорее всего, это была чрезмерная вырубка лесов на острове, а также слишком большое число домашнего скота, который выпасали на равнинах вблизи крупных городов.
В период правления на Кипре Османской империи в Китионе был открыт коммерческий порт, который торговцы использовали в качестве транспортного хаба. Порт обустроили на Скале – так называли все побережье от замка Ларнаки и его окрестностей.
Большое значение в развитии города сыграл акведук, построенный в 1747. Его назвали Камаре. Основной функцией сооружения стала транспортировка воды к городу из водоема, который находился почти в 10 км от центра Ларнаки.
Самые древние легенды города Ларнака связаны с древним городом, который стал ее предком – Китион. Его считают одним из старейших городов Кипра. Археологи датируют руины Китиона 13 столетием до нашей эры. Упоминание о городе Китион есть в Библии. Одно из наиболее ценных археологических открытий, относящиеся к древнему городу – храм Астарты, богини плодородия.
На Кипре она почиталась как главное женское божество. Киприоты ассоциировали ее с «божественной матерью», которая дарует жизни, и с матерью-природой. Культ Астарты связывали с небесными светилами – Луной и Венерой. Сила обновления Луны давала богине возможность возрождаться и умирать, что ассоциировалась с продолжением рода человеческого.
Изображение богини Астарты, Китион, Ларнака, Кипр
Изображение богини Астарты, Древний Китион (Ларнака)
Астарта в представлении жителей Китиона была женщиной с рогами. Есть легенда о том, по какой причине они появились у богини. Она гласит, что ее муж – Солнце – был побежден правителем тьмы. Ему пришлось отправиться в царство вечного мрака через семь врат. За ним последовала его верная супруга, которая оплакивала свою утрату. Все, что ей осталось от мужа – лунный серп, который она стала носить в волосах. Скоро он стал ее частью.
Также есть легенда об еще одной утрате Астарты. В неравной схватке с темными силами погиб ее сын – Таммуз. Даже на древних изображениях богиню можно увидеть плачущей и стоящей в лучах лунного света, а вокруг нее – красивое звездное небо. В руках она держит крест, который символизирует ее печаль от утраты близких. Также крест является посылом к древней египетской богине – Исиде. Таким же образом греки после принятия христианства стали изображать деву Марию, оплакивающую своего сына.
Астарта была покровительницей путешественников. Ее изображали на корме кораблей. Статуя, установленная на носу судна, защищала мореходов от бурь и нападений недругов. А по светилам, с которыми богиня ассоциировалась, морские путешественники могли ориентироваться в неспокойных водах и прокладывать свой путь к месту назначения.