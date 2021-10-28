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Культурный шок: кого и чем поражает заграница

Культурный шок: кого и чем поражает заграница (25 фото)

Автор:
28 октября 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: интересно   культурные различия   лё биг мак   наблюдения   национальные особенности   познавательно   привлючения   путешествия   
1336
25
В каждой стране - свои привычки и своя культура, так что, приезжая в чужую страну, мы неизбежно ощущаем различия с тем, к чему привыкли. Но иногда эти различия бывают настолько разительными, что западают в душу на всю жизнь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   культурные различия   лё биг мак   наблюдения   национальные особенности   познавательно   привлючения   путешествия   
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1k
Анна Анна Час назад

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6k
Nikolay 15 минут назад
В первую поездку в Финляндию был шокирован, когда приехал в гостиницу поздно вечером, на ресепшен никого, на столике лежит конверт с моим именем, в котором лежат ключи от номера. Утром уехал просто оставив ключи на том же столике. За все время пребывания не видел никого из персонала
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1k
Alexandr 16 минут назад
От фото к фото род автора меняется, то Белая Муха, то "Белый Мух".
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34k
Татьяна Юсова 19 минут назад
Как легко шокировать иностранцев! Особенно американцев!
9-
Сесть за еду в 10 часов вечера в Испании считается совершенно нормальным.
У нас и в 12 часов ночи залезть в холодильник в порядке вещей! А сидеть в ресторане, есть и пить до самого закрытия - тоже нормально! А что ещё делать в ресторане?
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
В мюнхенском метро видел большую группу детей, которых двое взрослых везли, видимо, на какую-то экскурсию. Дети садились группками прямо на платформу, либо бегали по ней - и никто не орал на них и не старался построить, и чтоб не вертелись)) К прибытию поезда, тем не менее, все чинно собрались и спокойно погрузились в вагон, опять без криков и суеты.
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