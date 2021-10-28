Культурный шок: кого и чем поражает заграница

«Я был весной в Южной Корее, и там постоянно шел дождь. Автобусная остановка, с которой нужно ехать в аэропорт Мёдон, не имеет навеса - это просто пятачок на обочине дороги. Когда идет дождь, кто-нибудь (я предполагаю, что это владельцы близлежащих магазинов) оставляет зонтики, чтобы люди могли использовать их в ожидании автобуса. Там висит множество красивых зонтиков, и никто их не ворует. Они просто лежали там, и каждый мог воспользоваться ими в случае необходимости. Это было для меня огромным шоком».