Культурный шок: кого и чем поражает заграница

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В каждой стране - свои привычки и своя культура, так что, приезжая в чужую страну, мы неизбежно ощущаем различия с тем, к чему привыкли. Но иногда эти различия бывают настолько разительными, что западают в душу на всю жизнь!
«Будучи в Японии, я все время поражался тому, насколько чистыми были улицы. Я понял, что люди на самом деле несут мусор с собой домой. Ведь при этом в общественных местах на улице почти нет мусорных баков».
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«Невероятно дешевое пиво в Чехии стало для меня шоком. Мы компанией пили пиво всю ночь, и в итоге наш окончательный счет составил примерно $23 (1500 рублей) на человека».
«Я из Португалии. Еда является очень важной частью нашей культуры, и трапезы длятся практически весь день. Когда я переехал в Великобританию, оказалось, что обед здесь - нечто совсем иное, чем у нас. Большинство людей едят в обед что-то очень легкое - небольшой сэндвич или салат. А ведь в Португалии почти все делают перерыв хотя бы на час, чтобы насладиться горячим обедом. Мои британские друзья все еще удивляются, когда я говорю им, что делаю лазанью или сытное рагу на обед».
«Я был шокирован тем, что в мексиканских аптеках почти все лекарства можно купить без рецепта. Даже антибиотики, обезболивающие или наркотические препараты, которые у нас без рецепта не приобрести никак».
«Я был в токийском ресторане, и за соседним столиком мама оставила своего двухлетнего сына за столом, а сама пошла делать заказ. Он сидел там красиво и тихо, и даже сам надел слюнявчик».
«Я не мог не удивляться тому, насколько поздно люди обычно ужинают в Испании. Сесть за еду в 10 часов вечера считается совершенно нормальным».
«В Германии мы видели, как маленькие дети ехали на поезде в школу и из школы одни, и даже ездили домой в обеденный перерыв. В США детям это не разрешается».
«В Китае было дико видеть, как мопеды используются в качестве транспорта для всех и для всего. Я видел, как мопеды перевозили огромные бревна, как ребенок, ехавший на скутере привязанным к спине матери, ел рис из миски, пока мать мчалась на мопеде по дороге. Я даже видел, как мать кормила новорожденного за рулем мопеда».
«Я был в Германии и зашел в свое общежитие залить воду в бутылку. У фонтанчика было два разных крана. Я наполнил свою бутылку, сделал большой глоток - и понял, что это газированная вода. Бесплатная, общедоступная газированная вода!»
«В Южной Корее мини-маркеты были раем. Ужин вне дома обходится дорого, но еда, подаваемая в круглосуточных магазинах, была необыкновенно хороша и намного дешевле ресторанной. Это совсем не то, что еда в мини-маркетах, которую вы найдете дома».
«Видеть фото обнаженных людей на рекламных щитах в Европе было большим шоком по сравнению с тем, к чему я привык. США сейчас очень скромны, когда дело касается рекламы».
«Будучи в США, я был ошеломлен количеством калорий в блюдах в американских ресторанах. В ресторане Cheesecake Factory есть паста на 2000 калорий! Господи, это же калорийность на целый день в одном блюде!»
«Заказ еды в торговом автомате в ресторане в Японии - это что-то нереальное. Вы заказываете лапшу в автомате, затем садитесь в будку за занавеской, и кто-то невидимый доставляет вашу еду, когда она готова, и закрывает жалюзи. Это был странный опыт, хотя и неплохой».
«Там, где я вырос, самым высоким зданием в пределах сотни километров от моего дома была пятиэтажная больница. Поехать в Нью-Йорк и оказаться в окружении небоскребов было довольно сюрреалистично».
«Я заказал картофель фри в Бельгии, и официант залил его майонезом, прежде чем подать мне. Кетчупа не было. Эта комбинация изменила мой мир».
«Я европеец, и я был шокирован огромными размерами всего в Канаде. Я всегда знал, что у Северной Америки другие масштабы, но было дико видеть это своими глазами. Машины, дороги, размеры порций, даже холодильники были огромными. Когда я вернулся домой, дороги в Европе по сравнению с канадскими казались мне похожими на велосипедные дорожки».
«На родине я считаюсь девушкой среднего роста. Но в Нидерландах и в Финляндии, когда я смотрелась в зеркала, я видела только свою макушку. По сравнению со среднестатистической местной женщиной я была просто дюймовочкой».
«Качество фаст-фуда в Лондоне намного лучше, чем в Америке. Я дважды ел в Pizza Hut во время поездки туда, потому что это было очень вкусно. Качество сыра было потрясающим для фаст-фуда. И даже в McDonald's было довольно вкусно».
«В США я была в шоке от ассортимента продуктового магазина. Сколько видов кетчупа может понадобиться одному человеку?»
«Большие жилые помещения. Я из Гонконга, где средний размер квартиры составляет 20-30 квадратных метров Если вы находитесь в квартире или доме площадью более 60 квадратных метров, это супер- роскошно по нашим стандартам».
«Когда я навещал брата, который живет в Швейцарии, я был удивлен той степенью независимости, которую родители предоставляют детям. Я из Великобритании, где большинство родителей никогда не позволят пятилетнему ребенку ходить в школу одному. Мой брат и его жена с радостью позволяют детям ходить в школу без присмотра, а ведь маршрут включает даже переход железнодорожных путей».
«Я был весной в Южной Корее, и там постоянно шел дождь. Автобусная остановка, с которой нужно ехать в аэропорт Мёдон, не имеет навеса - это просто пятачок на обочине дороги. Когда идет дождь, кто-нибудь (я предполагаю, что это владельцы близлежащих магазинов) оставляет зонтики, чтобы люди могли использовать их в ожидании автобуса. Там висит множество красивых зонтиков, и никто их не ворует. Они просто лежали там, и каждый мог воспользоваться ими в случае необходимости. Это было для меня огромным шоком».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интересно культурные различия лё биг мак наблюдения национальные особенности познавательно привлючения путешествия
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Сесть за еду в 10 часов вечера в Испании считается совершенно нормальным.
У нас и в 12 часов ночи залезть в холодильник в порядке вещей! А сидеть в ресторане, есть и пить до самого закрытия - тоже нормально! А что ещё делать в ресторане?