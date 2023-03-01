Несерьёзный пост о скрещивании животных

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А вы не задавались вопросом: "А что было бы, если?.."
Если бы существовал гибрид слона и собаки или змеи и утки? При помощи нейросети собрал странных химер, которых в природе не существуют.
Если бы существовал гибрид слона и собаки или змеи и утки? При помощи нейросети собрал странных химер, которых в природе не существуют.
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