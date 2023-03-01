Несерьёзный пост о скрещивании животных

А вы не задавались вопросом: "А что было бы, если?.."

Если бы существовал гибрид слона и собаки или змеи и утки? При помощи нейросети собрал странных химер, которых в природе не существуют.

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1. Бегемотожаба 0

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2. Бабочкокролик 0

3. Бегемотострекоза 0

4. Змееутка 0

5. Коалозебра 0

6. Козлолев 0

7. Коточерепаха 0

8. Куровца 0

9. Лисоволк 0

10. Лосескунс 0

11. Осломуравей 0

12. Пингвинобожьякоровка 0

13. Слонопёс 0

14. Совобабочка 0