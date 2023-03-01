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Несерьёзный пост о скрещивании животных

Несерьёзный пост о скрещивании животных

Автор:
01 марта 2023 16:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjorney   нейросети   необычные существа   подборка   странные животные   химеры   
792
16
А вы не задавались вопросом: "А что было бы, если?.."
Если бы существовал гибрид слона и собаки или змеи и утки? При помощи нейросети собрал странных химер, которых в природе не существуют.
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Метки: Midjorney   нейросети   необычные существа   подборка   странные животные   химеры   
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3  комментария
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59k
pynh Час назад
зашел чтобы влепить минус очередному адепту нейрофоток
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28k
Ваня 50 минут назад

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7k
vitenok Час назад
Что за х..ня? Я вас в игнор поставил, почему мне вас предлагают смотреть?
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