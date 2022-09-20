FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6745 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
20 лет назад пропал без вести актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший

20 лет назад пропал без вести актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший

Автор:
20 сентября 2022 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кармадонское ущелье   Сергей Бодров   актер   брат   брат 2   ледник   режиссер   трагедия   
389
22
1

20 сентября 2002 года Сергей пропал без вести в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

Сергей родился 27 декабря 1971 года.

Его родители - известный режиссёр Сергей Владимирович Бодров и педагог искусствовед Валентина Николаевна Бодрова.

Будущая звезда российского кино в детстве и не мечтала стать актёром. Сергей хотел работать мусорщиком и ездить на большой оранжевой машине.

Бодров окончил московскую школу №1265 с углублённым изучением французского языка. Педагоги вспоминали, что он был в меру шебутным и подвижным, и никогда не пакостил».

Уже в школе Сергей стал трудиться - учеников возили на фабрику «Ударница», там они упаковывали сладости. Деньги за это платили, но не им, а школе. Потом их тратили на экскурсии для детей.

После школы Сергей хотел поступать во ВГИК и изучать актёрское мастерство, но его отговорил отец. Опытный режиссёр сказал сыну, что «должна быть страсть к кино». А если её нет - нечего туда и соваться. Тогда юноша захотел стать сценаристом, но и тут отец подсказал, что изучать сценарное мастерство целых пять лет - пустая трата времени, «я тебя этому за пару дней обучу». И Сергей поступил на исторический факультет МГУ.

В 1994 году Сергей окончил истфак с красным дипломом и поступил в аспирантуру. До этого успел съездить в Италию, поработать там спасателем и скопить деньги на поездку по стране.

С 1996 по 1999 годы работал соведущим в программе «Взгляд»:

В 2001 вёл реалити-шоу «Последний герой»:

В кино Сергей дебютировал в 1989 году, в эпизодической роли отцовского фильма «Свобода - это рай». Позже сыграл у него же небольшую роль в «Белом короле, красной королеве». А в 1995 году стал главным героем картины «Кавказский пленник».

Потом познакомился и подружился с Алексеем Балабановым.

Вскоре они сняли фильм «Брат». Денег на фильм было катастрофически мало, приходилось экономить на всём: тот же свитер Данилы Багрова купили в секонд-хенде за 35 рублей. А многие актёры снимались бесплатно. Но Бодрова и Балабанова проблемы только раззадоривали и заставляли ещё больше работать.Как вспоминала актриса Светлана Письмиченко: «Сережа не подходил на роль жестокого человека, его хотелось любить. А в жизни он вообще был мягким, добрым и каким-то «не от мира сего». Он был неуклюжим и немного зажатым».

Поэтому он и полюбился зрителям. Фильм быстро стал культовым, а Сергей - знаменитым.

Потом была картина «Восток-запад», её номинировали на «Оскар»:

И легендарный «Брат-2», где проблем с бюджетом уже не было:

Драма «Давай сделаем это по-быстрому»:

И «Война» - один из лучших фильмов о чеченских событиях:

«Медвежий поцелуй» - последняя роль Сергея Бодрова. Фильм вышел на экраны уже после смерти актёра:

В 2001 году Сергей сам стал режиссёром и сценаристом фильма «Сёстры» и получил приз за лучший дебют на Московском кинофестивале.

Летом 2002 года Бодров приступил к съёмкам нового фильма «Связной». Во время них у него родился сын, а дочери на тот момент было четыре года.

И тогда случилась трагедия.

Съёмочная группа приехала в Кармадонское ущелье, отсняла материал и собиралась обратно. В это время с горы Джимара сорвалась глыба льда, и начался сход ледника Колка. Он налетел на ущелье со скоростью 180 км/час и накрыл его 300-метровым слоем осколков льда и камней. Сразу же начались спасательные работы, к сожалению, безрезультатные. Удалось извлечь 17 тел, остальные считаются пропавшими без вести.

Так погиб Сергей Бодров - отличный актёр, перспективный режиссёр и «брат» для целого поколения людей из 1990-х. Ему было 30 лет.

Вечная память.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Кармадонское ущелье   Сергей Бодров   актер   брат   брат 2   ледник   режиссер   трагедия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
SWALLOW 42 минуты назад
Лучшие как всегда уходят , сегодняшний пример погиб Сергей Пускепалис, а твари типа галкиной и прочих брошкиных , живут и в ус не дуют .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 10 минут назад
а я думаю убрали и его и Балабанова. Слишком уж задевали их герои и фильмы острые темы и заставляли думать (тема чечни очень "обидно" показана в "Войне" и тд.). Такие люди опасны для властей, они их боятся и ненавидят. А лавину спровоцировать это вообще пустяк. Не верю в такие случайности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Andrey Полчаса назад
нифига себе ,20 лет прошло! время просто неумолимо !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168028



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»
Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Набирающие популярность в сообществах
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
20 лет без Сергея Бодрова
20 лет без Сергея Бодрова
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#подборка#факты#Приколы#похороны#позитив#страна#Москва
#фото#прикол#животные#автомир#интересное#аварии#авто аварии#Ynews#Китай#Великобритания
#история#люди#фотографии#СССР#дтп#картинки#в мире#Россия#смешно#Еда
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова? Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова? «Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова «Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются: погубившая доктора Ватсона мечта Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются: погубившая доктора Ватсона мечта Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров Актёр театра и кино Кирилл Плетнев Актёр театра и кино Кирилл Плетнев Яркая карьера и бурная личная жизнь Николая Бурляева Яркая карьера и бурная личная жизнь Николая Бурляева

На что жалуетесь?

Вернуться