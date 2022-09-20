20 лет назад пропал без вести актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший

20 сентября 2002 года Сергей пропал без вести в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.
Сергей родился 27 декабря 1971 года.
Его родители - известный режиссёр Сергей Владимирович Бодров и педагог искусствовед Валентина Николаевна Бодрова.
Будущая звезда российского кино в детстве и не мечтала стать актёром. Сергей хотел работать мусорщиком и ездить на большой оранжевой машине.
Бодров окончил московскую школу №1265 с углублённым изучением французского языка. Педагоги вспоминали, что он был в меру шебутным и подвижным, и никогда не пакостил».
Уже в школе Сергей стал трудиться - учеников возили на фабрику «Ударница», там они упаковывали сладости. Деньги за это платили, но не им, а школе. Потом их тратили на экскурсии для детей.
После школы Сергей хотел поступать во ВГИК и изучать актёрское мастерство, но его отговорил отец. Опытный режиссёр сказал сыну, что «должна быть страсть к кино». А если её нет - нечего туда и соваться. Тогда юноша захотел стать сценаристом, но и тут отец подсказал, что изучать сценарное мастерство целых пять лет - пустая трата времени, «я тебя этому за пару дней обучу». И Сергей поступил на исторический факультет МГУ.
В 1994 году Сергей окончил истфак с красным дипломом и поступил в аспирантуру. До этого успел съездить в Италию, поработать там спасателем и скопить деньги на поездку по стране.
С 1996 по 1999 годы работал соведущим в программе «Взгляд»:
В 2001 вёл реалити-шоу «Последний герой»:
В кино Сергей дебютировал в 1989 году, в эпизодической роли отцовского фильма «Свобода - это рай». Позже сыграл у него же небольшую роль в «Белом короле, красной королеве». А в 1995 году стал главным героем картины «Кавказский пленник».
Потом познакомился и подружился с Алексеем Балабановым.
Вскоре они сняли фильм «Брат». Денег на фильм было катастрофически мало, приходилось экономить на всём: тот же свитер Данилы Багрова купили в секонд-хенде за 35 рублей. А многие актёры снимались бесплатно. Но Бодрова и Балабанова проблемы только раззадоривали и заставляли ещё больше работать.Как вспоминала актриса Светлана Письмиченко: «Сережа не подходил на роль жестокого человека, его хотелось любить. А в жизни он вообще был мягким, добрым и каким-то «не от мира сего». Он был неуклюжим и немного зажатым».
Поэтому он и полюбился зрителям. Фильм быстро стал культовым, а Сергей - знаменитым.
Потом была картина «Восток-запад», её номинировали на «Оскар»:
И легендарный «Брат-2», где проблем с бюджетом уже не было:
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Драма «Давай сделаем это по-быстрому»:
И «Война» - один из лучших фильмов о чеченских событиях:
«Медвежий поцелуй» - последняя роль Сергея Бодрова. Фильм вышел на экраны уже после смерти актёра:
В 2001 году Сергей сам стал режиссёром и сценаристом фильма «Сёстры» и получил приз за лучший дебют на Московском кинофестивале.
Летом 2002 года Бодров приступил к съёмкам нового фильма «Связной». Во время них у него родился сын, а дочери на тот момент было четыре года.
И тогда случилась трагедия.
Съёмочная группа приехала в Кармадонское ущелье, отсняла материал и собиралась обратно. В это время с горы Джимара сорвалась глыба льда, и начался сход ледника Колка. Он налетел на ущелье со скоростью 180 км/час и накрыл его 300-метровым слоем осколков льда и камней. Сразу же начались спасательные работы, к сожалению, безрезультатные. Удалось извлечь 17 тел, остальные считаются пропавшими без вести.
Так погиб Сергей Бодров - отличный актёр, перспективный режиссёр и «брат» для целого поколения людей из 1990-х. Ему было 30 лет.
Вечная память.
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АНТИФИШКИ
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