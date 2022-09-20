20 лет назад пропал без вести актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший

Вскоре они сняли фильм «Брат». Денег на фильм было катастрофически мало, приходилось экономить на всём: тот же свитер Данилы Багрова купили в секонд-хенде за 35 рублей. А многие актёры снимались бесплатно. Но Бодрова и Балабанова проблемы только раззадоривали и заставляли ещё больше работать.Как вспоминала актриса Светлана Письмиченко: «Сережа не подходил на роль жестокого человека, его хотелось любить. А в жизни он вообще был мягким, добрым и каким-то «не от мира сего». Он был неуклюжим и немного зажатым».

Поэтому он и полюбился зрителям. Фильм быстро стал культовым, а Сергей - знаменитым.