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В Подмосковье заметили северное сияние

В Подмосковье заметили северное сияние

Автор:
28 февраля 2023 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   красиво   природное явление   северное сияние   фото   
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Это необычное явление характерно для северных регионов, однако минувшей ночью цветными всполохами могли любоваться жители подмосковного Сергиева Посада и Костромы.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Телеграм-канале поделился снимками северного сияния, сделанными в Костроме.


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Специалисты считают, что это природное явление, которое совсем не характерно для Подмосковья, могло быть вызвано сильными магнитными бурями.


Северное сияние заметили и жители Сергиевого Посада. Очевидцы говорят, что всполохи были хорошо видны в районе поворота на Гремячий ключ.


Полюбоваться красивым явлением вышли не только жители Сергиевого Посада, но и проезжавшие рядом с городом автомобилисты. Когда еще такое увидишь в Подмосковье!

Синоптики говорят, что подобное явление может задержаться в Подмосковье еще на пару дней.

Кроме Подмосковья, северное сияние видели и в Ярославской, Ленинградской областях и даже в Калининграде.

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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   красиво   природное явление   северное сияние   фото   
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1  комментарий
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Taras Kozalupko 43 минуты назад
За Гремячий Ключ и его "северное сияние" - то тепличное хозяйство, как и такое же под Дмитровом, что неподалеку.
При хорошем погодном раскладе - морозная дымка, изморось, низкие легкие облака.
С высокого места (тот же Гремячий Ключ пригорок) один в один, как на Севере
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