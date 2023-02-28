В Подмосковье заметили северное сияние

Это необычное явление характерно для северных регионов, однако минувшей ночью цветными всполохами могли любоваться жители подмосковного Сергиева Посада и Костромы.
Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Телеграм-канале поделился снимками северного сияния, сделанными в Костроме.
Специалисты считают, что это природное явление, которое совсем не характерно для Подмосковья, могло быть вызвано сильными магнитными бурями.
Северное сияние заметили и жители Сергиевого Посада. Очевидцы говорят, что всполохи были хорошо видны в районе поворота на Гремячий ключ.
Полюбоваться красивым явлением вышли не только жители Сергиевого Посада, но и проезжавшие рядом с городом автомобилисты. Когда еще такое увидишь в Подмосковье!
Синоптики говорят, что подобное явление может задержаться в Подмосковье еще на пару дней.
Кроме Подмосковья, северное сияние видели и в Ярославской, Ленинградской областях и даже в Калининграде.
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При хорошем погодном раскладе - морозная дымка, изморось, низкие легкие облака.
С высокого места (тот же Гремячий Ключ пригорок) один в один, как на Севере