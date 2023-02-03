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15 человек, чей день обернулся драматическим провалом

15 человек, чей день обернулся драматическим провалом

Автор:
03 февраля 2023 22:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Драматический   глупые   ошибки   полный   провал   события   фиаско   
2274
16
"Полное фиаско" - это доступный способ объяснить события, которые произошли с героями этого поста. Но предупрежден - значит вооружен, и у нас есть возможность учиться на ошибках людей, и не попадать в глупые ситуации. Взгляните, что только не случается.
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Метки: Драматический   глупые   ошибки   полный   провал   события   фиаско   
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6  комментариев
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24k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто-то прогуливал лекции по сопромату.
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4k
Трям 42 минуты назад
Хм.. А как он жопу будет вытирать?
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4k
Трям 43 минуты назад
"Американский" хоккей?
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10k
Сергей 57 минут назад
Последнее фото...
Приехал брат двоюродный, на ЮБК не был лет 30 точно.
Я ему покатушки по всему берегу, но правда без экскурсий, не уложились бы в день.
В общем всё супер, Ливадийский, Массандровский, Воронцовский дворцы.
Просто покатушка по побережью до Ласпи, оттуда уже на Байдары, а там... Как на фотке)
Ну, погнали через Кабаний перевал, хоть с Ай-петри вид хороший был)
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667
Rom Час назад
Какой то гей на последнем фото. Не надо ему гору смотреть.
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