15 человек, чей день обернулся драматическим провалом

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"Полное фиаско" - это доступный способ объяснить события, которые произошли с героями этого поста. Но предупрежден - значит вооружен, и у нас есть возможность учиться на ошибках людей, и не попадать в глупые ситуации. Взгляните, что только не случается.
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Приехал брат двоюродный, на ЮБК не был лет 30 точно.
Я ему покатушки по всему берегу, но правда без экскурсий, не уложились бы в день.
В общем всё супер, Ливадийский, Массандровский, Воронцовский дворцы.
Просто покатушка по побережью до Ласпи, оттуда уже на Байдары, а там... Как на фотке)
Ну, погнали через Кабаний перевал, хоть с Ай-петри вид хороший был)