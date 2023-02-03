15 человек, чей день обернулся драматическим провалом

"Полное фиаско" - это доступный способ объяснить события, которые произошли с героями этого поста. Но предупрежден - значит вооружен, и у нас есть возможность учиться на ошибках людей, и не попадать в глупые ситуации. Взгляните, что только не случается.

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Утро выходного дня 0 Источник:

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Я ночью спал, и эта машина въехала в мой дом 0 Источник:

Сколько раз зарекался не есть у ноутбука 0 Источник:

Романтическое свидание плохо закончилось 0 Источник:

Мой номер в отеле с видом на море 0 Источник:

Мой брат очень невезучий 0 Источник:

Большая трагедия 0 Источник:

Мальчик немного скучал 0 Источник:

Зая, у нас небольшая проблема 0 Источник:

Похоже, у нас теперь белая машина 0 Источник:

А виновник спрятался 0 Источник:

Игра пошла не по плану, и все боятся подойти 0 Источник:

Придется ждать, пока само растает 0 Источник:

Сначала я потерял один кроссовок, а немного погодя и второй 0 Источник: