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20+ интересных ретро снимков с кошками

20+ интересных ретро снимков с кошками (35 фото)

Автор:
14 декабря 2021 14:35
Сообщество : Животные
Метки: кот   коты   кошка   кошки   подборка   ретро   ретро фото   фото   
267
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Сегодня кошки - звезды интернета, но в прошлом их обожали не меньше, пусть и не так часто фотографировали. Аккаунт в Инстаграме под названием All Vintage Cats собирает винтажные фотографии с кошками, в том числе питомцами знаменитостей. Посмотрим на самые интересные снимки с пушистиками из коллекции, собранной в аккаунте.
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Метки: кот   коты   кошка   кошки   подборка   ретро   ретро фото   фото   
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1k
Анна Анна 3 часа назад

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11k
Majul 2 часа назад
Котэ всемогущи. Никто не устоит ! )
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36k
jonnyD 2 часа назад
Хемингуэй и бухал с кошками .
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