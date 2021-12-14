20+ интересных ретро снимков с кошками

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Сегодня кошки - звезды интернета, но в прошлом их обожали не меньше, пусть и не так часто фотографировали. Аккаунт в Инстаграме под названием All Vintage Cats собирает винтажные фотографии с кошками, в том числе питомцами знаменитостей. Посмотрим на самые интересные снимки с пушистиками из коллекции, собранной в аккаунте.
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Британец Генри Беренс (1890 - 1938), который считался самым маленьким человеком в то время, танцует со своим котом возле своего дома
Кот по кличке Сокс был первым домашним животным бывшего президента США Билла Клинтона и его жены Хиллари
Снимок фотографа Уолтера Чандоха в 1951 году. Фотограф спас этого кота, известного как Локо, с замерзающих улиц Нью-Йорка. Он стал его первой кошачьей моделью
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