25 странных фобий, которые действительно существуют

Фобии — это не шутки. Чаще всего они вызваны детской травмой и от них очень трудно излечиться. Самые известные фобии — боязнь замкнутых пространств, боязнь высоты, страх темноты, страх перед полётом, трипофобия (боязнь кластерных отверстий). Но существует и множество других навязчивых страхов, которые мешают людям жить.
Входит в тройку самых распространённых фобий. Если ваше сердце начинает колотиться при виде собаки на улице, если вы избегаете ходить в гости к друзьям, у которых есть домашние животные, это может указывать на то, что у вас какая-то форма зоофобии.
Обычно люди боятся не всех животных подряд (такое встречается, но очень редко), а какого-то определённого. Офидиофобия (боязнь змей) и арахнофобия (боязнь пауков) встречаются чаще всего. Чуть реже — кинофобия (боязнь собак) и энтомофобия (боязнь насекомых).
Люди с хетофобией испытывают сильное отвращение к волосам, физическую тошноту от прикосновения к ним или даже от нахождения рядом с ними. У кого-то стресс вызывают отдельные выбившиеся из причёски волоски или пряди волос, а кто-то боится волос в целом и держится подальше от людей с длинными гривами, афро-косичками, дредами или очень густыми волосами. Это может быть связано с боязнью микробов, грязи или вшей.
Погонофобы чувствуют сильную тревогу, находясь рядом с бородатым человеком. Они связывают растительность на лице с бедностью или бездомностью, и считают людей с бородой грязными или больными.
Страх может возникать и по другой причине: у бородачей закрыта часть лица, а у погонофобов это ассоциируется с чем-то таинственным, ненадёжным или злонамеренным. Что сказать, жизнь погонофоба нелегка.
В отличие от большинства других фобий, возникающих в результате травматического опыта, хорофобию могут вызвать другие причины: воспитание в строгой религиозной семье, где танцы считаются грехом, или сильный страх прикосновения. Постоянная тревога и отказ от множества привычных нам социальных контактов может разрушить всю жизнь человека.
Это так называемая специфическая фобия — фобия, которая фокусируется на одной маленькой детали. Люди боятся пупков, и страх этот совершенно иррационален. Человек вроде бы понимает, что это так, но поделать ничего не может. Омфалофобы боятся, что пупок может каким-то образом развязаться, причинив сильную боль или даже вызвав смерть. Эта мысль постоянно их гнетёт и не отпускает.
Звучит как шутка, но у некоторых людей одно лишь упоминание о маринованных огурцах вызывает страшную панику. Чаще всего это происходит из-за ацерофобии — боязни кислого. Но иногда источником страха является и то, как выглядит огурец. В общем, трудно не смеяться над тем, как кто-то кричит, плачет и убегает, столкнувшись с маленьким маринованным овощем, но на деле фобия — это не очень-то смешно.
Эритрофобы очень боятся покраснеть из-за смущения, что вызывает у них тревогу и панику. А это, в свою очередь, вызывает покраснение лица или груди, что вызывает смущение — и так по кругу. Эта фобия может привести к длительной депрессии и тревожным расстройства, однако, к счастью, многие люди со временем её преодолевают.
Если человек слишком критичен к себе, если у него ощущение, что он недостаточно хорош (так называемый синдром самозванца), то он вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал. А ещё он может страдать от ателофобии. Речь не о простом перфекционизме. Ателофоб боится совершить даже одну маленькую и незначительную ошибку, отчего избегает любых ситуаций, в которых есть возможность её совершить.
Причины этой фобии кроются, скорее всего, в строгом воспитании. Человек, который рос в атмосфере постоянной критики, начинает воспринимать себя так, будто он всегда «недотягивает». Определённая строгость в воспитании детей нужна, но нельзя перегибать палку.
Считается, что это одна из форм микробофобии. Урофобия бывает разная: можно бояться мочи других людей, своей мочи, или и того, и другого. Иррациональный страх и тревога расстраивают и могут сделать необходимые походы в туалет почти травмирующим опытом. А о том, чтобы завести домашнего питомца, например, собаку или кошку, не может быть и речи.
Номофобия — это новая фобия, которая развилась по мере роста зависимости общества от технологий. Человек так боится остаться один, без связи, чтения новостей и возможности общения в соцсетях, что не выпускает смартфон из рук.
Есть ещё одна причина, по которой люди становятся зависимыми от своих телефонов, и она не имеет ничего общего с психическими проблемами. Это дофамин. Всякий раз, когда вы просматриваете соцсети, проверяете почту или получает сообщение, высвобождается небольшая доза дофамина, действующая как наркотик и вызывающая эйфорию. По сути, номофобия — это зависимость, а не страх.
Люди с танотофобией испытывают очень сильный страх смерти или процесса умирания. Они также, как правило, боятся смерти других людей, которых они знают или о которых заботятся. Чаще всего танатофобы — это те, кто пережил травмирующую смерть близкого человека или стал свидетелем того, как кто-то ушёл из жизни.
Сомнифобия (гипнофобия) — это не столько боязнь сна, сколько боязнь засыпания. Потому что во сне с вами может случиться что-то нехорошее: ночной кошмар или сонный паралич, или ещё какая-нибудь неприятность.
Страх перед этими вещами может вызвать бессонницу, стресс, тревогу и привести к сомнифобии. Сон становится прерывистым, появляются физические проблемы и заболевания, сокращается продолжительность жизни.
Люди с цветобоязнью могут бояться всех цветов, но чаще всего речь о ярких цветах, которые хорошо выделяются. Обычно человек боится одного или двух цветов. Распространённые примеры — боязнь жёлтого цвета (ксантофобия) и боязнь фиолетового цвета (порфириафобия).
Этот тип фобии обычно связан с посттравматическим стрессовым расстройством, аутизмом или синдромом Аспергера. При синдроме Аспергера или аутизме почти невозможно понять, что вызывает фобию. При посттравматическом стрессовом расстройстве вполне вероятно, что то, что вызвало травму, было связано с определённым цветом.
Даже странно, насколько распространён этот страх. Клоуны должны быть символом веселья, должны приносить счастье и радость как детям, так и взрослым. Но люди с коулрофобией склонны видеть под яркой клоунской маской или гримом каких-то страшных злодеев. В общем, это страх, что под маской скрывается совсем не то, что на ней нарисовано.
В отличие от агорафобии, страха оказаться в ловушке и не выбраться из неё, кенофобия — это страх оказаться на открытом пространстве или в пустоте. Например, на пустой арене перед концертом или в большом пустом зале, на открытом поле или пастбище. В таких местах кенофоб чувствует себя совершенно не защищённым и у него может начаться паническая атака.
Люди с этой фобией не рискуют есть арахисовое масло из-за навязчивого страха, что оно прилипнет к нёбу и вызовет удушье. Расстройство может возникнуть, если человек однажды увидел, как у кого-то с аллергией на арахис появилась аллергическая реакция и он начал задыхаться. Или у человека просто общий страх перед удушьем. Он боится подавиться и сам процесс глотания становится для него трудным.
Фиктофабрифобия — боязнь вымышленных персонажей; обычно формируется в детстве, когда детям читают сказки на ночь. Мозг ребёнка усваивает информацию с поразительной скоростью. И ребёнок может верить в реальность персонажа, особенно если родители говорят ему, что тот существует. Примеры — Дед Мороз, Зубная фея, Домовой и т. д. По мере взросления большинство людей перестают верить в их существование, но бывают случаи, когда этого не происходит.
Плутофобия — боязнь денег, богатства или богатых людей. Даже не денег как таковых, а всего, что с ними связано: ответственности и проблем. Если плутофобу нужно управлять крупной суммой и нести за неё ответственность, это может вызвать у него чувство тревоги и паники. Хороший пример — победители лотерей, которые умудрились растранжирить весь выигрыш и оказаться на дне.
Аблутофобия — это сильный страх перед купанием, душем или стиркой. В основном этот страх встречается у маленьких детей, хотя может мучать и взрослого, испытавшего какое-то связанное с купанием травмирующее событие в детстве. К счастью, большинство людей по мере взросления от этой фобии избавляются.
Гелотофобы испытывают сильное беспокойство при звуке смеха и пытаются избежать ситуаций, в которых кто-то смеётся. Это невротическое расстройство связано с боязнью перед насмешками.
В подавляющем большинстве случаев люди с гелотофобией думают, что если кто-то смеётся, то он смеётся над ними.
Считается, что это одна из социальных фобий. Она может возникнуть, например, из-за травмирующего опыта в детстве или юности, когда человек читал вслух, а над ним смеялись из-за того, что он неправильно произнёс неизвестное длинное слово. Некоторые полагают, что такой фобии не существует и всё это выдумки. Но она реальна.
Страх перед солнечным светом отличается от светочувствительности, которая в основном представляет собой аллергию на УФ-лучи. Гелиофобы даже в страшном сне не могут себе представить, что можно выйти на улицу при дневном свете. Это серьёзное заболевание, каким бы нелепым оно ни казалось, и может привести к тому, что человек никогда не сможет жить нормальной жизнью.
Люди с эйсоптрофобией очень боятся зеркал и отражений в них. У них существует иррациональный страх, который исходит из суеверий или городских легенд, связанных с зеркалами. Например, «если разобьёшь зеркало — жди беды», «если трижды позвать Кровавую Мэри перед зеркалом в тёмной комнате, её дух появится и убьёт тебя». А может быть, они просто посмотрели слишком много фильмов ужасов.
Панофобия — это генерализованное тревожное расстройство или паническое расстройство. Это универсальный термин для состояния постоянной тревоги и паники. Панофоб — человек, который убеждён, что с ним случится что-то ужасное и это только вопрос времени.
Даже по названию понятно, о чём речь! Человек с этим расстройством очень боится заиметь какую-то фобию. Это может быть вызвано негативным событием из прошлого, связанным с ощущением страха. И теперь человек всё время ждёт, что страх вернётся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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аблютофобия (аблутофобия) боязнь умывания, купания, стирки или чистки
авиафобия, авиофобия[1] боязнь полётов в воздушных транспортных средствах[2]
агирофобия (дромофобия) боязнь улиц, пересекать улицу
агорафобия боязнь пространства, открытых мест, площадей, толп людей, рынков
аграфобия (контрелтофобия) боязнь сексуальных домогательств, секса
айлурофобия (галеофобия, гатофобия, фелинофобия[3]) боязнь кошек
айхмофобия боязнь острых предметов
аквафобия боязнь воды, утопления, см. гидрофобия
акнефобия боязнь появления угрей (акне)[1]
акрофобия боязнь высоты
акустикофобия (лигирофобия, фонофобия) боязнь громких звуков
алгофобия боязнь боли
амаксофобия боязнь транспорта и вождения[4][5]
аматофобия боязнь пыли или загрязнения пылью[1]
ангинофобия боязнь приступа стенокардии[1]
андрофобия боязнь мужчин
анемофобия боязнь бури (сильного ветра)[1]
антофобия боязнь цветов
антропофобия боязнь людей или компании людей, форма социальной фобии
апейрофобия боязнь бесконечности[6]
апифобия боязнь пчёл, ос[6]; частный случай зоофобии
апопатофобия боязнь заходить в туалеты[6]
апоплексифобия боязнь возникновения инсульта[1]
арахнофобия боязнь пауков; частный случай зоофобии
аритмофобия, арифмофобия боязнь перед каким-либо индивидуально значимым числом[6]
астрофобия боязнь звёзд и звёздного пространства[1]
атаксиофобия боязнь нарушения координации движений[6]
атихифобия боязнь совершить ошибку, потерпеть неудачу
аурофобия боязнь золота[7]
аутомизофобия боязнь загрязнить своё тело[6]
аутофобия (ануптафобия[8], эремофобия[9], изолофобия[6]) боязнь одиночества
афефобия см. гаптофобия
ахлуофобия боязнь темноты, см. никтофобия
ацерофобия боязнь кислых продуктов и напитков[10]
аэрофобия боязнь полётов на летательных аппаратах[11][12]; также боязнь сквозняков[6]
Б
базофобия боязнь ходьбы[6]
бактериофобия (бациллофобия) боязнь заразиться бактериями[6]
баллистофобия боязнь поражения пулей, бомбой или снарядом[1]
барофобия боязнь подъёма тяжести[6]
батеофобия см. акрофобия
белонофобия см. айхмофобия
блаптофобия боязнь нанести кому-либо повреждение[6]
бромгидрофобия (бромидрозифобия[1], бромидрофобия[1]) боязнь, что окружающие могут заметить неприятный запах тела или потливость страдающего данной фобией[6]
бронтофобия боязнь грома[1]
В
вакцинофобия боязнь прививок и связанных с ними неврологических осложнений[1]
венерофобия (кипридофобия) боязнь заразиться венерической болезнью[6]
вербофобия страх отдельных слов[13]
верминофобия боязнь бактерий, микробов, червей, заразиться
вертигофобия (динофобия) боязнь головокружения[6]
винофобия боязнь употребления вина[1][6]
Г
галеофобия боязнь акул[14]
галитофобия боязнь неприятного запаха изо рта
гамофобия боязнь вступления в брак[1]
гаптофобия (афефобия, гафефобия, гафофобия, гапнофобия, гаптефобия, тиксофобия) боязнь прикосновения окружающих людей
гарпаксофобия см. харпаксофобия
гедонофобия боязнь удовольствия, наслаждения[6]
гексакосиойгексеконтагексафобия страх числа 666
гелиофобия (гелеофобия) боязнь солнца, солнечного света, страх пребывания на солнце[6]
гелотофобия страх оказаться объектом юмора, насмешек
гемофобия (гематофобия, гемафобия) боязнь крови
генофобия, коитофобия, коитуфобия[1], миксеофобия[6], миксофобия[1] страх секса, сексуальных контактов
геронтофобия (гераскофобия) страх общения с пожилыми людьми или собственного старения
гермофобия см. мизофобия
герпетофобия боязнь рептилий, пресмыкающихся, змей; частный случай зоофобии
гетерофобия боязнь противоположного пола
гефирофобия боязнь мостов
гидрозофобия боязнь вспотеть
гидрофобия (аквафобия) боязнь воды, сырости, жидкостей
гиерофобия боязнь предметов религиозного культа[1]
гилофобия (ксилофобия, никтогилофобия, хилофобия) боязнь леса, заблудиться в лесу
гимнофобия боязнь наготы
гинекофобия (гинефобия, гинофобия) боязнь женщин
гипенгиофобия (хипенгиофобия) боязнь взять на себя ответственность[6]
гипнофобия боязнь заснуть[6]
Гиппопотомонстросескипедалофобия – боязнь длинных слов.
глоссофобия см. логофобия
гнозиофобия (эпистемофобия) боязнь знания/познания
гомофобия (гомофобия) боязнь любого проявления гомосексуальности
гравидофобия боязнь встречи с беременной, беременности
графофобия боязнь писа ть или брать в руки письменные принадлежности[6]
Д
декстрофобия боязнь вещей, расположенных справа[6]
демонофобия (cатанофобия[1]) боязнь Дьявола, демонов и другой нечистой силы[6]
демофобия (охлофобия) боязнь скопления людей, толпы
дентофобия (одонтофобия) боязнь стоматологов, лечения зубов
дерматопатофобия (дерматофобия[1], дерматосиофобия[1]) боязнь заболеть кожной болезнью[6]
децидофобия боязнь принимать решения
динофобия см. вертигофобия
дисморфофобия боязнь физических недостатков в собственной внешности
дорофобия боязнь получать или делать подарки[6]
дромофобия см. агирофобия
З
зоофобия боязнь животных
земмифобия боязнь кротов[15]
И
иатрофобия см. ятрофобия
игрофобия боязнь игр;
инсектофобия (энтомофобия[16]) боязнь насекомых; частный случай зоофобии
иерофобия боязнь предметов религиозного культа[6]; см. также агиофобия
иофобия боязнь ядов[6]
К
какоррафиофобия см. атихифобия
калифобия боязнь красоты
канцерофобия (канкрофобия[1], карциномофобия[1], карцинофобия, кацерофобия) боязнь заболеть раком, злокачественной опухолью
кардиопатофобия (кардиофобия[1]) боязнь сердечного заболевания[1]
катагелофобия боязнь насмешки[17]
кейрофобия боязнь при бритье порезать клиента (у парикмахеров)[6]
кенофобия боязнь больших незаполненных пространств (например, пустого зала театра)[6]
кинофобия (канинофобия) боязнь собак
кипридофобия см. венерофобия
клаустрофобия боязнь замкнутого пространства
клептофобия боязнь украсть, либо страх быть обокраденным
климакофобия (климактофобия) боязнь ходьбы по лестнице, лестниц
коинофобия боязнь заходить в помещение, где находится много людей[6]
коитофобия см. генофобия
компьютерофобия боязнь компьютеров[1]
контрелтофобия см. аграфобия
копофобия боязнь переутомиться[6]
копрофобия боязнь фекалий
коулрофобия боязнь клоунов
ксенофобия страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному
кремнофобия боязнь смотреть в бездну, пропасть[1]
кристаллофобия боязнь прикосновения к стеклянным предметам[6]
ксилофобия см. гилофобия
Л
лалофобия боязнь говорить из-за опасения возможного заикания[6]
латерофобия боязнь лежать на боку, чаще на левом (когда присутствует кардиофобия)[6]
лепрофобия боязнь заразиться лепрой[6]
лигирофобия см. акустикофобия
лисофобия боязнь заболеть бешенством[1]
логофобия (глоссофобия) страх говорить
люофобия (сифилофобия) боязнь заразиться сифилисом[6]
М
маниофобия боязнь психически заболеть[6]
мегалофобия боязнь больших предметов или объектов[18]
менофобия боязнь менструаций и связанных с ними неприятных ощущений[6]
металлофобия боязнь металлических предметов и металлов[6]
мизофобия (гермофобия) боязнь заразиться инфекционным заболеванием, грязи, прикосновения к окружающим предметам
мирмекофобия боязнь муравьёв; частный случай зоофобии
морфинофобия боязнь стать морфинистом[6]
мусофобия (сурифобия[1]) боязнь мышей и крыс[19]
Н
некрофобия боязнь трупов и похоронных принадлежностей
неофобия боязнь нового, перемен
никтогилофобия см. гилофобия
никтофобия (ахлуофобия, скотофобия, эклуофобия) боязнь темноты, ночи
номофобия боязнь остаться без мобильного телефона, без связи
нозофобия боязнь заболеть
О
одонтофобия см. дентофобия
омброфобия боязнь попасть под дождь[6]
онанофобия боязнь вредных последствий онанизма[6]
орнитофобия боязнь птиц[20][21]; частный случай зоофобии
офидиофобия (англ.), или офиофобия боязнь змей; частный случай герпетофобии
охлофобия боязнь толпы, см. демофобия
П
панофобия (панфобия, пантофобия) боязнь всего или постоянный страх по неизвестной причине
паразитофобия боязнь насекомых-паразитов[6]
паралипофобия боязнь, что собственные ошибочные действия причинят вред близким родственникам[6]
параскаведекатриафобия (фриггатрискаидекафобия) боязнь пятницы, 13-го дня месяца[22]
патройофобия боязнь наследственности, в особенности наследственных заболеваний[6]
парурез боязнь мочеиспускания на людях
педиофобия боязнь предметов, имитирующих человеческий облик (кукол, восковых фигур)
педофобия навязчивый страх детей или имитирующих их изделий (кукол)[6]
пейрафобия боязнь публичного выступления
пеладофобия боязнь облысения[6]
петтофобия боязнь неудержания газов в присутствии посторонних людей[6]
пирофобия боязнь огня, пожаров, гибели от огня
психрофобия боязнь холода[6]
Р
рабдофобия боязнь наказания[6]
радиофобия боязнь радиации
ранидофобия боязнь лягушек[23]
ректофобия боязнь не иметь стула[6]
рипофобия боязнь грязи, нечистот[6]
робофобия страх по отношению к любой робототехнике
С
cатанофобия см. демонофобия
селахофобия боязнь акул[24]
сидеродромофобия боязнь езды в железнодорожном транспорте[6]
ситофобия боязнь приёма пищи[6]
скабиофобия боязнь заболеть чесоткой[6]
сколецифобия боязнь червей, заразных насекомых; частный случай зоофобии
скопофобия (англ.) (скоптофобия) боязнь пристального разглядывания другими
скотофобия см. никтофобия
сомнифобия боязнь спать
социофобия боязнь общества, контактов, неловкого поведения в обществе, оценки окружающими
спектрофобия 1) боязнь призраков
спектрофобия 2) то же, что эйсоптрофобия
спермофобия боязнь микробов[25]
спидофобия боязнь заразиться СПИДом[прим. 1][6]
cтазобазофобия боязнь стояния и ходьбы[6]
сурифобия см. мусофобия
Т
табофобия боязнь заболеть спинной сухоткой[6]
талассофобия боязнь моря (в том числе купания и морских путешествий)[6]
танатофобия боязнь смерти
тафофобия (тафефобия) боязнь быть погребенным заживо, похорон
телефонофобия боязнь телефона, ожидания телефонного звонка
терророфобия боязнь терроризма[26]
тениофобия боязнь заразиться глистами[6]
теофобия боязнь бога, его вмешательства в судьбу или кары[6]
термофобия боязнь жары и натопленных помещений[6]
тетрафобия боязнь числа 4
токофобия (малевзиофобия) страх перед родами
токсикофобия боязнь отравления[6]
топофобия боязнь остаться одному в помещении[6]
травматофобия боязнь травмы
трансфобия боязнь и, как следствие, неприятие и негативная реакция на проявления трансгендерности
тремофобия боязнь дрожания[6]
трипанофобия боязнь игл и уколов
трипофобия страх перед кластерными отверстиями (не признана в Диагностической Американской Психиатрической Ассоциации).
трискайдекафобия[1] (тредекафобия[6], тердекафобия) боязнь числа 13
туннелефобия боязнь прохождения через туннель[6]
У
уранофобия боязнь смотреть в небо[6]
Ф
фагофобия боязнь глотания, подавиться пищей
фазмофобия боязнь призраков и духов[6]
фармакофобия боязнь принимать лекарства
филофобия боязнь влюбиться
фобофобия (фобиофобия) боязнь фобий (страхов), появления симптомов страха, боязнь испытать испуг
Х
хайрофобия боязнь появления чувства веселья в неподобающей обстановке[6]
харпаксофобия (гарпаксофобия[1]) боязнь разбойников, быть ограбленным[6]
хемофобия боязнь химии
хилофобия см. гилофобия
хироптофобия боязнь летучих мышей; частный случай зоофобии[27][28]
хоплофобия (гоплофобия) боязнь оружия
хрематофобия боязнь прикосновения к деньгам[6]
хроматофобия (хромофобия) боязнь какого-либо цвета и окрашенных в него предметов[6]
хронофобия боязнь времени
Э
эйсоптрофобия (спектрофобия) боязнь собственного отражения в зеркале
эйхофобия боязнь произносить или выслушивать добрые пожелания[6]
эквинофобия (англ.)[29] (гиппофобия[30]) боязнь лошадей; частный случай зоофобии
эклуофобия см. никтофобия
эметофобия боязнь появления рвоты
эпистаксофобия (эпистаксиофобия[1]) боязнь носового кровотечения[6]
эргазиофобия (англ.) боязнь оперировать (у врачей-хирургов)
эргофобия боязнь работать, совершать какие-либо действия
эритрофобия (англ.) (эрейтофобия[6]) боязнь покраснения лица (боязнь покраснеть на людях)
эротофобия боязнь секса или вопросов о сексе
эфебифобия боязнь подростков
Я
ятрофобия боязнь врачей