25 странных фобий, которые действительно существуют

Входит в тройку самых распространённых фобий. Если ваше сердце начинает колотиться при виде собаки на улице, если вы избегаете ходить в гости к друзьям, у которых есть домашние животные, это может указывать на то, что у вас какая-то форма зоофобии.

Обычно люди боятся не всех животных подряд (такое встречается, но очень редко), а какого-то определённого. Офидиофобия (боязнь змей) и арахнофобия (боязнь пауков) встречаются чаще всего. Чуть реже — кинофобия (боязнь собак) и энтомофобия (боязнь насекомых).