15 снимков, которые, возможно, заставят ваше сердце уйти в пятки

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Человек во все времена испытывал разные страхи, и чаще всего они были связаны с выживанием. Последние исследования учёных доказывают, что лучший способ справиться со своими фобиями, это пережить их в безопасной среде. Тревожные фотографии в этом посте, как нельзя лучше иллюстрируют наши кошмары, и возможно кому-то помогут с ними справиться.
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Всегда смотрите под ноги
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Вообще на паруз нагрузка в тоннах и выше