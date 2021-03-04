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15 снимков, которые, возможно, заставят ваше сердце уйти в пятки

15 снимков, которые, возможно, заставят ваше сердце уйти в пятки (16 фото)

Автор:
04 марта 2021 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: пятки   сердце   страхи   тревожные   фобии   фотографии   человек   
3200
16

Человек во все времена испытывал разные страхи, и чаще всего они были связаны с выживанием. Последние исследования учёных доказывают, что лучший способ справиться со своими фобиями, это пережить их в безопасной среде. Тревожные фотографии в этом посте, как нельзя лучше иллюстрируют наши кошмары, и возможно кому-то помогут с ними справиться.

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Метки: пятки   сердце   страхи   тревожные   фобии   фотографии   человек   
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7k
Cornho 2 часа назад
А в птицах-то что страшного?

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3k
Едондер пуп Cornho Час назад
Вам ли не увидеть! Они нарушают все правила, не соблюдают стрелки. Это страшнее ошибок в -тся и -ться))
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45
Viktor Yavorskiy Полчаса назад
Чуть не стал ЗАЙКОЙ :)))
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3k
au3 Час назад
Духу леса коечто важное отрубили .....
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10k
ss Час назад
На счёт моего сердца в пятках от просмотра картинок - не дождётесь. А вот если она с мачты вниз навернётся, то её пятки могут уйти в сердце...

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728
mirohvat ss 21 минуту назад
интересно, а если раскачаться как следует на мачте , можно перевернуть лодку ?
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Князь Курбский mirohvat 2 минуты назад
Смотря сколько весишь
Вообще на паруз нагрузка в тоннах и выше
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6k
Дмитрий Карамазов mirohvat 12 секунд назад
Думаю, если наесть 300 кг, то можно
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1k
имя пользователя 2 часа назад
Не то, что в пятки, инфаркт получил, спасибо тебе, что бредятину постишь))
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