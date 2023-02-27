«Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном»

Иван Охлобыстин провёл урок «Разговоры о важном» и рассказал детям о гендерах, полноценной семье и различиях между мужчинами и женщинами.

По его мнению, мужики должны активно перестраивать окружающий мир. А женщины - руководить домашним хозяйством. Тогда они будут находиться в гармонии, а в семье будет мир и порядок.