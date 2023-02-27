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«Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном»

«Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном»

Автор:
27 февраля 2023 17:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разговоры о важном   гармония   женщина   иван охлобыстин   мужчина   различия   урок   
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И с ним сложно поспорить.

Иван Охлобыстин провёл урок «Разговоры о важном» и рассказал детям о гендерах, полноценной семье и различиях между мужчинами и женщинами.

По его мнению, мужики должны активно перестраивать окружающий мир. А женщины - руководить домашним хозяйством. Тогда они будут находиться в гармонии, а в семье будет мир и порядок.

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Метки: Разговоры о важном   гармония   женщина   иван охлобыстин   мужчина   различия   урок   
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15  комментариев
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414
Алексей Носов Час назад
он сам то много мамонтов нахватал, популист хренов
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30k
Ashabad Час назад
В общем он прав. Но не надо абсолютизировать. То есть при общем стандартном распределении ролей вполне себе могут быть исключения.
Главное помнить, что исключения - это именно исключения. Женщина-боксёр - это именно исключение, а не правило.
Это со одной стороны.
А с другой стороны, не надо путать биологическое разделение полов и социальное. Избирательные права или, например, право вождения автомобиля от пола не зависят.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Правильно всё говорит. Молодец. Потому и жена у него праавильная, и дети.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−16
23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну вот это ваше должен в одно место запихните , никто ни кому ничего не должен(если конечно в долг не взял) с какого юха я кому то что то должен , я что блет раб , хватит всем мозги епать и пихать эту поганую идею всем в мозг , или блет долг зовёт , сука какой долг типа я родился всё уже в долгах, вот обязан я своей жизнью своим родителям но не должен, вот как вбили се в мозг должен вот и топайте свой вымышленный долг и отдавайте вымышленному кому то .
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206
Иванов ♚ Мрачный Жнец ♚ 38 минут назад
Ага, не служил)
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206
Иванов ♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Марти Макфлай тоже не служил, а из за подколов о трусости вон сколько фигни натворил хотя трусом он не был)
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мерзотный он, что внешность, что голос, что убеждения
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Кто и когда успел кто-то кому-то что-то задолжать? Мир и порядок в семье будет тогда, когда там будет справедливое распределение хотелок и обязанностей. Знаю несколько семей, где жена добывает деньги, а на муже всё домашнее хозяйство. Если их это устраивает, то почему бы и нет, если, конечно, она при этом не камины выкладывает, а он не тратит на жоппинг изрядную часть ресурсов семьи.
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