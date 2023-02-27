«Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном»

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И с ним сложно поспорить.
Иван Охлобыстин провёл урок «Разговоры о важном» и рассказал детям о гендерах, полноценной семье и различиях между мужчинами и женщинами.
По его мнению, мужики должны активно перестраивать окружающий мир. А женщины - руководить домашним хозяйством. Тогда они будут находиться в гармонии, а в семье будет мир и порядок.
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Главное помнить, что исключения - это именно исключения. Женщина-боксёр - это именно исключение, а не правило.
Это со одной стороны.
А с другой стороны, не надо путать биологическое разделение полов и социальное. Избирательные права или, например, право вождения автомобиля от пола не зависят.