Жизнь и преступления под маской: история убийцы, много лет выдававшей себя за мужчину

Евгения Фаллени. Так на самом деле зовут человека на фото. Большую часть сознательной жизни она выдавала себя за Юджина. И ухитрилась дважды жениться!

Девочка появилась на свет в 1875 году во Флоренции. Можно только представить, какой безумной была ее жизнь, ведь Евгения была старшей дочерью в семье, где было 22 ребенка!

В юности девочке приходилось не примерять мужскую одежду, а постоянно носить ее. Подростком она уже много работала. На конюшне, на заводе, ведь такой большой семье нужно было как-то выживать. Девушка хорошо ездила верхом, коротко стригла волосы, предпочитала общение с братьями.