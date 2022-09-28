Жизнь и преступления под маской: история убийцы, много лет выдававшей себя за мужчину

Казалось бы, это была обычная история обычного убийства. Да, печально и страшно, но такое случается. Если бы не одно но…
Убийцей по законам жанра оказался муж. Который был не совсем мужем, поскольку и мужчиной-то технически не был.
Евгения Фаллени. Так на самом деле зовут человека на фото. Большую часть сознательной жизни она выдавала себя за Юджина. И ухитрилась дважды жениться!
Девочка появилась на свет в 1875 году во Флоренции. Можно только представить, какой безумной была ее жизнь, ведь Евгения была старшей дочерью в семье, где было 22 ребенка!
В юности девочке приходилось не примерять мужскую одежду, а постоянно носить ее. Подростком она уже много работала. На конюшне, на заводе, ведь такой большой семье нужно было как-то выживать. Девушка хорошо ездила верхом, коротко стригла волосы, предпочитала общение с братьями.
Скоропалительный брак и последовавший развод (выяснилось, что супруг уже был женат) принес разочарование. И Евгения переоделась в мужской наряд и подрядилась юнгой на корабль. Два года ей удавалось скрывать личность. Но потом она влюбилась в капитана и открылась ему.
Когда о поле юнги узнала команда, то моряки ополчились против нее. И любимый не вмешался, когда женщину, которая была в положении, просто высадили на австралийском берегу и оставили без средств к существованию.
Впрочем, ей повезло: нашлась семейная пара, которая взяла заботу о родившемся ребенке. Материнских чувств к дочери Жозефине женщина не испытывала, и, оставив ее на попечение покровителей, Фаллени вскоре отправилась на заработки.
На работу устраивалась под мужским именем Гарри Лео Кроуфорд и выбирала соответствующие места. Когда ей исполнилось 37, женщина устроилась водителем к доктору Кларку и вскоре сошлась с его экономкой Энни Биркетт.
Поразительно, но два года Жени водила жену за нос. Они официально зарегистрировали отношения. И во время исполнения супружеских обязанностей Фаллени использовала особые протезы, а одежду снимать отказывалась, объясняя это стеснением из-за строгого воспитания.
Но в паре случались конфликты, поскольку «муж» увлекался алкоголем. Но все тайное становится явным. Правда всплыла. И Энни была шокирована, ведь об открытых однополых отношениях в то время речи не шло. Жени испугалась, что Энни сдаст ее полиции. И во время поездки на природу приложила супругу камнем. Та не выжила…
Испугавшись последствий, женщина сбежала. Переехала в другой район и снова вступила в брак под мужским именем. И снова убийце удалось обмануть не искушенную в плотской любви женщину.
У убитой Энн был сын, который стал подозревать бывшего «отчима» к причастности в смерти матери. Евгения даже попыталась избавиться от свидетеля. Но тот заподозрил неладное и обратился в полицию.
Евгению арестовали прямо на работе. Прессу штормило, общество было потрясено. И людей потряс не столько сам факт убийства, сколько личность убийцы, которая столько времени выдавала себя за мужчину.
Евгении, которой на тот момент было 42 года, светила смертная казнь. Но в последний момент ее заменили на пожизненное заключение. А через 14 лет женщину-мужчину отпустили за примерное поведение. С той поры она уже жила как женщина, прекратив попытки выдавать желаемое за действительное.
Когда Евгении было 62 года, ее сбил автомобиль. Есть версия, что за рулем находился пасынок – сын убитой Энни, отмстивший таким образом за смерть матери.
Почему женщина выбрала такую жизнь? Не исключено, что причиной смены гендера стало насилие в детстве или подростковом возрасте. Из-за которого в психике произошли изменения, и женщина отторгла свою суть и пол, посчитав это единственным способом защиты от подобного в будущем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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