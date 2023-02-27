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Сообщество Без кота и жизнь не та 1525 постов • 460 подписчиков подписаться
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В Турции спасли кота, который 21 день находился под завалами

В Турции спасли кота, который 21 день находился под завалами

Автор:
27 февраля 2023 11:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Турция   видео   животные   землетресение   кот   спасение   
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Котик очень ослаблен и истощен, но сейчас под наблюдением врачей ему ничего не угрожает.

Все жизни потратил, последняя осталась!

Кота доставили в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу.

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Метки: Турция   видео   животные   землетресение   кот   спасение   
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2  комментария
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Типа граф 2 часа назад
Бедный кися ! Аж слеза навернулась .
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Дмитрий Час назад
Котиков нужно любить.
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Infinite

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