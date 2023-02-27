В Турции спасли кота, который 21 день находился под завалами

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Котик очень ослаблен и истощен, но сейчас под наблюдением врачей ему ничего не угрожает.
Все жизни потратил, последняя осталась!
Кота доставили в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу.
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