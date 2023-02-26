12 лучших военных зарубежных сериалов

Сериал рассказывает о проводимых военных операциях и повседневной жизни отряда, являющиеся частью боевой морской особой группы быстрого развёртывания, более известной как «Шестой отряд», где они ведут борьбу с террористами в Афганистане.

Именно эти люди проводят операции, причем не только на территории США, но и в других странах. Бойцы специального подразделения - матерые ветераны. Они участвовали ранее и в других не менее важных военных операциях, среди которых была даже миссия по устранению Бен Ладена. Сериал подойдет абсолютно для любого любителя военной тематики и может заинтересовать своим посылом, призванным уважать тех, кто несет постоянную вахту на страже своей страны.

11. Конец парада (мини-сериал) 2012 КП: 7,7 IMDb: 7,5/ Parade's End 2012