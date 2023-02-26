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12 лучших военных зарубежных сериалов

12 лучших военных зарубежных сериалов

Автор:
26 февраля 2023 10:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   война   кино   сериал   съемка   фильм   что посмотреть   
398
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В истории человечества случилось много кровопролитных войн, трагедию которых еще предстоит осмыслить не одному поколению людей. В центре картин окажутся простые люди, изумляющие своей стойкостью, бескомпромиссностью и способностью к самоотверженности.

Представляю вашему вниманию подборку военных сериалов, в которую вошли лучшие телепроекты, рассказывающие о военном времени и судьбах людей, которым довелось пережить ужас войны.


12. Шесть 2017 КП: 6,2 IMDb: 7,2/ Six 2017

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Сериал рассказывает о проводимых военных операциях и повседневной жизни отряда, являющиеся частью боевой морской особой группы быстрого развёртывания, более известной как «Шестой отряд», где они ведут борьбу с террористами в Афганистане.

Именно эти люди проводят операции, причем не только на территории США, но и в других странах. Бойцы специального подразделения - матерые ветераны. Они участвовали ранее и в других не менее важных военных операциях, среди которых была даже миссия по устранению Бен Ладена. Сериал подойдет абсолютно для любого любителя военной тематики и может заинтересовать своим посылом, призванным уважать тех, кто несет постоянную вахту на страже своей страны.


11. Конец парада (мини-сериал) 2012 КП: 7,7 IMDb: 7,5/ Parade's End 2012

Сериал рассказывает о треугольнике любви между аристократом Кристофером, его женой Сильвией и суфражисткой Валентиной. Еще одна сюжетная линия – время Первой Мировой Войны, которая оказала сильное влияние на Англию и ее жителей, что показывается на примере Кристофера.

Вынужденный бросить привычную жизнь, пусть даже со своими сложностями, он оказывается в ситуации, которую переживет не каждый, и это заставит его по-новому посмотреть на прежнюю жизнь и расставить другие приоритеты. Сериал дополнен атмосферой Англии 20-го века: ее тайнами, обычаями, нравами и стереотипами. Потрясающие костюмы и музыкальное сопровождение, делают сериал особенно притягательным.


10. Долгая дорога домой (мини-сериал) 2017 КП: 6,5 IMDb: 7,4/ The Long Road Home 2017

Сериал рассказывает о событиях войны в Ираке, что произошли в апреле 2004 года, когда американские войска попали в засаду в пригороде Багдада, потеряв восьмерых человек. Мы увидим историю небольшого военного взвода, что базируется в скромном городке Садре.

Это невероятная картина, что вобрала в себя большое количество ситуаций, что произошли во время военной операции в день, которую многие знают, как "Черное воскресенье". Армия США оказалась не приспособлена к ведению боевых действий в таких условиях, и это привело к непоправимым стратегическим ошибкам, которые тщательно замазывались политиками и генералами.


09. Там 2005 КП: 7,6 IMDb: 7,8/ Over There 2005

Данную ленту не хочется назвать «сериалом» в классическом понимании. Это 13 связанных между собой историй, которые показывают зрителю судьбу простых солдат отделения пехоты армии США, а так же судьбы их родных и близких на гражданке.

Оказавшись на войне и осознав реальность происходящего, они переоценивают ценности и иначе смотрят на свою жизнь, их последней надеждой остаются родные и близкие, которых, как считали новобранцы, они пошли защищать... Мирная жизнь в США удачно вплетена в сюжет и лучше раскрывает личную драму каждого из героев и несостоятельность американской политики в целом.


08. Отряд «Антитеррор» 2006 КП: 7,8 IMDb: 8,0/ The Unit 2006

В центре сериала - тайное командование спецназа, защищающее родину и другие государства, рискуя своими жизнями. Они не ждут благодарности, исчезая также незаметно, как и появились. Они спешат на спасение в самые далекие точки мира, будь то Африканская пустыня, или беспросветные джунгли Индии.

В процессе сражений герои становятся близки и дружны, учатся доверять друг другу в опасных ситуациях, когда их жизнь висит на волоске. Фильм также повествует о жизни сильных духом женщин, борющихся за тепло домашнего очага, будучи в постоянной разлуке с любимыми мужьями. Их любовь и верность помогают бойцам достойно выполнять свой долг.


07. Товарищи 2010 КП: 7,1 IMDb: 7,9/ Jeonu 2010

В мире уже практически забыли об этой войне, но для Корейского полуострова события 1950-1953 годов навсегда останутся в памяти, и к шестидесятилетию начала войны была снята эта драма.

В сериале описываются судьбы нескольких человек, которые воюют за освобождение Южной Кореи. У каждого из них своя судьба и своя трагедия, разворачивающаяся на экране.

Фильм рассказывает не только об ужасах войны, но и об искалеченных жизнях ее участников. Множество людей погибло из-за противостояния государств, где для них солдаты были пушечным мясом. Эта война была неимоверно жестокой и оставила четкий кровавый след.


06. Птичья песня 2012 КП: 7,4 IMDb: 7,3/ Birdsong 2012

Сериал снят по роману британского писателя Себастьяна Чарльза Фолкса, который был написан в 1993 году. В нем рассказывается о жизни Стивена Рейсфорда до и во время Первой мировой войны.

Пока английские солдаты сражаются в ужасных траншеях северной Франции, его преследуют воспоминания о запретной любви к француженке. «Птичья песня» является частью трилогии, которая включает также романы «Шарлотта Грей» и «Девочка и Золотой Лев». Если вы любите неторопливые повествования, красивые истории любви, разворачивающиеся на фоне войны, то фильм вам определенно понравится.


05. САС: Неизвестные герои (мини-сериал) 2022 КП: 7,3 IMDb: 8,1/ SAS Rogue Heroes 2022

Сериал представляет собой экранизацию одноименного романа британского историка и писателя Бена Макинтайра, где он рассказывает об основании особой воздушной службы или специальной авиационной службы Великобритении.

Действие будет происходить в Каире в 1941 году. По сюжету молодой эксцентричный офицер Дэвид Стерлинг госпитализирован после неудачных учений. От скуки и неверия в традиционные отряды коммандос Стерлинг придумывает радикальный план, противоречащий всем общепринятым правилам современной войны.

Он собирает небольшой отряд из самых стойких, суровых, безрассудных и смелых солдат, чтобы устроить хаос в тылу врага. Мини-сериал снял создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а главные роли играют Джек О’Коннелл, Алфи Аллен и Доминик Уэст.


04. Наши матери, наши отцы (мини-сериал) 2013 КП: 8,3 IMDb: 8,4/ Unsere Mütter, unsere Väter 2013

Немецкий трехсерийный мини-сериал о трагичных событиях времен Великой Отечественной войны. Июнь 41-го года. Пятеро друзей встречаются в маленьком берлинском кафе, чтобы проводить троих из них на Восточный фронт. Они молоды, они считают, что весь мир лежит перед ними, надо только его завоевать.

А дальше начинается ад. Ад русской зимы 41-го года и ад Курской битвы, ад концлагеря Заксенхаузен и ад берлинской тюрьмы Шарлоттенбург, ад фронтового госпиталя и ад штрафного батальона вермахта. Они вновь встречаются в этом же самом кафе летом 45-го, пройдя через все перепетии своей непростой военной судьбы.


03. Поколение убийц (мини-сериал) 2008 КП: 8,0 IMDb: 8,5/ Generation Kill 2008

Сериал повествует о первых днях Иракской войны (вторжения США в Ирак в марте 2003 года). В основе сюжета — вторжение 1-го разведывательного батальона Корпуса морской пехоты США. 1-й экспедиционный корпус вошёл в Ирак со стороны Кувейта и пробирался к Багдаду через центр страны — непосредственно по Междуречью.

По ходу вторжения морпехам приходится иметь дело с нехваткой продовольствия и боеприпасов, отсутствием чёткой стратегии и ясной тактики ведения боя и прочими неприятными ситуациями. Фильм характерен тем, что показывает не профессиональных солдат, а простых и разных людей, которые преодолевают возможную смерть, и явные ошибки командования.


02. Тихий океан (мини-сериал) 2010 КП: 8,2 IMDb: 8,3/ The Pacific 2010

Основанный на реальных событиях, американский мини-сериал, посвящен событиям Второй мировой войны, происходившим на тихоокеанском театре боевых действий. В основу ленты легли мемуары, написанные тремя пехотинцами, которые на собственной шкуре прочувствовали всю "прелесть" войны с японцами.

Сюжет описывает ключевые битвы, вошедшие в историю, глазами обычных солдат и их близких. Многие представляют себе войну по-разному, но не все понимают, что от реальности эти представления далеки. Военные действия и быт солдат показаны с большой достоверностью. «Тихий океан» это проект о доблести, о влиянии войны на характер и судьбы всех, кто участвовал в ней.


01. Братья по оружию 2001 КП: 8,6 IMDb: 9,4/ Band of Brothers 2001

Сериал рассказывает о военной кампании роты «ИЗИ» 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая началась в тренировочном лагере в штате Джорджия, высадилась в Нормандии, провела боевую операцию в Германии и Голландии.

Сражалась за бельгийский город Бастонь, и до самого триумфального окончания второй мировой войны была на передовой. В высадке участвовали тысячи десантников, но рассказ сосредоточен на отдельной роте, взаимоотношениях между людьми, маленьких личных историях каждого, рассказанных с юмором и по-человечески, что только усиливает боль за этих людей, когда они спускаются в самый ад войны.

«Братья по оружию» это фильм о войне, без пафоса, без исторических фальсификаций и преувеличений. Всё максимально приближенно к реальности, на сколько это вообще допустимо. Великолепная игра актеров, реалистичные спецэффекты и звук гарантируют 100%-й эффект присутствия. Советую этот сериал всем, кто хочет увидеть настоящую войну без купюр.

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Метки: актеры   война   кино   сериал   съемка   фильм   что посмотреть   
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6  комментариев
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6k
5 копеек 40 минут назад
Как-то эти лучшие военные "иноземные" сериалы прошли мимо меня. Сейчас, что-то и (на фоне всего, что происходит в мире) и "вбиваться" в них желания нет. Наверное с годами
интерес ...того, извиняйте. За труд Snezhinkе +
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447
Data Tutashija 5 копеек 19 минут назад
"Наши матери, наши отцы" 2013 - стоит посмотреть. Всё остальное - бесспорный шлак. Но самая суть даже не в этом... Тут речь не о возрасте, а о том, что военнослужащие в этих сериалах являются бывшими или настоящими врагами, страны которых всегда культивировали лютую русофобию. С годами интерес, как таковой, никуда не уходит, с годами люди могут чем-то пресытиться и быть более разборчивыми.
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21k
ЦСКА 10 минут назад
Ну автор, а как же ты забыл кино про "самую сильную армию в мире"?? Кстати с моим любимым Алексеем Горбуновым в главной роли...Посмотрел кстати! Вырвало...

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2k
ChePaev Час назад
Посмотрел недавно два фильма от наших китайских товарищей "Битва на озере" и "Битва на озере 2" - великолепно! Я даже и не думал никогда что Alibaba Pictures снимает настолько масштабные по своей экранизации батальные фильмы! Рекомендую всем, кто любит исторические военные фильмы. Бомбические съемки, ракурсы камеры, батальные сцены на высшем уровне. Китайцы порадовали просто, молодцы.
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2k
ChePaev Час назад
"Тихий океан" и "Братья по оружию" - отличные сериалы, рекомендую. Остальные не смотрел.
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