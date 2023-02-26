12 лучших военных зарубежных сериалов

В истории человечества случилось много кровопролитных войн, трагедию которых еще предстоит осмыслить не одному поколению людей. В центре картин окажутся простые люди, изумляющие своей стойкостью, бескомпромиссностью и способностью к самоотверженности.
Представляю вашему вниманию подборку военных сериалов, в которую вошли лучшие телепроекты, рассказывающие о военном времени и судьбах людей, которым довелось пережить ужас войны.
12. Шесть 2017 КП: 6,2 IMDb: 7,2/ Six 2017
Сериал рассказывает о проводимых военных операциях и повседневной жизни отряда, являющиеся частью боевой морской особой группы быстрого развёртывания, более известной как «Шестой отряд», где они ведут борьбу с террористами в Афганистане.
Именно эти люди проводят операции, причем не только на территории США, но и в других странах. Бойцы специального подразделения - матерые ветераны. Они участвовали ранее и в других не менее важных военных операциях, среди которых была даже миссия по устранению Бен Ладена. Сериал подойдет абсолютно для любого любителя военной тематики и может заинтересовать своим посылом, призванным уважать тех, кто несет постоянную вахту на страже своей страны.
11. Конец парада (мини-сериал) 2012 КП: 7,7 IMDb: 7,5/ Parade's End 2012
Сериал рассказывает о треугольнике любви между аристократом Кристофером, его женой Сильвией и суфражисткой Валентиной. Еще одна сюжетная линия – время Первой Мировой Войны, которая оказала сильное влияние на Англию и ее жителей, что показывается на примере Кристофера.
Вынужденный бросить привычную жизнь, пусть даже со своими сложностями, он оказывается в ситуации, которую переживет не каждый, и это заставит его по-новому посмотреть на прежнюю жизнь и расставить другие приоритеты. Сериал дополнен атмосферой Англии 20-го века: ее тайнами, обычаями, нравами и стереотипами. Потрясающие костюмы и музыкальное сопровождение, делают сериал особенно притягательным.
10. Долгая дорога домой (мини-сериал) 2017 КП: 6,5 IMDb: 7,4/ The Long Road Home 2017
Сериал рассказывает о событиях войны в Ираке, что произошли в апреле 2004 года, когда американские войска попали в засаду в пригороде Багдада, потеряв восьмерых человек. Мы увидим историю небольшого военного взвода, что базируется в скромном городке Садре.
Это невероятная картина, что вобрала в себя большое количество ситуаций, что произошли во время военной операции в день, которую многие знают, как "Черное воскресенье". Армия США оказалась не приспособлена к ведению боевых действий в таких условиях, и это привело к непоправимым стратегическим ошибкам, которые тщательно замазывались политиками и генералами.
09. Там 2005 КП: 7,6 IMDb: 7,8/ Over There 2005
Данную ленту не хочется назвать «сериалом» в классическом понимании. Это 13 связанных между собой историй, которые показывают зрителю судьбу простых солдат отделения пехоты армии США, а так же судьбы их родных и близких на гражданке.
Оказавшись на войне и осознав реальность происходящего, они переоценивают ценности и иначе смотрят на свою жизнь, их последней надеждой остаются родные и близкие, которых, как считали новобранцы, они пошли защищать... Мирная жизнь в США удачно вплетена в сюжет и лучше раскрывает личную драму каждого из героев и несостоятельность американской политики в целом.
08. Отряд «Антитеррор» 2006 КП: 7,8 IMDb: 8,0/ The Unit 2006
В центре сериала - тайное командование спецназа, защищающее родину и другие государства, рискуя своими жизнями. Они не ждут благодарности, исчезая также незаметно, как и появились. Они спешат на спасение в самые далекие точки мира, будь то Африканская пустыня, или беспросветные джунгли Индии.
В процессе сражений герои становятся близки и дружны, учатся доверять друг другу в опасных ситуациях, когда их жизнь висит на волоске. Фильм также повествует о жизни сильных духом женщин, борющихся за тепло домашнего очага, будучи в постоянной разлуке с любимыми мужьями. Их любовь и верность помогают бойцам достойно выполнять свой долг.
07. Товарищи 2010 КП: 7,1 IMDb: 7,9/ Jeonu 2010
В мире уже практически забыли об этой войне, но для Корейского полуострова события 1950-1953 годов навсегда останутся в памяти, и к шестидесятилетию начала войны была снята эта драма.
В сериале описываются судьбы нескольких человек, которые воюют за освобождение Южной Кореи. У каждого из них своя судьба и своя трагедия, разворачивающаяся на экране.
Фильм рассказывает не только об ужасах войны, но и об искалеченных жизнях ее участников. Множество людей погибло из-за противостояния государств, где для них солдаты были пушечным мясом. Эта война была неимоверно жестокой и оставила четкий кровавый след.
06. Птичья песня 2012 КП: 7,4 IMDb: 7,3/ Birdsong 2012
Сериал снят по роману британского писателя Себастьяна Чарльза Фолкса, который был написан в 1993 году. В нем рассказывается о жизни Стивена Рейсфорда до и во время Первой мировой войны.
Пока английские солдаты сражаются в ужасных траншеях северной Франции, его преследуют воспоминания о запретной любви к француженке. «Птичья песня» является частью трилогии, которая включает также романы «Шарлотта Грей» и «Девочка и Золотой Лев». Если вы любите неторопливые повествования, красивые истории любви, разворачивающиеся на фоне войны, то фильм вам определенно понравится.
05. САС: Неизвестные герои (мини-сериал) 2022 КП: 7,3 IMDb: 8,1/ SAS Rogue Heroes 2022
Сериал представляет собой экранизацию одноименного романа британского историка и писателя Бена Макинтайра, где он рассказывает об основании особой воздушной службы или специальной авиационной службы Великобритении.
Действие будет происходить в Каире в 1941 году. По сюжету молодой эксцентричный офицер Дэвид Стерлинг госпитализирован после неудачных учений. От скуки и неверия в традиционные отряды коммандос Стерлинг придумывает радикальный план, противоречащий всем общепринятым правилам современной войны.
Он собирает небольшой отряд из самых стойких, суровых, безрассудных и смелых солдат, чтобы устроить хаос в тылу врага. Мини-сериал снял создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, а главные роли играют Джек О’Коннелл, Алфи Аллен и Доминик Уэст.
04. Наши матери, наши отцы (мини-сериал) 2013 КП: 8,3 IMDb: 8,4/ Unsere Mütter, unsere Väter 2013
Немецкий трехсерийный мини-сериал о трагичных событиях времен Великой Отечественной войны. Июнь 41-го года. Пятеро друзей встречаются в маленьком берлинском кафе, чтобы проводить троих из них на Восточный фронт. Они молоды, они считают, что весь мир лежит перед ними, надо только его завоевать.
А дальше начинается ад. Ад русской зимы 41-го года и ад Курской битвы, ад концлагеря Заксенхаузен и ад берлинской тюрьмы Шарлоттенбург, ад фронтового госпиталя и ад штрафного батальона вермахта. Они вновь встречаются в этом же самом кафе летом 45-го, пройдя через все перепетии своей непростой военной судьбы.
03. Поколение убийц (мини-сериал) 2008 КП: 8,0 IMDb: 8,5/ Generation Kill 2008
Сериал повествует о первых днях Иракской войны (вторжения США в Ирак в марте 2003 года). В основе сюжета — вторжение 1-го разведывательного батальона Корпуса морской пехоты США. 1-й экспедиционный корпус вошёл в Ирак со стороны Кувейта и пробирался к Багдаду через центр страны — непосредственно по Междуречью.
По ходу вторжения морпехам приходится иметь дело с нехваткой продовольствия и боеприпасов, отсутствием чёткой стратегии и ясной тактики ведения боя и прочими неприятными ситуациями. Фильм характерен тем, что показывает не профессиональных солдат, а простых и разных людей, которые преодолевают возможную смерть, и явные ошибки командования.
02. Тихий океан (мини-сериал) 2010 КП: 8,2 IMDb: 8,3/ The Pacific 2010
Основанный на реальных событиях, американский мини-сериал, посвящен событиям Второй мировой войны, происходившим на тихоокеанском театре боевых действий. В основу ленты легли мемуары, написанные тремя пехотинцами, которые на собственной шкуре прочувствовали всю "прелесть" войны с японцами.
Сюжет описывает ключевые битвы, вошедшие в историю, глазами обычных солдат и их близких. Многие представляют себе войну по-разному, но не все понимают, что от реальности эти представления далеки. Военные действия и быт солдат показаны с большой достоверностью. «Тихий океан» это проект о доблести, о влиянии войны на характер и судьбы всех, кто участвовал в ней.
01. Братья по оружию 2001 КП: 8,6 IMDb: 9,4/ Band of Brothers 2001
Сериал рассказывает о военной кампании роты «ИЗИ» 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая началась в тренировочном лагере в штате Джорджия, высадилась в Нормандии, провела боевую операцию в Германии и Голландии.
Сражалась за бельгийский город Бастонь, и до самого триумфального окончания второй мировой войны была на передовой. В высадке участвовали тысячи десантников, но рассказ сосредоточен на отдельной роте, взаимоотношениях между людьми, маленьких личных историях каждого, рассказанных с юмором и по-человечески, что только усиливает боль за этих людей, когда они спускаются в самый ад войны.
«Братья по оружию» это фильм о войне, без пафоса, без исторических фальсификаций и преувеличений. Всё максимально приближенно к реальности, на сколько это вообще допустимо. Великолепная игра актеров, реалистичные спецэффекты и звук гарантируют 100%-й эффект присутствия. Советую этот сериал всем, кто хочет увидеть настоящую войну без купюр.
Источник:
- Немного про особенности бразильских сериалов
- «Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино
- 17 самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии сайта IMDb, которые точно нельзя пропустить
- Сайт IMDb опубликовал топ-25 самых популярных фильмов, вышедших в 2022 году
- Как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона
интерес ...того, извиняйте. За труд Snezhinkе +