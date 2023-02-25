17 безумных кадров прямиком из Японии

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Каждый знает, что Япония удивительна и многогранна, здесь даже самые обычные вещи могут превратиться во что-то особенное. А уж жители страны восходящего солнца умеют выделится так, что это не сразу забудешь. Чего только стоят японские телешоу! В этом посте вы увидите странные и абсурдные изображения, которые трудновато объяснить.
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