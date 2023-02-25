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17 безумных кадров прямиком из Японии

17 безумных кадров прямиком из Японии

Автор:
25 февраля 2023 22:25
Сообщество : Юмор
Метки: Абсурдные   Кадры   Не забудешь   Прямиком   Япония   безумные   
2342
18

Каждый знает, что Япония удивительна и многогранна, здесь даже самые обычные вещи могут превратиться во что-то особенное. А уж жители страны восходящего солнца умеют выделится так, что это не сразу забудешь. Чего только стоят японские телешоу! В этом посте вы увидите странные и абсурдные изображения, которые трудновато объяснить.

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Метки: Абсурдные   Кадры   Не забудешь   Прямиком   Япония   безумные   
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7  комментариев
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387
Victor 51 минуту назад
да.. не хило их штырит.... даже без наркоты...
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Игорь Мастер 37 минут назад
Остановите Землю - я сойду...
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5k
Leonid 43 минуты назад
Съёмки для теста "Узнай телеведущую по фото"
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