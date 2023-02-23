15 абсурдных запрещающих знаков и табличек

1983
15
Мы уже давно привыкли к разным безумствам, но очень трудно сохранить серьёзное выражения лица, когда на пути встречаются: дикие, странные и дурацкие дорожные знаки и указатели. В этом посте вы увидите очередную порцию абсурдов на дорогах и не только.
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