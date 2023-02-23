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15 абсурдных запрещающих знаков и табличек

15 абсурдных запрещающих знаков и табличек

Автор:
23 февраля 2023 22:43
Сообщество : Юмор
Метки: Абсурдные   Встречаются   безумства   знаки   порция   указатели   
1983
15

Мы уже давно привыкли к разным безумствам, но очень трудно сохранить серьёзное выражения лица, когда на пути встречаются: дикие, странные и дурацкие дорожные знаки и указатели. В этом посте вы увидите очередную порцию абсурдов на дорогах и не только.

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Метки: Абсурдные   Встречаются   безумства   знаки   порция   указатели   
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newegg Час назад

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ОТДЕЛ К 15 минут назад
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Евгений Час назад
Ну хер знает, на счет обсурдности знаков, разве что про рогатого, остальные скорее всего не просто так стоят на своих местах
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