15 абсурдных запрещающих знаков и табличек

Мы уже давно привыкли к разным безумствам, но очень трудно сохранить серьёзное выражения лица, когда на пути встречаются: дикие, странные и дурацкие дорожные знаки и указатели. В этом посте вы увидите очередную порцию абсурдов на дорогах и не только.