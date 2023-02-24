9 фактов о Вечном огне в Москве



1. Вечный огонь был зажжен в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года, и с того дня его пламя горит непрерывно уже более 55 лет.





2. Впервые Вечный огонь в привычном нам виде был зажжен в 1921 году в Париже - у Триумфальной арки на Могиле Неизвестного Солдата. Пример такого мемориала переняли многие государства.

В СССР первый Вечный огонь зажгли 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, а от него зажгли уже Вечный огонь в Москве.





3. Для передачи огня из Ленинграда в Москву использовали факел, зажжённый от огня на Марсовом поле. А доставляли его на бронетранспортере.





В столице его с почетом принял Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев и передал Леониду Брежневу, который и зажег Вечный огонь у Кремлевской стены.





Кстати, тот факел Брежнева до сих пор хранят в Музее газового хозяйства столицы.



