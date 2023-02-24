9 фактов о Вечном огне в Москве

Он находится у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. О Вечном огне чаще всего вспоминают на 23 февраля и 9 мая, но немногие знают подробности о нем.
1. Вечный огонь был зажжен в 22-ю годовщину Победы 8 мая 1967 года, и с того дня его пламя горит непрерывно уже более 55 лет.
2. Впервые Вечный огонь в привычном нам виде был зажжен в 1921 году в Париже - у Триумфальной арки на Могиле Неизвестного Солдата. Пример такого мемориала переняли многие государства.
В СССР первый Вечный огонь зажгли 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, а от него зажгли уже Вечный огонь в Москве.
3. Для передачи огня из Ленинграда в Москву использовали факел, зажжённый от огня на Марсовом поле. А доставляли его на бронетранспортере.
В столице его с почетом принял Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев и передал Леониду Брежневу, который и зажег Вечный огонь у Кремлевской стены.
Кстати, тот факел Брежнева до сих пор хранят в Музее газового хозяйства столицы.
4. Горелку для Вечного огня разработали в середине 60-х годов инженеры МОСГАЗа. Она обеспечивает стабильное горение природного газа – при любой погоде, будь то ливень, снегопад или даже ураган.
5. Горелка для Вечного огня изготовлена на заводе имени М.В. Хруничева. При ее создании специалисты использовали материалы, схожие с теми, которые применяются для ракетных двигателей.
6. Высокое пламя факела, окрашенное в насыщенный оранжевый цвет, получается благодаря специальному соотношению газа и воздуха в горелке.
7. Для бесперебойной работы конструкцию ежедневно осматривают и ежемесячно проводят профилактику (дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Побед).
8. Перед началом технического обслуживания пламя Вечного огня переносят на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Для переноса огня используется копия исторического факела, которым огонь был впервые зажжен в 1967 году.
9. От московского Вечного огня был зажжен Огонь: в городе-герое Туле, в Главном храме Вооруженных Сил России в парке «Патриот», на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, в Краснодоне Луганской народной республике.
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