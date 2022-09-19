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Зачем был сделан в Москве водоотводный канал

Зачем был сделан в Москве водоотводный канал

Автор:
19 сентября 2022 18:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Москва   Прошлое   Строительство   архитектура   интересное   история   факты   
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Он находится в центре столицы и тянется параллельно Москве-реке от памятника Петру до Шлюзовой набережной. Ширина на протяжении колеблется от 30 до 65 метров, а глубина его не больше двух метров. И появился он ещё в конце 18 века.
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Постоянное судоходство по Водоотводному каналу прекратилось в 20 веке. В советское время начали работу новую гидросооружения и надобность в Бабьегородской и Краснохолмской плотинах отпала. И их разобрали. И вот, с тех пор, канал свою главную функцию утратил и стал просто декоративным элементом города. В 1930-х начали реконструкцию московских набережных, в том числе и Водоотводный канал. И в итоге, от Канавы ничего толком и не осталось. Теперь это красивая городская река.

Источник:

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Метки: Москва   Прошлое   Строительство   архитектура   интересное   история   факты   
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1  комментарий
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Delhana 2 часа назад
Блин, так надеялся, что эта хрень чтоб карасей ловить. Оказалось херней страдали.
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