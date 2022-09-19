Зачем был сделан в Москве водоотводный канал

882
6
Он находится в центре столицы и тянется параллельно Москве-реке от памятника Петру до Шлюзовой набережной. Ширина на протяжении колеблется от 30 до 65 метров, а глубина его не больше двух метров. И появился он ещё в конце 18 века.
Его предназначение решало несколько проблем: Москва часто страдала от наводнений и в результате одного такого затопления, в 1738 году, опоры Каменного моста были повреждены. Обвалились три арки и несколько человек стали жертвами этого несчастья.
Необходимо было проложить что-то вроде дублёра Москвы-реки - отвести её русло и отремонтировать опоры моста. Но это событие стало скорее только последней капли в споре о необходимости строительства Водоотводного канала. Идеи по его созданию стали предлагать ещё в 1775 году. Именно тогда французский архитектор Николай Легран и статский советник Пётр Кожин составили карту Москвы, где указали прообраз канала. Большая часть места оказалась заболочена, а на других территориях были маленькие озёра. Именно оттуда и пошли названия набережных (Озерковская, Болотная), площадей и улиц и на них практически никогда не было никакой застройки.
Работы стартовали в 1783 году и закончились в 1786.
Работы стартовали в 1783 году и закончились в 1786.
×
×
Получилось не так грандиозно, как мечтали в 1775. Канал вышел только один (планировалось больше), а ширина стала больше. Если посмотреть на разные карты конца 18 века и начала 19, то можно запутаться. Но на планах Москвы после 1812 года есть только один вариант, который мы знаем.
В 1850-х участок между Космодамианской и Шлюзовыми набережными слегка изменили. Появился перешеек, который соединял Водоотводный канал и Москву-реку. Место, где находится сейчас Дом Музыки, стало небольшим островком. И снова частью большой суши эта земля стала только в середине 1930-х, когда проводилась реконструкция столичных набережных.
Кстати, москвичи придумали своё название, вместо длиннющего "Водоотводный" - "Канава". В целом, это было разумно, так как набережные вдоль канала не были благоустроены. Это всё больше напоминало сельскую речушку.
Кстати, москвичи придумали своё название, вместо длиннющего "Водоотводный" - "Канава". В целом, это было разумно, так как набережные вдоль канала не были благоустроены. Это всё больше напоминало сельскую речушку.
В 1830-х с двух разных сторон канала появились плотины. Краснохолмская на востоке и Бабьегородская у Пречистенской набережной. Это позволило использовать Водоотводный канал для судоходства. Но только четыре месяца в году - с июня по сентябрь. Все мосты поэтому старались делать без опор, чтобы суда могли свободно под ними проходить.
Постоянное судоходство по Водоотводному каналу прекратилось в 20 веке. В советское время начали работу новую гидросооружения и надобность в Бабьегородской и Краснохолмской плотинах отпала. И их разобрали. И вот, с тех пор, канал свою главную функцию утратил и стал просто декоративным элементом города. В 1930-х начали реконструкцию московских набережных, в том числе и Водоотводный канал. И в итоге, от Канавы ничего толком и не осталось. Теперь это красивая городская река.
Во время строительства новых Краснохолмских мостов во второй половине 1930-х годов засыпали перешеек между Москвой-рекой и каналом и на его месте проложили участок Садового кольца. С тех пор в облике канала не было никаких изменений. Только в 1994 году возвели пешеходный Лужков мост, который соединил Лаврушинский переулок и Болотную набережную. А в 1995 установили рядом с конструкцией плавающие фонтаны.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
Новости партнёров