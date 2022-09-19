Зачем был сделан в Москве водоотводный канал

Необходимо было проложить что-то вроде дублёра Москвы-реки - отвести её русло и отремонтировать опоры моста. Но это событие стало скорее только последней капли в споре о необходимости строительства Водоотводного канала. Идеи по его созданию стали предлагать ещё в 1775 году. Именно тогда французский архитектор Николай Легран и статский советник Пётр Кожин составили карту Москвы, где указали прообраз канала. Большая часть места оказалась заболочена, а на других территориях были маленькие озёра. Именно оттуда и пошли названия набережных (Озерковская, Болотная), площадей и улиц и на них практически никогда не было никакой застройки.

Работы стартовали в 1783 году и закончились в 1786.