Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось

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Возмущенные жители города в Ленинградской области забросали видео с зажигательным танцем гневными комментариями. Особенно возмутительным для некоторых оказался факт, что этот "карнавал" проходил на фоне российского флага.
23 февраля женщины в офисах, как правило, не мудрствуют лукаво и одаривают коллег-мужчин традиционнными наборами мыльно-рыльных принадлежностей, кружками или ежедневниками с символикой праздника. А вот сотрудницы администрации города Волхов Ленинградской области решили подойти к поздравлению мужчин креативно. И устроенным ими праздник в День защитника Отечества определенно понравился многим, но не всем.
В местном паблике в ВК появилось видео, на котором три девушки в бикини и ярких перьях танцуют перед чиновниками местной администрации. Те с удоаольствием аплодируют зажигательным красоткам.
Видео поздравления с Днем защитника Отечества оказалось в Сети и стало предметом бурных обуждений.
Чиновников стыдили за проявленное неуважение к символам РФ, ведь полуголые дамы танцевали рядом с флагом и гербом страны, а также другой символикой - на стене можно заметить гербы Ленобласти, Волховского района, города Волхова.
Люди недоумевали: неужели для этого концерта нельзя было снять более подходящее помещение кафе?
Среди комментаторов объявилась присутствовавшая на этом мероприятии начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Чумакова. Женщина пояснила, что ничего плохого в нем не видит. А вот ее земляки считали иначе. И их комментарии оказались довольно едкими и гневными.
Люди недоумевали: неужели для этого концерта нельзя было снять более подходящее помещение кафе?
Среди комментаторов объявилась присутствовавшая на этом мероприятии начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Чумакова. Женщина пояснила, что ничего плохого в нем не видит. А вот ее земляки считали иначе. И их комментарии оказались довольно едкими и гневными.
Глава администрации Волховского района Алексей Брицун подтвердил, что этот поздравительный концерт проходил в зале заседаний, а других подходящих по габаритам помещений в городской администрации просто нет. Сам он на мероприятии не присутстсвовал, хотя ничего плохого в этом карнавальном танце не видит: "Творческий номер, между прочим, никакого целлюлита у девушек, да и они же не голые. Я как узнал, что был такой сюрприз, сразу понял, что кто-нибудь запишет и видео обречено на слив в интернет, только ждал, когда это произойдёт".
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А вы говорите на фоне флага!
Как же вы зае.б.а.ли, граждане вечно всем недовольные.
Потом такие придурки, как вы, возмущаются от названий штанов, как в соседней теме
На мой взгляд - отличное поздравление
Жалко у меня на работе нас так не поздравляют.
Если что - мне 55 лет
Это была спецоперация Федерального комитета по борьбе с коррупцией...