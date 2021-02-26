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Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось

Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: 23 февраля   администрация зажигает   видео   поздравление   танец   
1167
7
1
Возмущенные жители города в Ленинградской области забросали видео с зажигательным танцем гневными комментариями. Особенно возмутительным для некоторых оказался факт, что этот "карнавал" проходил на фоне российского флага.

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Метки: 23 февраля   администрация зажигает   видео   поздравление   танец   
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27  комментариев
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16k
Олег 44 минуты назад
Хоть один нормальный руководитель - не слил работников.
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9k
gnyS i Олег 38 минут назад
Вообще пофигу кто где и как пляшет, но вот что за скотина сидела и снимала это все, да еще и в инет выложила, такому надо сразу пинка дать да такого что бы летел пердел и кувыркался.
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26k
Антон Минуту назад
Такие все обидчивые стали, некого нахер послать.
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4
БарБадос 14 минут назад
Жаль только торжественая часть попала на видео
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38k
Нанук Паналык 15 минут назад
В кремле и не такие скачут!
А вы говорите на фоне флага!
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9k
Александр 15 минут назад
Тю дебилы, станцевали возле флага и ладно, что тут страшного?
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38k
Элек Мек 18 минут назад
Я тоже возмущён,без лаптей и кокошников это никуда не годится.
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10k
[email protected] Элек Мек Минуту назад
Балалайки нет((((
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236
fda 20 минут назад
Интересно, кто выкладывает в инет такие вещи, некоторые обиженные доброжелатели? Не защищаю администрацию за такие вещи, думать надо головой и быть консервативнее, но выложили свои же? А потом ещё вместе за столом сидели, выпивали и закусывали? Вспоминаю один случай в командировке, пришли 2 чела в гости в гостиничный номер, мы вместе спустились в ресторан, набрали закуски и выпивки, пришли, раскинули картишки вод водочку, заходит взбешённый патруль и начинает задавать вопросы, типа на-я звонить 02 и просить вывести патруль из ресторана. Мы были чел. 6 мужиков, у нас недоумение на лицах, проверили личности гостей, ну разошлись по мирному. Мы между собой устроили разборки, оказалось, местный парень, бывший мент, кстати, пока все выходили покурить, позвонил. Ну хоть признался. Но ведь западло то имело место быть.
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12k
KOSTELLO 21 минуту назад
Люди недоумевали: неужели для этого концерта нельзя было снять более подходящее помещение кафе?

Как же вы зае.б.а.ли, граждане вечно всем недовольные.
Потом такие придурки, как вы, возмущаются от названий штанов, как в соседней теме
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196
Оля KOSTELLO 9 минут назад
А потом бы говорили, "Воооооот, на наши деньги кафе сняли, как так"
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4
марвин флинн Полчаса назад
,,Чиновников стыдили за проявленное неуважение к символам РФ, ведь полуголые дамы танцевали рядом с флагом и гербом страны, а также другой символикой - на стене можно заметить гербы Ленобласти, Волховского района, города Волхова...,, -- надеюсь, когда эти фарисеи ипутся, не забывают перевернуть портрет ладимира ладимировича, висящего над кроватью!
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2k
insaider Полчаса назад
Видимо гомосеки остались недовольны,что их дискриминировали на 23 февраля,но по сути это же мужской,а не их праздник! Видимо это эхо всемирной отрыжки ГЛМ до нас по интернету докатилось.
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33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Наглое враньё! Понравилось ВСЕМ! Кроме завистников (кто там не был) и баб, которые хотели бы исполнить такое бы, да тушка уже не позволяет.
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30k
Alex Полчаса назад
Ну покрутили девки попами, что тут такого? Не бюджет ведь распилили
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293
Tovbot Полчаса назад
Ханжей гнать в шею, лицемерное целомудрие отвратительно.
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11k
albedo Полчаса назад
Я так понял гомосеки и старые ханжи устроили протест в инете.
На мой взгляд - отличное поздравление

Жалко у меня на работе нас так не поздравляют.
Если что - мне 55 лет
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3k
Едондер пуп albedo Полчаса назад
Гомосеки охраняют скрепы - флаг и герб - от осквернения телами в перьях? Вы что-то не так поняли))
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24
Сторонний наблюдатель Едондер пуп 5 минут назад
А ещё они мальчиков в пупок целуют и по попе их хлопают
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7k
Danil Sochin Полчаса назад
Не вижу чего-то предосудительного. Выступление в рамках приличий, ну, может не очень подходящее место, соглашусь, но оскорбительного тут ничего нет. В Штатах, к примеру, публично щеголяют в трусах и лифчиках из государственного флага и никто не обижается...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Надо уже законодательно определить - к какому символу на какое расстояние можно приближаться в зависимости от одежды (топлесс, бикини, семейные трусы), выражения лица (ржание, смех, улыбка), и телодвижений (тут сложнее: караул в Кремле выше ноги поднимает, чем в канкане, но при этом и сам является символом)). Есть чем Думе заняться, в общем.
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Ну а что такого, общие давалки ещё раз дали всем
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314
KevinSmith 40 минут назад
Тссс...
Это была спецоперация Федерального комитета по борьбе с коррупцией...

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70
Племянник Путина 42 минуты назад
пляшет мразота рыхлая бледная... наверняка ещё и по бюджету это мероприятие провели, твари.
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39k
Александр 43 минуты назад
Крму какое дело, кто как и кого поздравляет с праздниками?
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