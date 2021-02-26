Чиновницы администрации поздравили коллег-мужчин бразильским карнавалом, а народу не понравилось

Чиновников стыдили за проявленное неуважение к символам РФ, ведь полуголые дамы танцевали рядом с флагом и гербом страны, а также другой символикой - на стене можно заметить гербы Ленобласти, Волховского района, города Волхова.

Люди недоумевали: неужели для этого концерта нельзя было снять более подходящее помещение кафе?



Среди комментаторов объявилась присутствовавшая на этом мероприятии начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Чумакова. Женщина пояснила, что ничего плохого в нем не видит. А вот ее земляки считали иначе. И их комментарии оказались довольно едкими и гневными.