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Города, которые тоже могли стать столицей России

Города, которые тоже могли стать столицей России

Автор:
09 января 2023 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   города   интересное   история   путешествия   туризм   
1837
7
В истории нашей станы столицы частенько менялись: Новгород, Владимир, Москва, Санкт-Петербург, опять Москва... А столицами могли быть и другие города.
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Метки: Прошлое   Россия   города   интересное   история   путешествия   туризм   
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14  комментариев
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16k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну с Москвой еще Тверь соперничала, в средние века крупный торговый город и Владимир .
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17k
Сергей Полчаса назад
Кстати, была в конце 80-х идея разделить столицы СССР и РСФСР. Предлагали Москву так и оставить столицей СССР, а вот для РСФСР предлагали кучу разных вариантов, от Ленинграда (тогда ещё так назывался) до Воронежа. Но пока обсуждали - Союз сам по себе развалился .
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6k
rutt 56 минут назад
Пётр 1 Таганрог рассматривал, но не сложилось.
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Суздаль - мужского рода.
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10k
Sasa Час назад
А про город Владимир?
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1k
Сергей Клубков 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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869
Кардинал 2 часа назад
От Александрова до Москвы (90 км) ближе, чем до Владимира (120 км), так что нифига он не "рядом"...
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8k
hairov 2 часа назад
Киев еще надо вспомнить.
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13k
Kost 3 часа назад
Перед Куликовской битвой князь Дмитрий (Москва) перевоевал практически со всеми названными городами, чтобы заставить их выйти против татар. Кто то не хотел, у кого то был свежий ярлык. Поэтому, тут заслуга Дмитрия, что такое сумел продавить, а не города.
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minimalism

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