Города, которые тоже могли стать столицей России

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В истории нашей станы столицы частенько менялись: Новгород, Владимир, Москва, Санкт-Петербург, опять Москва... А столицами могли быть и другие города.
К примеру, Великий Новгород, который был богатым политическим центром северо-западной Руси и мог стать столицей государства еще в 9 веке, когда практически добровольно отдал этот статус Киеву. Потом в 14 веке, когда ордынское нашествие его не затронуло и Великий Новгород мог выиграть политическую гонку с Москвой.
Кстати, Новгород в своё время выиграл соперничество с Ладогой - крупной торговой точкой на Балтике, продающей меха по всей Европе. Но в 10 веке Новгород полностью затмил Ладогу и присоединил её. Сегодня у Ладоги даже нет статуса города. Новгород - скромный областной центр.
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Ещё на статус столицы Руси (домонгольский период) претендовал Ростов (не тот, что на Дону), который лишь в конце 18 века был основан. А тот, что зовётся Великим сегодня только скромный райцентр в Ярославской области. Но в 11 столетии это был крупный и влиятельный город с княжествами и большими политическими амбициями. Ростов серьёзно пострадал от монголо-татарского нашествия и попал в вассальную зависимость от Москвы к 1328 году.
Также на право столичного статуса в 14 столетии претендовала Суздаль - культурный и религиозный центр северо-восточной Руси. Но в 1392 году Суздальские земли полностью стали принадлежать Москве.
Ещё Вологда одновременно с Москвой. Богатый город, полный купцов, пользовавшийся поддержкой Великого Новгорода. Но с падением Новгорода и рухнули и все политические устремления Вологды.
Во времена Ивана Грозного столицей Русского государства чуть не стала небольшая Александровская слобода рядом с Владимиром, куда царь перебрался из Москвы вместе со всем двором. Именно здесь, в крепости, принимались важные политические решения, здесь селились значимые люди той поры. Но Иоанн Васильевич в 1581 году также внезапно покинул Александровскую слободу и крепость оказалась заброшена, став позже частью города Александров.
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Александров - Москва 120 км
Владимир - Москва 180 км