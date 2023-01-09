Города, которые тоже могли стать столицей России

Ещё на статус столицы Руси (домонгольский период) претендовал Ростов (не тот, что на Дону), который лишь в конце 18 века был основан. А тот, что зовётся Великим сегодня только скромный райцентр в Ярославской области. Но в 11 столетии это был крупный и влиятельный город с княжествами и большими политическими амбициями. Ростов серьёзно пострадал от монголо-татарского нашествия и попал в вассальную зависимость от Москвы к 1328 году.