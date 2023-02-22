15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний

Знания лишними не бывают, а уж тем более когда речь заходит о еде. Чем больше интересных и забавных кулинарных фактов вы узнаете, тем вкуснее станут ваши блюда и веселее общение с гостями за праздничным столом. Так что добро пожаловать и приятного аппетита!