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15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний

15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний

Автор:
22 февраля 2023 21:14
Сообщество : Еда
Метки: Еда   забавные факты   интересные факты   неожиданные факты   продукты   факты о еде   хочу все знать   
2409
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Знания лишними не бывают, а уж тем более когда речь заходит о еде. Чем больше интересных и забавных кулинарных фактов вы узнаете, тем вкуснее станут ваши блюда и веселее общение с гостями за праздничным столом. Так что добро пожаловать и приятного аппетита!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   забавные факты   интересные факты   неожиданные факты   продукты   факты о еде   хочу все знать   
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6  комментариев
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13k
a_komolow 59 минут назад
Про любителя макаронов с сыром уже было
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Николай Минуту назад
Блин. Тут так просто не проверишь...
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17k
тов.Suhov 15 минут назад
А если так..?
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622
Николай 22 минуты назад
О, считаю себя экспертом в еде. Счас почитаем.
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4k
Севастьян 45 минут назад
Наверное у лука как и острого перца камеры идут вертикально
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