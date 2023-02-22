15 неожиданных фактов о еде, которые могут утолить вашу жажду знаний

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Знания лишними не бывают, а уж тем более когда речь заходит о еде. Чем больше интересных и забавных кулинарных фактов вы узнаете, тем вкуснее станут ваши блюда и веселее общение с гостями за праздничным столом. Так что добро пожаловать и приятного аппетита!
1. Почему капелька соли на помидорах делает их удивительно вкусными? Они богаты свободным глутаматом, который в реакции с солью даёт глутамат натрия
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2. Кешью на самом деле не орехи. Это семена, которые растут из нижней части яблока кешью (оно тоже съедобно)
4. Брокколи — капуста-мутант. Если бы не античные земледельцы-селекционеры, её бы не существовало в природе
5. Когда маргарин только начали выпускать, он был ярко-розовым. Чтобы покупатели не путали его с настоящим сливочным маслом
6. Свежий ананас содержит фермент, расщепляющий белок. Если вы сделаете куриный салат со свежим ананасом и оставите его в холодильнике, курица начнет растворяться и станет мучнистой
7. Японское карри было создано в попытке воспроизвести британское рагу, а не индийское карри
9. Можно «приготовить» креветки в соке лимона и/или лайма. Просто бросьте их в миску с соком и наблюдайте, как они становятся розовыми
11. Изначально кетчуп был китайским соусом из рыбного рассола с анчоусами. Затем британцы начали переделывать его: сначала на основе грибов, потом на основе помидоров. В конце концов убрали анчоусы и состав полностью изменился
12. Круассаны считают истинно французским блюдом, но вообще-то они родом из Австрии. Форма выбрана неслучайно: это исламский полумесяц, и когда австрийцы его ели, то «пожирали» своих врагов-османов
14. Есть мнение, что вкус репчатого лука зависит от того, как его нарезать. Если от корня к стеблю, вкус более мягкий и сладкий, а если перпендикулярно — более острый
Источник: — переведено специально для fishki.net
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