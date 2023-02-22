25 редких заболеваний, о которых могут не знать даже врачи

Чувствовать усталость в течение дня — это нормально. Но если среднестатистическому человеку достаточно вздремнуть 20 минут, чтобы восстановить силы, то человек с синдромом Клейне — Левина, или синдромом «спящей красавицы», может спать до 20 часов в сути и при этом по-прежнему чувствовать усталость.

Чрезмерная сонливость приводит к тому, что человек постоянно чувствует себя вялым и сбитым с толку. Вытащить его из этого состояния с помощью каких-нибудь сильных стимуляторов можно, но лишь временно. Лечения синдрома до сих пор не существует.