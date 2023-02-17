По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

Но многие из этих собак, к сожалению, живут в ужасных условиях - их держат в тесных клетках, плохо или недостаточно кормят, а также им не оказывают медицинскую помощь. Когда эти собаки больше не нужны охотникам, бывает, что они их выбрасывают на улицу или избавляются от них жестокими способами. Группы зоозащитников давно выступают в защиту этих собак, а в последние годы к ним подключились и простые жители, желающие справедливости.