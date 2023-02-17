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По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

Автор:
17 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Испания   Разное   в мире   животные   зоозащита   общество   протесты   собаки   события   фото   
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Недавно по улицам Мадрида в Испании прошлись тысячи людей, выступающие в защиту охотничьих собак. Несмотря на то, что в стране приняли Закон о защите животных, охотничьи собаки всё равно часто подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению в охотничьей индустрии.

В испанской столице 5 февраля прошли массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы, в том числе со своими питомцами, требуя усилить законы о защите охотничьих собак. Действующий в стране Закон о защите животных, принятый в 2003 году, не обеспечивает надлежащей защиты охотничьих собак - в частности испанских гальго, которые часто страдают от жестокого обращения в индустрии охоты. Они часто используются при охоте на кроликов и зайцев в Испании.

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Но многие из этих собак, к сожалению, живут в ужасных условиях - их держат в тесных клетках, плохо или недостаточно кормят, а также им не оказывают медицинскую помощь. Когда эти собаки больше не нужны охотникам, бывает, что они их выбрасывают на улицу или избавляются от них жестокими способами. Группы зоозащитников давно выступают в защиту этих собак, а в последние годы к ним подключились и простые жители, желающие справедливости.

Протестующие прошлись по центральным улицам Мадрида. Они несли плакаты и скандировали лозунги с требованием к законодателям принять меры по защите гальго, контролировать условия их содержания и предусмотреть строгие наказания для тех, кто плохо с ними обращается.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Разное   в мире   животные   зоозащита   общество   протесты   собаки   события   фото   
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9  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Интересно, сколько из этих протестующих смотрят корриду?

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16k
Сергей 38 секунд назад
Там и быкам не очень живется!:)
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14k
Jearom 15 минут назад
гальго - те же грейхаунды. "Рабочий возраст" - 3-6 лет, потом скорость падает, лапы и зубы бывает болят и т.д. Понятно, что дешевле взять новых щенков, чем еще лет 10 поддерживать "старичков". Но это проблема не законов - а отношения к охоте как к бизнесу в чистом виде "нет прибыли - в утиль". Да, кстати - еще и беговой бизнес - с тем же "эффектом" - там и собаки и лошади бракуются и ... Дальше сами догадайтесь, куда их девают.
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17k
seller-k 36 минут назад
Переехал Панин в Испанию. И тут такое началось...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Вообще-то, как-то странно. Обычно именно охотничьих собак больше всего берегут, так как охотничья собака это помощник, если не для работы и добычи необходимого пропитания, то для хобби. Не думаю, что именно эта категория собак более всего страдает.
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