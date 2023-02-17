По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

Недавно по улицам Мадрида в Испании прошлись тысячи людей, выступающие в защиту охотничьих собак. Несмотря на то, что в стране приняли Закон о защите животных, охотничьи собаки всё равно часто подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению в охотничьей индустрии.
В испанской столице 5 февраля прошли массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы, в том числе со своими питомцами, требуя усилить законы о защите охотничьих собак. Действующий в стране Закон о защите животных, принятый в 2003 году, не обеспечивает надлежащей защиты охотничьих собак - в частности испанских гальго, которые часто страдают от жестокого обращения в индустрии охоты. Они часто используются при охоте на кроликов и зайцев в Испании.
Но многие из этих собак, к сожалению, живут в ужасных условиях - их держат в тесных клетках, плохо или недостаточно кормят, а также им не оказывают медицинскую помощь. Когда эти собаки больше не нужны охотникам, бывает, что они их выбрасывают на улицу или избавляются от них жестокими способами. Группы зоозащитников давно выступают в защиту этих собак, а в последние годы к ним подключились и простые жители, желающие справедливости.
Протестующие прошлись по центральным улицам Мадрида. Они несли плакаты и скандировали лозунги с требованием к законодателям принять меры по защите гальго, контролировать условия их содержания и предусмотреть строгие наказания для тех, кто плохо с ними обращается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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