Осы, гепарды, гориллы: эти звери и насекомые добрее, чем кажутся

На лицо опасные, но внутри, оказывается, почти что добряки. Особенно если их не злить. Рассказываем неожиданные факты о животных.
- Не пытайтесь убежать. Они шустрые. По их логике добыча обязательно должна от них убегать. Нет ни одного известного случая нападения гепарда на человека в дикой природе. Просто стойте на месте и старайтесь выглядеть крупным животным. Это единственная большая кошка, с которой такой финт работает.
- Первое правило поведения в буше в Ботсване — не бегать. Потому что бегает еда. Правило работает в большинстве случаев.
- Дело в том, что у большинства животных нет точки отсчёта для размера, так что всё сводится к тому, кто громче, страшнее или голоднее. Если вы не убегаете, то ломаете привычный шаблон и не делаете того, чего они ожидают. Исключение — гризли и полярные медведи: с ними не стоит блефовать. Они вас просто сразу убьют и сожрут.
- Гепарды — это дикие кошки, которые привыкли охотиться на газелей. Насколько я знаю, они никогда не убивают людей и редко на нас нападают. Похоже, они любят запрыгивать на машины для сафари, чтобы просто получить обзор получше и положение повыгоднее. Гепарды известны своей скоростью, но при этом они слабее, мельче и уязвимее, чем многие другие виды диких кошек, поэтому и не рассматривают человека как добычу.
Более того, в неволе гепардов часто содержат в паре с собакой, которая становится их компаньоном, помогает снять стресс и обучиться социальным сигналам. «Мне вроде и хочется побеситься, но друган-пёс ведёт себя спокойно, так что, наверное, забью на это».
- Посмотрите на осу-наездника. Выглядит как проклятый плод запретной любви осы и скорпиона. Но на самом деле они не жалят. Их сверхдлинное «жало — яйцеклад, который нужен для откладывания яиц под кору дерева.
- Вы когда-нибудь видели одиночную осу? Похожа на помесь шершня с жуком. У эвмены тонкое, как игла, брюшко, и когда она летает вокруг вас, то кажется, будто жалит она больнее, чем пять жёлтых шершней вместе взятых.
На деле она более спокойная и её укус менее болезненный, чем у жёлтого шершня. Просто выглядит пугающе.
- Скаты-хвостоколы. Обычно они просто уплывают от вас. Тот гад, что убил Стива Ирвина, был огромным и, вероятно, у него был плохой день, поэтому он напал.
- Многие, наверное, думают, что это агрессивные животные и если оказаться с ними лицом к лицу, они разорвут вас на куски или забьют до смерти. Они травоядные. И их достаточно хорошо изучили, чтобы понимать, что по своей природе это животные мирные и прибегающие к насилию лишь в крайних случаях.
Есть люди, которые отправляются в пешие походы по горам, в самое сердце территории обитания горилл, и буквально сидят там в окружении целой стаи, причём с её вожаком во главе. Правильно подойти к вожаку перед тем, как знакомиться с остальными, — целое искусство и ему учат опытные проводники. Нужно дать вожаку понять, что его стае ничто не угрожает, и после этого гориллы могут даже позволить играть со своими детёнышами. Сколько крупных млекопитающих с таким же уровнем терпимости вы знаете?
А вот шимпанзе меня пугают до жути. Наверное, это последнее животное, если не считать гиен и африканских гиеновидных собак, с которым я хотел бы столкнуться нос к носу.
- Орангутаны тоже безобидные! Это аналог дзен-буддистов у обезьян!
- Чёрные медведи хотят вас запугать, но если вы не реагируете, то они обычно теряют интерес и такие: «Ну и ладно, пойду дальше по своим делам». Бурые медведи, наоборот, довольно любопытны и такой манёвр с ними не пройдёт, лучше притвориться мёртвым.
Вот откуда взялась поговорка «Если чёрный, дай отпор. Если бурый, ложись. Если белый — спокойной ночи».
- Я из Зимбабве и могу сказать, что в 98% случаев люди, убитые дикими животными, — туристы или люди из богатых стран. Местных чаще всего убивают бегемоты — когда люди переходят через реку. Нападения животных редки и случайны, но туристы почти всегда лезут на рожон, отправляясь в опасные места, чтобы сделать фотографии, или полагая, что такое милое создание не может сделать им больно. Скажем, открывают окна машин, чтобы покормить животных, и всё в таком духе. Считаю, что надо публиковать статистику смертельных случаев, но этого не делают, чтобы не подрывать туризм. Если бы у меня был выбор, бежать сквозь стадо буйволов или львиный прайд, я бы выбрал львов.
Источник:
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У животных разве есть эмпатия?