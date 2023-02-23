Осы, гепарды, гориллы: эти звери и насекомые добрее, чем кажутся

- Не пытайтесь убежать. Они шустрые. По их логике добыча обязательно должна от них убегать. Нет ни одного известного случая нападения гепарда на человека в дикой природе. Просто стойте на месте и старайтесь выглядеть крупным животным. Это единственная большая кошка, с которой такой финт работает.

- Первое правило поведения в буше в Ботсване — не бегать. Потому что бегает еда. Правило работает в большинстве случаев.

- Дело в том, что у большинства животных нет точки отсчёта для размера, так что всё сводится к тому, кто громче, страшнее или голоднее. Если вы не убегаете, то ломаете привычный шаблон и не делаете того, чего они ожидают. Исключение — гризли и полярные медведи: с ними не стоит блефовать. Они вас просто сразу убьют и сожрут.