Зверюшки, которые играют в игрушки

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Щенки и котята – это дети. Их детство пролетает гораздо быстрее, чем у людей. Поэтому особенно умиляет наблюдение за играми братьев наших меньших и их отношение к любимым игрушкам.
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А ваши питомцы любят игрушки? Или игнорируют, выбирая общение с хозяином, отдых или активные игры?
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