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Зверюшки, которые играют в игрушки

Зверюшки, которые играют в игрушки

Автор:
10 февраля 2023 15:01
Сообщество : Животные
Метки: Животное   игра   игрушка   котёнок   мило   развлечение   трогательно   щенок   
1405
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Щенки и котята – это дети. Их детство пролетает гораздо быстрее, чем у людей. Поэтому особенно умиляет наблюдение за играми братьев наших меньших и их отношение к любимым игрушкам.

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А ваши питомцы любят игрушки? Или игнорируют, выбирая общение с хозяином, отдых или активные игры?

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Метки: Животное   игра   игрушка   котёнок   мило   развлечение   трогательно   щенок   
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1  комментарий
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koleos72 40 минут назад
Это из последних! Всмысле - с последней купленной игрушкой он играет очень долго! Но и старые помнит и пересчитывает!
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