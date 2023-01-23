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Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать?

Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать?

Автор:
23 января 2023 15:07
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   кошка   мило   отдых   попугай   пёс   сон   трогательно   фото   
934
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Сон – это, пожалуй, один из самых приятных и полезных способов времяпрепровождения.

Но если люди во сне чаще всего смотрятся так себе – растрёпанные, храпящие, пускающие слюни, то животные каким-то образом ухитряются выглядеть настолько умилительными, что хочется их обнять. И, вдохновившись примером, тоже вздремнуть.

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Метки: Животное   Питомец   кошка   мило   отдых   попугай   пёс   сон   трогательно   фото   
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1  комментарий
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Ваня 41 минуту назад
и я такой любитель поспать...

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