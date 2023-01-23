Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать?

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Сон – это, пожалуй, один из самых приятных и полезных способов времяпрепровождения.
Но если люди во сне чаще всего смотрятся так себе – растрёпанные, храпящие, пускающие слюни, то животные каким-то образом ухитряются выглядеть настолько умилительными, что хочется их обнять. И, вдохновившись примером, тоже вздремнуть.
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