Удивительные создания, на которых природа сэкономила краски

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Людей привлекает всё, что отличается от нормы. Но не всегда они реагируют позитивно, зачастую наоборот. Но если сородичи ещё как-то могут себя защитить, то в живой природе в случае с особенными всё сложнее.
Яркий пример – существа с альбинизмом – недугом, подразумевающим отсутствие пигмента меланина. Такие создания выглядят как пришельцы из иных миров или герои, сошедшие с полотен великих мастеров прошлых веков.
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