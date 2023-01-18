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Удивительные создания, на которых природа сэкономила краски

Удивительные создания, на которых природа сэкономила краски

Автор:
18 января 2023 14:58
Сообщество : Животные
Метки: Белый   Животное   альбинизм   болезнь   отличие   пигмент   природа   птица   уникальность   цвет   
1290
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Людей привлекает всё, что отличается от нормы. Но не всегда они реагируют позитивно, зачастую наоборот. Но если сородичи ещё как-то могут себя защитить, то в живой природе в случае с особенными всё сложнее.

Яркий пример – существа с альбинизмом – недугом, подразумевающим  отсутствие пигмента меланина. Такие создания выглядят как пришельцы из иных миров или герои, сошедшие с полотен великих мастеров прошлых веков.

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Метки: Белый   Животное   альбинизм   болезнь   отличие   пигмент   природа   птица   уникальность   цвет   
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12k
Ivan Час назад
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Alex Ivanov 24 минуты назад
Вот реальная экономия краски)
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Летучий Мыш 56 минут назад
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SuperTroll Час назад
Вот тут жестко сэкономила природа)
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