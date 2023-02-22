Позор медведю, пьянице и наркоману!

Пьяный енот, неадекватные птички и галлюцинирующий медведь - исследователи живой природы знают массу случаев, когда птицы и звери поедали самые неожиданные субстанции, чтобы войти в измененное состояние сознания - или, говоря по-простому, назюзюкаться в кашу.
Эксперты по дикой природе взнают самые причудливые случаи пьянства и наркомании у животных - от передозировки кокаином у медведя до птиц, опьяневших от перебродивших ягод. Самый скандальный из них - пожалуй, "кокаиновый медведь" из Теннесси.
Его история началась в сентябре 1985 года, когда контрабандист Эндрю Торнтон II, бывший следователь по борьбе с наркотиками в Кентукки, перевозивший наркотики на частном самолете, потерпел авиакатастрофу над штатом Теннеси. Сам Торнтон разбился при попытке покинуть самолет на парашюте: его тело вместе с сумкой, полной кокаина, было найдено на заднем дворе частного дома в Теннесси. Самолет обнаружился примерно в 100 километрах от него, в Северной Каролине. А вот его товар - сорок мешков с кокаином на общую сумму около $20 миллионов - разлетелся по всей округе.
Следователи потратили месяцы на поиски наркотиков Торнтона, но в поисках одного из мешков их опередил медведь в горах Северной Джорджии.
"Медведь добрался до мешка с кокаином прежде, чем мы, разорвал спортивную сумку, в которой был упакован наркотик, наелся его, и у него случилась передозировка, — рассказал сотрудник Бюро расследований Джорджии журналистам в 1985 году. — От нее он и умер. Когда мы нашли его, от него уже ничего не осталось, кроме костей и шкуры".
Считается, что перед смертью медведь съел около 35 килограммов кокаина. Его останки были найдены недалеко от границы с Теннесси.
Черный медведь, который весил около 80 килограммов, был мертв уже около месяца, когда его нашли следователи. Позже из него сделали чучело, которое и сегодня можно увидеть в торговом центре Kentucky Fun Mall. Кстати, история "кокаинового медведя" вдохновила компанию Universal Pictures на создание фильма с таким же названием, который скоро выйдет на мировые экраны.
Однако кокаиновый медведь — не единственное животное, которое попало в беду из-за расширяющих сознание веществ. К примеру, один непослушный енот в Британской Колумбии, Канада, в январе 2018 года добрался до марихуаны и пришел от нее в полностью дезориентированное состояние. Его нашли во дворе частного дома абсолютно неадекватным и передали в Реабилитационный центр дикой природы Гибсона. Зоозащитники заботились о нем, пока последствия употребления наркотиков полностью не исчезли.
«Когда он пришел в себя, он очень явственно стал проситься, мол: "Я в норме, отпусти меня домой!" Так что мы выпустили его», — рассказала соучредитель реабилитационного центра Ирэн Дэви.
Неизвестно, как животное попало в контакт с наркотиками. Дэви предположила, что енот мог съесть зеленую марихуану или выброшенный кем-то остаток косяка. Это не так невероятно, как может показаться: по статистике, ветеринары в США наблюдают рост числа животных, особенно собак, накурившихся травой, в тех штатах, где употребление марихуаны теперь разрешено законом. Курт Аллен из Департамента охраны дикой природы Оклахомы рассказал, что еноты «неуклонно ищут съедобный мусор», в котором, вполне возможно, оказались остатки травы.
Впрочем, животные находят для себя "веселящие продукты" и в дикой природе. Так, в Орегоне кедровые свиристели после употребления ферментированных ягод приходят в состояние, аналогичное опьянению.
«Из-за дезориентации и нарушения координации они часто врезаются в окна, бьют их и режутся сами», — рассказала Молли Хонеа из Центра защиты дикой природы Орегона.
Зоозащитники укладывают пьяных птиц в кислородный баллон, чтобы они пришли в себя.
Так же поступают на Аляске с богемскими свиристелями, которые тоже склонны к употреблению "пьяных ягод", особенно повсеместной на Аляске рябины.
Впрочем, нет доказательств, что птицы имеют умысел напиться, употребляя ферментированные ягоды. Рик Синнотт, биолог Департамента рыб и дикой природы Аляски, рассказал, что, по его мнению, птицы едят ферментированные фрукты не специально ради пьянства, а просто потому, что готовы съесть любую еду:
Я не думаю, что они специально едят ферментированные ягоды, как люди ходят в бар. Просто они видят эти ягоды и поедают их. После этого они тупеют и становятся менее ловкими. Из-за ягод они летают медленнее, теряют ориентацию и тому подобное.
Не только птицы не переносят алкоголь. Медведи, лоси и слоны также действуют не лучшим образом после употребления ферментированных фруктов. Впрочем, другие "человеческие" продукты также действуют на диких животных не лучшим образом. Так, два стервятника в округе Датчесс, штат Нью-Йорк, умерли после употребления шоколада в сентябре 2022 года. Как сообщил журналистам Кевин Хайнс, эксперт Нью-Йоркского отдела дикой природы, непосредственной причиной смерти стало отравление теобромином и кофеином.
Еще одной опасностью для животных является поедание человеческого мусора: окурки и пластик также могут привести к гибели животных. Поэтому эксперты по дикой природе рекомендуют людям правильно утилизировать свой мусор и хранить такие вещи, как птичий корм и корм для домашних животных, в закрытых помещениях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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