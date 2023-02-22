Позор медведю, пьянице и наркоману!

Зоозащитники укладывают пьяных птиц в кислородный баллон, чтобы они пришли в себя.

Так же поступают на Аляске с богемскими свиристелями, которые тоже склонны к употреблению "пьяных ягод", особенно повсеместной на Аляске рябины.

Впрочем, нет доказательств, что птицы имеют умысел напиться, употребляя ферментированные ягоды. Рик Синнотт, биолог Департамента рыб и дикой природы Аляски, рассказал, что, по его мнению, птицы едят ферментированные фрукты не специально ради пьянства, а просто потому, что готовы съесть любую еду:

Я не думаю, что они специально едят ферментированные ягоды, как люди ходят в бар. Просто они видят эти ягоды и поедают их. После этого они тупеют и становятся менее ловкими. Из-за ягод они летают медленнее, теряют ориентацию и тому подобное.

Не только птицы не переносят алкоголь. Медведи, лоси и слоны также действуют не лучшим образом после употребления ферментированных фруктов. Впрочем, другие "человеческие" продукты также действуют на диких животных не лучшим образом. Так, два стервятника в округе Датчесс, штат Нью-Йорк, умерли после употребления шоколада в сентябре 2022 года. Как сообщил журналистам Кевин Хайнс, эксперт Нью-Йоркского отдела дикой природы, непосредственной причиной смерти стало отравление теобромином и кофеином.

Еще одной опасностью для животных является поедание человеческого мусора: окурки и пластик также могут привести к гибели животных. Поэтому эксперты по дикой природе рекомендуют людям правильно утилизировать свой мусор и хранить такие вещи, как птичий корм и корм для домашних животных, в закрытых помещениях.