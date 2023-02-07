Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе ступни

У олимпийского чемпиона Игр-2006 в Турине была поражена часть ноги, развился некроз и сепсис. Ногу едва не отняли по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения. Но пока удалось сохранить большую часть конечности. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить спортсмену руки.
Как сообщает News.ru, 10 января Роман попал в реанимацию больницы в Коммунарке с тяжелой пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом. По данным источника NEWS.ru, незадолго до госпитализации Костомаров нырял в прорубь уже будучи больным.
Весь январь состояние Романа оставалось стабильно тяжелым. Пневмония прогрессировала, очаги поражения легких были очень большими, начались проблемы с сердцем, обнаружилась мерцательная аритмия. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.
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28 января Роман пришел в себя, начал открывать глаза, а уже 1 февраля у него начали отмирать конечности - началась гангрена.
ТГ-канал 112, сообщает, что пока обошлось ампутацией только одной стопы, однако этой информации противоречит источник ТАСС:
"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей".
Как пишет МК, врачи предполагают, что причиной развития некроза тканей у спортсмена может быть коронавирусная инфекция, которая затрагивает не только легкие, но и все сосуды организма, вызывает их ишемию, что впоследствии может привнести к омертвению (некрозу) и гангрене.
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Это сепсис.