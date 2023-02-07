Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе ступни

28 января Роман пришел в себя, начал открывать глаза, а уже 1 февраля у него начали отмирать конечности - началась гангрена.

ТГ-канал 112, сообщает, что пока обошлось ампутацией только одной стопы, однако этой информации противоречит источник ТАСС:

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей".

Как пишет МК, врачи предполагают, что причиной развития некроза тканей у спортсмена может быть коронавирусная инфекция, которая затрагивает не только легкие, но и все сосуды организма, вызывает их ишемию, что впоследствии может привнести к омертвению (некрозу) и гангрене.