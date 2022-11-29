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30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы

30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы

Автор:
29 ноября 2022 20:08
Сообщество : Жизнь
Метки: антиквариат   винтаж   драгоценности   интересно   мебель   находки   старинные вещи   
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Сложно не согласиться, что в нашем мире сейчас царит капитализм и потребительство, и очень легко потерять себя в море пластика и спонтанного онлайн-шопинга. Однако для любителей вещей «с историей» в интернете еще остались уютные уголки, где можно насладиться красотой старинных предметов, — например, сабреддит «Антиквариат».

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"Этот столик сделал дедушка Томас У. Зибли. Он умер в 1868 году. Так что на момент написания этой записки (1928 год) столу было по меньшей мере шестьдесят (60) лет. Дедушка Томас У. Зибли был столяром-краснодеревщиком, и в то время это ремесло включало

изготовление гробов. Он также был проповедником в Честер-Бетельской церкви, которая

в его время была включена вместе с Маркусом Хуком и пару других церкей в "Круг". Эта записка была сделана 23 июля 1928 года. Подпись: Томас Зибли Тэлли"

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Метки: антиквариат   винтаж   драгоценности   интересно   мебель   находки   старинные вещи   
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10  комментариев
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
ну да, похоже на велик, два колеса, руль, рама, педалей только не хватает
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35
Божечки-кошечки 13 минут назад
Меня больше всего волнует изумрудный браслет,доставшийся от "покойного бойфренда". Он из-за него умер?
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882
192-й 44 минуты назад
Стыдись, Белое Перо, ты еще не встретил свою семнадцатую весну!
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18k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
А собака где?
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29k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Интересный..велосипед.
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