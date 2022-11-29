30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы

"Этот столик сделал дедушка Томас У. Зибли. Он умер в 1868 году. Так что на момент написания этой записки (1928 год) столу было по меньшей мере шестьдесят (60) лет. Дедушка Томас У. Зибли был столяром-краснодеревщиком, и в то время это ремесло включало

изготовление гробов. Он также был проповедником в Честер-Бетельской церкви, которая

в его время была включена вместе с Маркусом Хуком и пару других церкей в "Круг". Эта записка была сделана 23 июля 1928 года. Подпись: Томас Зибли Тэлли"