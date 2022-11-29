30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы

Сложно не согласиться, что в нашем мире сейчас царит капитализм и потребительство, и очень легко потерять себя в море пластика и спонтанного онлайн-шопинга. Однако для любителей вещей «с историей» в интернете еще остались уютные уголки, где можно насладиться красотой старинных предметов, — например, сабреддит «Антиквариат».
1. "Китайская кровать для супругов. Тик. Ручная резьба. Без гвоздей. Красная и золотая отделка. Все части на месте и полностью функциональны"
3. "Я купил антикварный стол на распродаже и нашел записку, прикрепленную степлером в одном из ящиков"
"Этот столик сделал дедушка Томас У. Зибли. Он умер в 1868 году. Так что на момент написания этой записки (1928 год) столу было по меньшей мере шестьдесят (60) лет. Дедушка Томас У. Зибли был столяром-краснодеревщиком, и в то время это ремесло включало
изготовление гробов. Он также был проповедником в Честер-Бетельской церкви, которая
в его время была включена вместе с Маркусом Хуком и пару других церкей в "Круг". Эта записка была сделана 23 июля 1928 года. Подпись: Томас Зибли Тэлли"
8. "Обручальное кольцо. Аметист и необработанные бриллианты. Золото 10 карат. Изготовлено в 1910-1920 годах или, возможно, раньше. Куплено в Новом Орлеане"
9. "Для агента 007 в каждом из нас... Старинное шпионское кольцо с камерой, примерно 1940 года"
12. Крошечная стеклянная ваза в стиле ар-деко от Karl Wiedmann, найдена в местной комиссионке за 99 центов. Я в США"
13. "Только что купил эту роскошную швейную машинку Singer со складным столиком в магазине Goodwill примерно за 100 долларов"
14. "Портреты коренных американцев с подписанными именами. Достались мне от бабушки. Хотелось бы узнать о них больше"
17. "Кожаная сумка моей прабабушки. Мне нужно заменить пару швов на ручке, но в остальном она в безупречной форме, и я часто ее использую!"
24. "Я восстановил эту старинную лампу и сделал абажур из слюды в виде богемного полумесяца со старинными хрустальными подвесками от люстры"
25. "Нашел его выброшенным в жилом районе. Забрал домой, почистил как следует и смазал. Вот прогресс. До и после"
29. "Изумрудный браслет, доставшийся маме от покойного бойфренда. Его носила известная модель Vogue Джин Пэтчетт"
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