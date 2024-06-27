FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1723 поста • 610 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Когда упаковка лучше самого товара

Когда упаковка лучше самого товара

Автор:
27 июня 2024 16:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   маркетинг   необычно   оригинально   стиль   товары   упаковка   
973
20
Над тем, чтобы упаковка притягивала взгляд и вообще нравилась потребителю, маркетологи работают так же тщательно, как и над самим товаром. И бывает так, что создателям упаковки удается вырваться вперед: их детище привлекает больше внимания и симпатии, чем то, что в нем лежит. Как, например, в этих случаях.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: дизайн   идеи   маркетинг   необычно   оригинально   стиль   товары   упаковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
alexis 23 минуты назад
И упаковка составит больше половины цены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
Влад 22 минуты назад
Насчет шампуня - хороший ход.. Если ребенок будет "мыть голову" бутылке,то расход будет в разы больше,и продажи возрастут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1319 постов (1248 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100254



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации Disney и дискриминации её сотрудников
«Они ни за что не наймут белого мужчину»: в США разразился скандал вокруг корпорации...
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело
Набирающие популярность в сообществах
«Дворец»: Петров по-Полански
«Дворец»: Петров по-Полански
«Блуждающая Земля»: только не в Юпитер!
«Блуждающая Земля»: только не в Юпитер!
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новости#интересное#забавно#авария#истории#Россия#актеры#СССР
#в мире#интересно#Китай#улыбнуло#полиция#фильм#маразм#Пёс#Прикол#мигранты
#люди#Юмор#позитив#кино#история#конфликт#Москва#собака#факты#дети
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Когда упаковка лучше самого товара Когда упаковка лучше самого товара 25 примеров забавной и крутой упаковки 25 примеров забавной и крутой упаковки 18 маркетинговых уловок на грани фола 18 маркетинговых уловок на грани фола Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды 30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки 30 примеров, как маркетологи дурят потребителей с помощью упаковки

На что жалуетесь?

Вернуться