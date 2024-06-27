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Над тем, чтобы упаковка притягивала взгляд и вообще нравилась потребителю, маркетологи работают так же тщательно, как и над самим товаром. И бывает так, что создателям упаковки удается вырваться вперед: их детище привлекает больше внимания и симпатии, чем то, что в нем лежит. Как, например, в этих случаях.
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Логотип ДНК-тестов для собак изображает собаку, а также центральную часть структурной формулы кода генома
Честность - лучшая политика
"Нет, увлажняющее действие масла ши не сделает вас крутым. Здесь больше подойдут слова "гладкий и шелковистый".
Простое устройство для определения того, насколько бережно обращалдись с вашим хрупким грузом: наклейте его на упаковку - и вы поймете, был ли он брошен или перевернут, и даже на сколько именно градусов
Когда упаковка становится товаром: надувные бумажные подушки. Занимает не больше места, чем обычный пакет, и к тому же легко утилизуется
У бутылки с шампунем есть волосы, так что ребенок по ходу дела может поучиться мыть голову на специальном тренажере
Не нужно уметь читать, чтобы понять: в этой упаковке - товары для собак. Обратите внимание на ИВ - собачий профиль и t, виляющую хвостом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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