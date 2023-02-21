Популярные персонажи фильмов и мультиков превратились в карапузов

Тофер Уэлш считает, что новыми инструментами можно и нужно пользоваться.

Негатив по отношению к ИИ-искусству понятен. Его причина в том, что люди не понимают, как работают нейросети, или видят в них угрозу для художников. Тем не менее, у каждого поколения может появиться новый набор инструментов и частично заменить старый. Например, когда появилась фотография, художники-пейзажисты были страшно недовольны, а когда появилась цифровая живопись, она вызвала недовольство уже не только традиционных художников, но и фотографов.

Ну а пока вы размышляете над этим, посмотрите на забавных карапузов, созданных Тофером Уэлшем с помощью программ искусственного интеллекта. Все персонажи легко узнаваемы, только вот кое у кого из них слишком много пальцев на руках. Так что без настоящих художников нам пока не обойтись.