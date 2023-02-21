Хлеб для космонавтов: как его пекут, и чем булки и буханки отличаются от магазинных

Именно для этого работники хлебопекарной промышленности разработали особый хлеб. Ровно на один укус, чтобы пакостные крошки не образовывались, а космонавты не остались без привычной еды.

К слову, разработки по созданию космического хлеба велись в условиях строгой секретности. О том, для каких целей создаются эти булки-крохотульки, знал ограниченный круг специалистов.