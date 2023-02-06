15 примеров гениального дизайна упаковки

Иногда самое главное в еде – это то, как она упакована. И если упаковка выполнена идеально, то мы готовы простить еде все, даже ее ужасный вкус.
Сегодня мы докажем, что что так действительно может быть. Итак, вот топ самых гениальных дизайнов упаковок еды, которые когда-либо были созданы.
Пицца – одно из самых популярных блюд. Создатели этой упаковки решили сделать ее еще популярнее, и придумали вот такую картонную коробку, благодаря которой теперь можно забыть о грязных тарелках. Потому что вам больше вообще не придется ими пользоваться – для этого можно будет использовать упаковку. Видите, в ней сделана перфорация, чтобы можно было оторвать кусок картона и положить на него пиццу? Согласитесь, это очень удобно.
В рамках рекламной компании популярного аниме «Дрэгон Болл Зэт» сеть круглосуточных магазинов «Министоп» стала продавать картошку фри вот в такой упаковке, на которой нарисовано лицо главного героя мультфильма, обладающего косматой шевелюрой желтого цвета.
А этот дизайн пакета для хранения бутербродов с натуралистично выглядящими пятнами плесени был создан специально для тех людей, кто боится, что его бутерброд украдут.
Иногда простота – все, что требуется для создании неординарной упаковки. Взгляните, к примеру, на этот пакетик с арахисом марки «Дюплекс». Производитель добавил внутрь лист бумаги, и теперь это не просто пакетик с арахисом, а пакетик с двумя отделениями, в который так удобно выбрасывать кожуру.
Непонятно, почему компании, производящие масло, придумали эту упаковку только сейчас? Она же такая удобная! А еще несомненным плюсом такой упаковки является то, что она сокращает количество вредного пластика, который мы выбрасываем в окружающую среду.
Компания «Пицца хат» решила удивить и порадовать своих клиентов вот такой коробкой для просмотра кино. Скучная картонная коробка превратилась в проектор –здесь с одной стороны установлено увеличительно стекло, и теперь каждый раз, когда вы едите пиццу, вы может поставить в коробку свой телефон и наслаждаться кинопросмотром.
Из всех упаковок в нашем списке эта, наверно, самая экологичная. Идея проста – использовать для упаковки яиц сено, а не картон. Ну а когда все яйца будут съедены, упаковку можно будет использовать как компост.
Нельзя не восхититься изобретательности «Старбакс». В каждом молочном коктейле, который можно купить в этой сети кофеен, идет полая вафельная, покрытая шоколадом трубочка, с помощью которой вы можете выпить напиток. А когда дело будет сделано, трубочку можно будет съесть.
Считается, что чай расслабляет. И упаковка этого цветочного чая тому доказательство. Каждый пакетик чая украшен цветком из бумаги, который медленно распускается в воде, когда вы опускаете пакетик в воду.
А этот стаканчик из-под кофе можно съесть. Стенки стаканчика из печенья покрыты шоколадом, благодаря которому печенье не размокает от воды.
Инновационная упаковка для еды не обязательно должна быть какой-то экстраординарной или необычной. Самое главное, чтобы она была удобной. Как, к примеру, эта упаковка картошки- фри с отсеком для кетчупа. Согласитесь, очень удобно! А всего-то и нужно было сделать, что приклеить 3 кусочка картона ко внешней стороны упаковки.
Эта небольшая жестяная баночка с печеньем одним движением руки превращается в замечательную миску. Это значит, что вам нужно мыть на одну тарелку меньше, плюс у вас появился новый симпатичный горшок для цветов.
Каждый раз, когда вы хотите приготовить пасту, вы сталкивается с одной и той же проблемой – как правильно рассчитать необходимое количество пасты? Можете забыть об этой трудности, ведь теперь вы можете купить пасту, упакованную вот в такую картонную упаковку, в которой сделано окошко, размер которого равен объему пасты ровно для одной порции.
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