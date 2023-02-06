15 примеров гениального дизайна упаковки

Пицца – одно из самых популярных блюд. Создатели этой упаковки решили сделать ее еще популярнее, и придумали вот такую картонную коробку, благодаря которой теперь можно забыть о грязных тарелках. Потому что вам больше вообще не придется ими пользоваться – для этого можно будет использовать упаковку. Видите, в ней сделана перфорация, чтобы можно было оторвать кусок картона и положить на него пиццу? Согласитесь, это очень удобно.

