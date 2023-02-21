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Как выглядит самая тихая комната в мире

Как выглядит самая тихая комната в мире

Автор:
21 февраля 2023 17:13
Сообщество : Факты
Метки: Microsoft   безэховая камера   интересно   познавательно   рекорд гиннеcса   самая тихая комната   уровень шума   
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Оказаться в абсолютной тишине в месте, куда не долетает ни один звук и где нет эха — испытание не для каждого. Говорят, что у некоторых людей нахождение в безэховой камере даже может вызвать галлюцинации! Что ж, давайте посмотрим на комнату, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тихая в мире.

Это комната находится в аудиолаборатории Microsoft в Редмонде, США и считается исключительной. Уровень шума в ней составляет -20,35 дБА. Комната заглушает все внешние шумы, делая любой звук, издаваемый внутри, совершенно жутким.

«Как только человек входит в комнату, он сразу же испытывает странное и уникальное ощущение, которое трудно описать, — говорит Хундрадж Гопал, специалист по речи и слуху, а также проектировщик безэховой камеры Microsoft. — Большинство людей воспринимают отсутствие звука как что-то оглушающее, ощущают заложенность или звон в ушах. Даже самые слабые звуки становятся явными и отчётливыми, поскольку уровень окружающего шума исключительно низок. Когда вы поворачиваете голову, вы можете услышать это движение. Вы можете услышать собственное дыхание — и это довольно громкий звук».


Конечно, если сфокусироваться на звуке своего дыхания, то его можно услышать где угодно, но этому обычно мешают фоновые шумы. Они заставляют наши органы слуха игнорировать незначительные звуки. Однако в безэховой камере уши снова адаптируются и начинать улавливать любой шорох. И поэтому очень быстро появляется странное ощущение.

«Самое продолжительное время пребывания в камере на сегодняшний момент составляет около 55 минут, — добавляет Гопал. — Некоторые наши сотрудники могут находиться непрерывно внутри в течение 30 минут или около того. Но многие просят выпустить их в течение первых нескольких секунд».


Оказывается, возможность чётко слышать работу своих внутренних органов — не самое приятное ощущение, а находиться в самой тихой комнате в мире с выключенным светом ещё страшнее. Почему? Да потому что отсутствие звука заставляет людей терять равновесие. Так что лучше стоять на месте.

Что лучше представить себе, насколько там тихо, можно привести одно сравнение. Когда мы находимся в обычной комнате, в которой никто не шумит, то один из самых тихих звуков для нашего уха — это спокойное дыхание, и его уровень составляет около 10 дБ. Уровень шума в безэховой камере Microsoft оценивается в -20,35 дБ, что означает, что окружающий шум в ней на 20,35 дБ ниже порога человеческого слуха.


Камера состоит из шести слоев бетона и стали и расположена на массиве виброгасящих пружин. Стены и потолок внутри покрыты клиньями из стекловолокна с высокой поглощающей способностью. Пол состоит из подвесных звукопоглощающих тросов. Все это место максимально отрезано от остальной части здания и внешнего мира, чтобы уменьшить вероятность того, что какой-либо звук проникнет внутрь.

Экскурсии в безэховую камеру Microsoft не водят. Компания использует её для тестирования различных аудиоустройств — микрофонов, приёмников и динамиков, а также для проверки уровня шума от вычислительных устройств.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Microsoft   безэховая камера   интересно   познавательно   рекорд гиннеcса   самая тихая комната   уровень шума   
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11  комментариев
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28k
Ego sum qui sum Час назад
еще скажите, что в этой комнате не слышно соседа с перфоратором сверху
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4k
Alexbux1 39 секунд назад
Тренировка. Первый Splinter cell...
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3k
Mnop 40 минут назад
автор, посмотри канал "Наука 2.0", передача "Эксперименты", ведущий А. Войцеховский. Он экспериментально доказывает, что человек свободно больше часа модет находиться там.
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25k
Егор 49 минут назад
Просто нет *банутых соседей.
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15k
Голос Вселенной 52 минуты назад
Помню, еще в школе проходили полет Гагарина, его воспоминания о полете. Помню, в воспоминаниях он писал нечто вроде "...было так тихо, что я слышал биение собственного сердца"... Наверное, космос и есть самое тихое место.
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31k
Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Я раз в читальном зале библиотеки чихнул. Библиотекарь на меня ТАК посмотрела, что я услышал, как один муравей, в подвале, сказал другому - "пи.дец, читателю...". Ей богу! ))
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25k
Serg2001 Час назад
Моим соседям сверху надо такую комнату замутить. Чтобы от их топота у них самих перепонные барабанки лопались...)
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10k
Shtoppi Час назад
<<Как выглядит самая тихая комната в мире>>
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