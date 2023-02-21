<<Как выглядит самая тихая комната в мире>>

«Как только человек входит в комнату, он сразу же испытывает странное и уникальное ощущение, которое трудно описать, — говорит Хундрадж Гопал, специалист по речи и слуху, а также проектировщик безэховой камеры Microsoft. — Большинство людей воспринимают отсутствие звука как что-то оглушающее, ощущают заложенность или звон в ушах. Даже самые слабые звуки становятся явными и отчётливыми, поскольку уровень окружающего шума исключительно низок. Когда вы поворачиваете голову, вы можете услышать это движение. Вы можете услышать собственное дыхание — и это довольно громкий звук».

Конечно, если сфокусироваться на звуке своего дыхания, то его можно услышать где угодно, но этому обычно мешают фоновые шумы. Они заставляют наши органы слуха игнорировать незначительные звуки. Однако в безэховой камере уши снова адаптируются и начинать улавливать любой шорох. И поэтому очень быстро появляется странное ощущение.