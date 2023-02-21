<<Как выглядит самая тихая комната в мире>>

Оказаться в абсолютной тишине в месте, куда не долетает ни один звук и где нет эха — испытание не для каждого. Говорят, что у некоторых людей нахождение в безэховой камере даже может вызвать галлюцинации! Что ж, давайте посмотрим на комнату, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая тихая в мире.
Это комната находится в аудиолаборатории Microsoft в Редмонде, США и считается исключительной. Уровень шума в ней составляет -20,35 дБА. Комната заглушает все внешние шумы, делая любой звук, издаваемый внутри, совершенно жутким.
«Как только человек входит в комнату, он сразу же испытывает странное и уникальное ощущение, которое трудно описать, — говорит Хундрадж Гопал, специалист по речи и слуху, а также проектировщик безэховой камеры Microsoft. — Большинство людей воспринимают отсутствие звука как что-то оглушающее, ощущают заложенность или звон в ушах. Даже самые слабые звуки становятся явными и отчётливыми, поскольку уровень окружающего шума исключительно низок. Когда вы поворачиваете голову, вы можете услышать это движение. Вы можете услышать собственное дыхание — и это довольно громкий звук».
Конечно, если сфокусироваться на звуке своего дыхания, то его можно услышать где угодно, но этому обычно мешают фоновые шумы. Они заставляют наши органы слуха игнорировать незначительные звуки. Однако в безэховой камере уши снова адаптируются и начинать улавливать любой шорох. И поэтому очень быстро появляется странное ощущение.
«Самое продолжительное время пребывания в камере на сегодняшний момент составляет около 55 минут, — добавляет Гопал. — Некоторые наши сотрудники могут находиться непрерывно внутри в течение 30 минут или около того. Но многие просят выпустить их в течение первых нескольких секунд».
Оказывается, возможность чётко слышать работу своих внутренних органов — не самое приятное ощущение, а находиться в самой тихой комнате в мире с выключенным светом ещё страшнее. Почему? Да потому что отсутствие звука заставляет людей терять равновесие. Так что лучше стоять на месте.
Что лучше представить себе, насколько там тихо, можно привести одно сравнение. Когда мы находимся в обычной комнате, в которой никто не шумит, то один из самых тихих звуков для нашего уха — это спокойное дыхание, и его уровень составляет около 10 дБ. Уровень шума в безэховой камере Microsoft оценивается в -20,35 дБ, что означает, что окружающий шум в ней на 20,35 дБ ниже порога человеческого слуха.
Камера состоит из шести слоев бетона и стали и расположена на массиве виброгасящих пружин. Стены и потолок внутри покрыты клиньями из стекловолокна с высокой поглощающей способностью. Пол состоит из подвесных звукопоглощающих тросов. Все это место максимально отрезано от остальной части здания и внешнего мира, чтобы уменьшить вероятность того, что какой-либо звук проникнет внутрь.
Источник:
Экскурсии в безэховую камеру Microsoft не водят. Компания использует её для тестирования различных аудиоустройств — микрофонов, приёмников и динамиков, а также для проверки уровня шума от вычислительных устройств.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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