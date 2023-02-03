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Фотограф показала девушкам, хороши ли они без ретуши

Фотограф показала девушкам, хороши ли они без ретуши

Автор:
03 февраля 2023 13:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   естественность   женщины   красота   фото   фотограф   фотофильтры   хорошо ли получилась   
2201
15
С появлением простых и доступных в использовании фотофильтров заставляет сетевых девушек все тщательнее редактировать свою внешность для соцсетей. Лондонский фотограф Барбара Асбот решила провести эксперимент и показать девушкам, что они хороши и так. А вы как думаете, так ли этим девушкам нужны фотофильтры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   естественность   женщины   красота   фото   фотограф   фотофильтры   хорошо ли получилась   
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4  комментария
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1k
Koshak 48 минут назад
Не девки, а загляденье. Одна другой краше ))))
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325
Николай Пауков 22 минуты назад
Блин... При грамотной установке света ретушь особо не нужна. Правда с ним есть
проблема. Свет умеют единицы. Большинство учится вообще не хотят, да и в принципе не способны понять как свет работает).
Большинство забивают на свет, щёлкает 3000 кадров, потом месяц выбирают из этой трэш Нины самое лучшее и потом ретушируют ещё месяц.... Потому этот вопрос вообще актуален.
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5k
heta Полчаса назад
Не увидел разницу. Или надо было не по рядам, а по столбикам сравнивать?
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5k
Компьютер DELL монитором 43 минуты назад
Снежана 19 лет
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