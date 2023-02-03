Фотограф показала девушкам, хороши ли они без ретуши

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С появлением простых и доступных в использовании фотофильтров заставляет сетевых девушек все тщательнее редактировать свою внешность для соцсетей. Лондонский фотограф Барбара Асбот решила провести эксперимент и показать девушкам, что они хороши и так. А вы как думаете, так ли этим девушкам нужны фотофильтры.
Фотограф попросила больше десятка женщин принять участие в эксперименте. Сначала они сделали селфи на телефоне и отредактировали его по своему желанию. Затем Барбара сфотографировала их на свою камеру без ретуши. После этого девушки и фотограф сравнили отретушированные снимки с подробными фото на объектив, подмечающий каждую реальную черточку.
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"После съемок я расспросила каждую женщину о ее личном опыте селфи и о том, повлияло ли на ее уверенность в себе широкая доступность фильтров для улучшения внешности, - рассказала фотограф. - Эти интервью дают разностороннее и честное представление об индивидуальном опыте женщин, что, на мой взгляд, очень поучительно".
Половину участниц фотограф нашла в сети заранее, а половину нашла непосредственно на улице перед съемками. "Женщины, которых я выбрал заранее, казались либо увлеченными любовью к себе и принятием, либо любителями селфи и постоянными пользователями фильтров, либо признавались, что борются со своим представлением о себе и хотели выйти за пределы своей зоны комфорта", - признается Диана. По ее мнению, реальные фото лучше отражают женскую красоту - а как кажется вам?
Половину участниц фотограф нашла в сети заранее, а половину нашла непосредственно на улице перед съемками. "Женщины, которых я выбрал заранее, казались либо увлеченными любовью к себе и принятием, либо любителями селфи и постоянными пользователями фильтров, либо признавались, что борются со своим представлением о себе и хотели выйти за пределы своей зоны комфорта", - признается Диана. По ее мнению, реальные фото лучше отражают женскую красоту - а как кажется вам?
Лейла, 29
«Единственный способ, которым я могу представить себя комфортным для меня образом — это когда я контролирую ситуацию. В социальных сетях никто не видит вашей личности, и внешний вид — единственный способ представить себя людям». – Лейла.
Шери, 43
«Чаще всего чужие селфи выглядят хорошо, но мне интересно, что с ними сделали. Потому что когда ты видишь людей в реальности, они никогда не выглядят так, как на своих фото в соцсетях». - Шери.
Изабелла, 25
«Я выросла в балетном мире, поэтому с самого раннего возраста у нас с друзьями было очень четкое видение образа своего тела. Мы просматривали журналы и говорили о танцорах с их красивыми скулами и говорили: «Если бы мы только могли изменить это в себе». — Изабелла.
Аюми, 30
«Я прямо ощущаю, что люди ждут, что ты представишь себя определенным образом. Фотодолжно быть хорошим, и оно должно выглядеть так, будто вам весело. Это определенно стало большой работой». - Аюми
Александра, 31
«Здесь вы можете увидеть все мои недостатки, которых нет на селфи, но это мое лицо. Вот так я выгляжу. Это то, что я вижу в зеркале». – Александра.
Эстер, 21
«Я просто хочу быть довольна тем, какая я есть, а не тем, какая я с фильтром». – Эстер.
Меган, 26
«Когда вы смотрите на фото людей, даже если вы знаете, что это их самые лучшие фото, все равно трудно не поддаться влиянию того, что вы видите. Я пытаюсь напомнить себе, что мы не видим все те фото, которые были удалены. Но также тяжело, когда ты думаешь, что чье-то лучшее все равно в 10 раз лучше твоего». – Меган.
Рэйчел, 19
«Селфи — это очень сырая фотография. Я вижу много очень красивых девушек, которые редактируют свои фото. Это как-то отстало. Они гонятся за совершенством, пока я просто пытаюсь быть собой». – Рэйчел.
Джинджер, 19
«Есть недостижимые стандарты, которые выдвигают люди , и это немного пугает. У меня телесная дисморфия, поэтому я не могу представить себе, как я выгляжу». - Джинджер.
Кэт, 27
«Я иногда использую фильтры. Обычно это сглаживающие фильтры. Работая в фотоиндустрии, мы, как правило, знаем, что реально, а что нет, поэтому я знаю, что делают люди, и я знаю, что то, что я вижу, не всегда реально». – Кэт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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проблема. Свет умеют единицы. Большинство учится вообще не хотят, да и в принципе не способны понять как свет работает).
Большинство забивают на свет, щёлкает 3000 кадров, потом месяц выбирают из этой трэш Нины самое лучшее и потом ретушируют ещё месяц.... Потому этот вопрос вообще актуален.