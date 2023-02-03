Фотограф показала девушкам, хороши ли они без ретуши

"После съемок я расспросила каждую женщину о ее личном опыте селфи и о том, повлияло ли на ее уверенность в себе широкая доступность фильтров для улучшения внешности, - рассказала фотограф. - Эти интервью дают разностороннее и честное представление об индивидуальном опыте женщин, что, на мой взгляд, очень поучительно".

Половину участниц фотограф нашла в сети заранее, а половину нашла непосредственно на улице перед съемками. "Женщины, которых я выбрал заранее, казались либо увлеченными любовью к себе и принятием, либо любителями селфи и постоянными пользователями фильтров, либо признавались, что борются со своим представлением о себе и хотели выйти за пределы своей зоны комфорта", - признается Диана. По ее мнению, реальные фото лучше отражают женскую красоту - а как кажется вам?