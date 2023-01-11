В 46 лет он бросил жену и 7 детей, чтобы стать 6-летней девочкой

В каждом человеке природой заложено нечто такое, что делает его особенным в глазах окружающих. Но иногда у людей появляется необъяснимая тяга к тому, чтобы изменить себя, и порой это выглядит очень странно.
Взять, для примера, 46-летнего Стефана Вольшта, который, несмотря на свой возраст, всегда считал себя 6-летней девочкой... После многих лет совместной жизни с супругой и детьми, он решил воплотить свою мечту в жизнь, не беспокоясь о том, что скажут другие люди.
Слесарь
Стефан Вольшт родился в 1963 году в самой обычной канадской семье. У него есть старший брат и младшая сестра. Возможно, что семья выглядела идеальной только внешне, но никто из их соседей никогда не слышал, чтобы родители кричали на детей или наказывали их.
Если добавить к этому тот факт, что они были весьма религиозны и часто ходили в церковь, то вырисовывается образцовая семья, которая никак не выделялась на общем фоне. Одним словом - идиллическая картина.
Стефан неплохо учился в школе, но в университет поступить не смог. Он выучился на слесаря-сварщика и начал работать уже в 20 лет. В 1986 году 23-летний молодой человек повстречал Марию, в которую сразу же влюбился. Через полгода они поженились.
Желания
Счастливая семейная жизнь пары продолжалась без малого 24 года, за которые у них появилось на свет 7 детей. Казалось бы, у Стефана было всё: любящая жена, дети, неплохая работа...
Но дело в том, что все эти годы Стефан чувствовал, будто живёт не в своём теле. И в 2009 году 46-летний Вольшт решил кардинально изменить свою жизнь,…став женщиной. И не просто женщиной, а маленькой девочкой. Семья, понятное дело, такого маневра не оценила.
- Либо ты перестаёшь носить юбки, либо я подаю на развод, - сказала ему Мария.
Супруга несколько лет пыталась образумить мужа, но у неё ничего не вышло. Скрепя сердце она запретила ему приходить домой в женских нарядах.
Девочка
Можно сказать, что Вольшт стал бездомным, и следующие 5 лет он жил то у знакомых, то в приютах. Поскольку он считал себя 6-летней девочкой, а она "не могла работать", то он уволился с завода, где оттрубил без малого 20 лет.
Беспризорная жизнь Стефана продолжалась до 2014 года, тогда он познакомился с состоятельной парой, у которой, кстати, есть свои дети и внуки. Они прониклись историей "маленькой девочки-сироты" и решили "удочерить" Вольшта. Его мечта наконец сбылась.
С тех пор мужчина, которому уже 59 лет, живёт как 6-летняя девочка в новой семье. Стефан одевается, как ребёнок, которым он всегда хотел быть, и проводит время, играя в куклы с внучкой приёмных родителей, занимаясь раскрасками и наряжаясь в платья.
"Я перевернул страницу"
А как же его бывшая жена и семеро детей? Стефан, кажется, не слишком беспокоится об их судьбе, говоря, что нынешняя жизнь в образе 6-летней девочки ему нравится гораздо больше:
- Я не могу отрицать, что был женат. Я не могу отрицать, что у меня есть дети. Но я перевернул страницу и снова стал ребенком. Я не хочу быть взрослым. Это новый старт… Я имею право быть тем, кто я есть.
Сейчас у меня есть приёмные мама и папа, с которыми мне очень комфортно. Я - маленькая девочка! А их родные дети и внуки нас полностью поддерживают.
Родные дети Стефана, кстати, не стали обрывать с ним контакты. Например, недавно дочь пригласила его на свадьбу, но с одним условием - он наденет мужскую одежду. Стефану пришлось отказаться, сославшись на то, что "теперь для него это неприемлемо".
- Сейчас я с ужасом вспоминаю свою прошлую жизнь, где мне приходилось работать слесарем и делать то, что не нравится. Я изменил свою жизнь к лучшему, - резюмирует Стефан.
Источник:
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Но сути это не меняет, они - больные люди, их надо лечить (показаны электрошок, лоботомия, кастрация и т.д.)
PS Интересно его в детский сад пускают в качестве воспитанника?
Если нет - может в суд подавать...
Причем в бреду тут больше новые "родители". Лучше бы действительно ребенка-сироту удочерили.
Вот и вся история.
но вот как охарактеризовать его приёмных родителей и не знаю
А если я идентифицирую себя, ну предположим Хозяином банкоматов Сбера, и буду оттуда забирать мои денежные средства??? Может прокатит???
А точно безнаказанно прокатывают только половые извращения, а вот финансовые не особо....