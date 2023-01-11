FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5594 поста • 1257 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
В 46 лет он бросил жену и 7 детей, чтобы стать 6-летней девочкой

В 46 лет он бросил жену и 7 детей, чтобы стать 6-летней девочкой

Автор:
11 января 2023 10:00
Сообщество : Истории
Метки: в мире   возраст   история   люди   мужчина   причуда   
1405
11

В каждом человеке природой заложено нечто такое, что делает его особенным в глазах окружающих. Но иногда у людей появляется необъяснимая тяга к тому, чтобы изменить себя, и порой это выглядит очень странно.

Взять, для примера, 46-летнего Стефана Вольшта, который, несмотря на свой возраст, всегда считал себя 6-летней девочкой... После многих лет совместной жизни с супругой и детьми, он решил воплотить свою мечту в жизнь, не беспокоясь о том, что скажут другие люди.


Слесарь

Стефан Вольшт родился в 1963 году в самой обычной канадской семье. У него есть старший брат и младшая сестра. Возможно, что семья выглядела идеальной только внешне, но никто из их соседей никогда не слышал, чтобы родители кричали на детей или наказывали их.

×
×

Если добавить к этому тот факт, что они были весьма религиозны и часто ходили в церковь, то вырисовывается образцовая семья, которая никак не выделялась на общем фоне. Одним словом - идиллическая картина.

Стефан неплохо учился в школе, но в университет поступить не смог. Он выучился на слесаря-сварщика и начал работать уже в 20 лет. В 1986 году 23-летний молодой человек повстречал Марию, в которую сразу же влюбился. Через полгода они поженились.


Желания

Счастливая семейная жизнь пары продолжалась без малого 24 года, за которые у них появилось на свет 7 детей. Казалось бы, у Стефана было всё: любящая жена, дети, неплохая работа...

Но дело в том, что все эти годы Стефан чувствовал, будто живёт не в своём теле. И в 2009 году 46-летний Вольшт решил кардинально изменить свою жизнь,…став женщиной. И не просто женщиной, а маленькой девочкой. Семья, понятное дело, такого маневра не оценила.

- Либо ты перестаёшь носить юбки, либо я подаю на развод, - сказала ему Мария.

Супруга несколько лет пыталась образумить мужа, но у неё ничего не вышло. Скрепя сердце она запретила ему приходить домой в женских нарядах.


Девочка

Можно сказать, что Вольшт стал бездомным, и следующие 5 лет он жил то у знакомых, то в приютах. Поскольку он считал себя 6-летней девочкой, а она "не могла работать", то он уволился с завода, где оттрубил без малого 20 лет.

Беспризорная жизнь Стефана продолжалась до 2014 года, тогда он познакомился с состоятельной парой, у которой, кстати, есть свои дети и внуки. Они прониклись историей "маленькой девочки-сироты" и решили "удочерить" Вольшта. Его мечта наконец сбылась.

С тех пор мужчина, которому уже 59 лет, живёт как 6-летняя девочка в новой семье. Стефан одевается, как ребёнок, которым он всегда хотел быть, и проводит время, играя в куклы с внучкой приёмных родителей, занимаясь раскрасками и наряжаясь в платья.


"Я перевернул страницу"

А как же его бывшая жена и семеро детей? Стефан, кажется, не слишком беспокоится об их судьбе, говоря, что нынешняя жизнь в образе 6-летней девочки ему нравится гораздо больше:

- Я не могу отрицать, что был женат. Я не могу отрицать, что у меня есть дети. Но я перевернул страницу и снова стал ребенком. Я не хочу быть взрослым. Это новый старт… Я имею право быть тем, кто я есть.

Сейчас у меня есть приёмные мама и папа, с которыми мне очень комфортно. Я - маленькая девочка! А их родные дети и внуки нас полностью поддерживают.

Родные дети Стефана, кстати, не стали обрывать с ним контакты. Например, недавно дочь пригласила его на свадьбу, но с одним условием - он наденет мужскую одежду. Стефану пришлось отказаться, сославшись на то, что "теперь для него это неприемлемо".

- Сейчас я с ужасом вспоминаю свою прошлую жизнь, где мне приходилось работать слесарем и делать то, что не нравится. Я изменил свою жизнь к лучшему, - резюмирует Стефан.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   возраст   история   люди   мужчина   причуда   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov 13 минут назад
Пид*ры бывают разные - желтые, синие, красные...
Но сути это не меняет, они - больные люди, их надо лечить (показаны электрошок, лоботомия, кастрация и т.д.)

PS Интересно его в детский сад пускают в качестве воспитанника?
Если нет - может в суд подавать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Полчаса назад
Какой-то долбаный бред!
Причем в бреду тут больше новые "родители". Лучше бы действительно ребенка-сироту удочерили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AVATAR 43 минуты назад
Хорошо хоть у нас западная толерастия не прижилась. А то сколько фриков бы расплодилось повсюду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн 45 минут назад
Никакой серы не хватит чтобы этот содом залить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей 48 минут назад
Канадский хряк устал пахать на семерых детей и свалил. "- Сейчас я с ужасом вспоминаю свою прошлую жизнь, где мне приходилось работать слесарем и делать то, что не нравится."
Вот и вся история.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ПЕТР 52 минуты назад
Слушайте, так скоро всех извращенцев оправдают. Для каждого м.дака найдется свой идентификатор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
insaider Час назад
Совсем уже кукухой поехали!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кружок Час назад
он ипанутый - это факт ...
но вот как охарактеризовать его приёмных родителей и не знаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Час назад
про Малышеву уже мем был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
banzai7 Час назад
Больной ублюдок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sssss3 Час назад
И прокатило ....
А если я идентифицирую себя, ну предположим Хозяином банкоматов Сбера, и буду оттуда забирать мои денежные средства??? Может прокатит???
А точно безнаказанно прокатывают только половые извращения, а вот финансовые не особо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek Час назад
"жизнь в образе 6-летней девочки ему нравится гораздо больше" Это и ежу понятно, но где найти таки дебилов, удочеривших этого блохастика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Час назад
У меня больше вопросов к "опекунам" , которые престарелого шизика к внучке играть пускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex Час назад
скажите что это не правда! Мля, такой бред
или лыжи не едут или я что-то перестал понимать в этом мире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 Час назад
Я думаю, это единственное, что поможет решить проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Lera Kudrjavtseva Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Час назад
Да я тоже так хочу! Не 42 летним мужиком с алиментами, стройкой и 3 мя работами а 6 летней девочкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267730



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Набирающие популярность в сообществах
Лада Нива - Строительство модели в 1:7
Лада Нива - Строительство модели в 1:7
Страна победившего феминизма или изнасилование по-шведски
Страна победившего феминизма или изнасилование по-шведски
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато честно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#автомир#подборка#люди#кино#Фотографии#маразм#Прошлое
#Юмор#Прикол#позитив#улыбнуло#аварии#авто аварии#креатив#Жизнь#картинки#СССР
#интересно#история#автомобили#дтп#забавно#дети#творчество#в мире#Приколы#милота
Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео) Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео) Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации Работник проглотил украденное золото, но попался благодаря дверной сигнализации Бактерия безумия: как необычное заражение едва не&nbsp;свело ребёнка с&nbsp;ума Бактерия безумия: как необычное заражение едва не свело ребёнка с ума В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен Мужчина, который боялся стареть Мужчина, который боялся стареть Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес

На что жалуетесь?

Вернуться