В 46 лет он бросил жену и 7 детей, чтобы стать 6-летней девочкой

Но дело в том, что все эти годы Стефан чувствовал, будто живёт не в своём теле. И в 2009 году 46-летний Вольшт решил кардинально изменить свою жизнь,…став женщиной. И не просто женщиной, а маленькой девочкой. Семья, понятное дело, такого маневра не оценила.

- Либо ты перестаёшь носить юбки, либо я подаю на развод, - сказала ему Мария.

Супруга несколько лет пыталась образумить мужа, но у неё ничего не вышло. Скрепя сердце она запретила ему приходить домой в женских нарядах.

Девочка

Можно сказать, что Вольшт стал бездомным, и следующие 5 лет он жил то у знакомых, то в приютах. Поскольку он считал себя 6-летней девочкой, а она "не могла работать", то он уволился с завода, где оттрубил без малого 20 лет.

Беспризорная жизнь Стефана продолжалась до 2014 года, тогда он познакомился с состоятельной парой, у которой, кстати, есть свои дети и внуки. Они прониклись историей "маленькой девочки-сироты" и решили "удочерить" Вольшта. Его мечта наконец сбылась.