Как выглядят 16 потомков известных личностей, которые оставили весомый след в мировой истории

Я думаю вам будет крайне интересно взглянуть на потомков известных исторических личностей, которые живут в своё удовольствие и здравствуют!
Многие известные личности, оставившие след в истории, имеют наследников своей фамилии. Иногда мы об этом забываем, так как нам тяжело представить, что помимо своей деятельности, человек умудрялся посвящать своё время ещё и семье. Однако, как говорится, талантливые люди талантливы во всём. Поэтому сегодня мы имеем возможность посмотреть на некоторых потомков почти вживую (по фотографиям и видео) и узнать, чем они занимаются по жизни.
Нередко случается так, что наследники именитых музыкантов, художников и учёных остаются в тени безызвестности, так как их родитель оказывался чересчур ярким человеком. Некоторые сами не особо желают демонстрировать своё родство в силу различных обстоятельств. Однако для особо любопытных людей (вроде нас с вами) это не является помехой.
Эрнесто Че Гевара — Алейда Гевара (дочь)
Политическая активистка и врач-педиатр. Алейда активно помогает центрам для детей-инвалидов, детей-беженцев и детей, скрывающихся от насилия в семье. Как и отец, женщина является убеждённой марксисткой.
Пабло Пикассо — Палома Пикассо (младшая дочь)
Детство девочки проходило в творческой обстановке, её постоянно окружали художники. Это оказало значительное влияние на формирование её жизненного пути. Сегодня Палома является известным модельером и ювелирным дизайнером компании Tiffany & Co.
Лев Толстой — Виктория Толстой (праправнучка)
Шведская джазовая певица. По её собственному заверению, русского языка она не знает и произведения своего прапрадеда не читала.
Иосиф Бродский — Анна Бродская (дочь)
Дочь нобелевского лауреата Иосифа Бродского Анна Александра Бродская-Соццани живёт в Италии. Русским языком не владеет.
Сергей Есенин — Зинаида Есенина (правнучка)
У Сергея Есенина есть ещё одна правнучка — Анна. Она является родной сестрой Зинаиды.
Фрэнк Синатра — Нэнси Синатра (дочь)
Известная американская певица. Пик её популярности пришёлся на вторую половину 1960-х годов.
Джон Леннон — Шон Леннон (сын)
Парень активно продолжает дело отца — занимается музыкальной деятельностью и пытается продвигать свой талант.
Эрнест Хемингуэй — Дри Хемингуэй (правнучка)
Американская фотомодель и актриса, сотрудничавшая со многими известными брендами, среди которых Gucci, Valentino, H&M, Chanel и другие.
Федор Достоевский — Дмитрий Достоевский (правнук)
Правнук писателя живёт в Санкт-Петербурге. За свои 77 лет сменил более двадцати профессий. Высшее образование не получал сознательно, так как хотел посмотреть на жизнь изнутри.
Чарльз Диккенс — Гарри Ллойд (прапраправнук)
Гарри Ллойд, знакомый зрителям по роли Визериса Таргариена в сериале «Игра престолов», — родственник великого писателя Викторианской эпохи. Вот так совпадение!
Александр Пушкин — Хью Ричард Луи Гровенор (прапрапраправнук)
Относится к британской аристократии. По совместительству бизнесмен и миллиардер. В 2016 года Хью получил почётный титул 7-го герцога Вестминстера.
Наполеон I Бонапарт — Жан-Кристоф Луи Фердинан Альберик Наполеон (прапраправнучатый племянник)
Винсент Ван Гог — Лиувэ Ван Гог (правнучатый племянник)
Лиувэ — голландский художник. В июне 2022 года состоялась его первая персональная выставка. Племянник знаменитого художника признавался, что искренне не понимает одержимости работами своего родственника.
Агата Кристи — Джеймс Причард (правнук)
Джеймс является продюсером. Он снимает фильмы в жанре криминал, драма и детектив.
Мария Склодовская-Кюри — Элен Ланжевен-Жолио (внучка)
Женщина пошла по стопам своей знаменитой бабушки. Она является известным французским физиком-ядерщиком.
Император Николай I — Николетта Консоло Романова (прапрапраправнучка)
Итальянская актриса Николетта является потомоком российского императора Николая I по материнской линии.
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