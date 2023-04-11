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Как выглядят 16 потомков известных личностей, которые оставили весомый след в мировой истории

Как выглядят 16 потомков известных личностей, которые оставили весомый след в мировой истории

Автор:
11 апреля 2023 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитость   интересно   личность   потомки   родственники   фото   
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Я думаю вам будет крайне интересно взглянуть на потомков известных исторических личностей, которые живут в своё удовольствие и здравствуют!

Многие известные личности, оставившие след в истории, имеют наследников своей фамилии. Иногда мы об этом забываем, так как нам тяжело представить, что помимо своей деятельности, человек умудрялся посвящать своё время ещё и семье. Однако, как говорится, талантливые люди талантливы во всём. Поэтому сегодня мы имеем возможность посмотреть на некоторых потомков почти вживую (по фотографиям и видео) и узнать, чем они занимаются по жизни.

Нередко случается так, что наследники именитых музыкантов, художников и учёных остаются в тени безызвестности, так как их родитель оказывался чересчур ярким человеком. Некоторые сами не особо желают демонстрировать своё родство в силу различных обстоятельств. Однако для особо любопытных людей (вроде нас с вами) это не является помехой.


Эрнесто Че Гевара — Алейда Гевара (дочь)

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Политическая активистка и врач-педиатр. Алейда активно помогает центрам для детей-инвалидов, детей-беженцев и детей, скрывающихся от насилия в семье. Как и отец, женщина является убеждённой марксисткой.


Пабло Пикассо — Палома Пикассо (младшая дочь)

Детство девочки проходило в творческой обстановке, её постоянно окружали художники. Это оказало значительное влияние на формирование её жизненного пути. Сегодня Палома является известным модельером и ювелирным дизайнером компании Tiffany & Co.


Лев Толстой — Виктория Толстой (праправнучка)

Шведская джазовая певица. По её собственному заверению, русского языка она не знает и произведения своего прапрадеда не читала.


Иосиф Бродский — Анна Бродская (дочь)

Дочь нобелевского лауреата Иосифа Бродского Анна Александра Бродская-Соццани живёт в Италии. Русским языком не владеет.


Сергей Есенин — Зинаида Есенина (правнучка)

У Сергея Есенина есть ещё одна правнучка — Анна. Она является родной сестрой Зинаиды.


Фрэнк Синатра — Нэнси Синатра (дочь)

Известная американская певица. Пик её популярности пришёлся на вторую половину 1960-х годов.


Джон Леннон — Шон Леннон (сын)

Парень активно продолжает дело отца — занимается музыкальной деятельностью и пытается продвигать свой талант.


Эрнест Хемингуэй — Дри Хемингуэй (правнучка)

Американская фотомодель и актриса, сотрудничавшая со многими известными брендами, среди которых Gucci, Valentino, H&M, Chanel и другие.


Федор Достоевский — Дмитрий Достоевский (правнук)

Правнук писателя живёт в Санкт-Петербурге. За свои 77 лет сменил более двадцати профессий. Высшее образование не получал сознательно, так как хотел посмотреть на жизнь изнутри.


Чарльз Диккенс — Гарри Ллойд (прапраправнук)

Гарри Ллойд, знакомый зрителям по роли Визериса Таргариена в сериале «Игра престолов», — родственник великого писателя Викторианской эпохи. Вот так совпадение!


Александр Пушкин — Хью Ричард Луи Гровенор (прапрапраправнук)

Относится к британской аристократии. По совместительству бизнесмен и миллиардер. В 2016 года Хью получил почётный титул 7-го герцога Вестминстера.


Наполеон I Бонапарт — Жан-Кристоф Луи Фердинан Альберик Наполеон (прапраправнучатый племянник)

Винсент Ван Гог — Лиувэ Ван Гог (правнучатый племянник)

Лиувэ — голландский художник. В июне 2022 года состоялась его первая персональная выставка. Племянник знаменитого художника признавался, что искренне не понимает одержимости работами своего родственника.


Агата Кристи — Джеймс Причард (правнук)

Джеймс является продюсером. Он снимает фильмы в жанре криминал, драма и детектив.


Мария Склодовская-Кюри — Элен Ланжевен-Жолио (внучка)

Женщина пошла по стопам своей знаменитой бабушки. Она является известным французским физиком-ядерщиком.


Император Николай I — Николетта Консоло Романова (прапрапраправнучка)

Итальянская актриса Николетта является потомоком российского императора Николая I по материнской линии.

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Метки: знаменитость   интересно   личность   потомки   родственники   фото   
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5  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
Романовых вроде под корень истребили, какие потомки то?
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2k
Капитошка 2 часа назад
Думал сейчас будут с рогами,или с третьей сиськой.А нет,оказывается такие же обычные как все.Хотя проверить на наличие голубой крови не помешало бы.Европа все таки.
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Shtoppi 3 часа назад
видимо тоже потерялась в гендерах, в этих своих европах? )))))))))))))
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