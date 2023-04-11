Как выглядят 16 потомков известных личностей, которые оставили весомый след в мировой истории

Многие известные личности, оставившие след в истории, имеют наследников своей фамилии. Иногда мы об этом забываем, так как нам тяжело представить, что помимо своей деятельности, человек умудрялся посвящать своё время ещё и семье. Однако, как говорится, талантливые люди талантливы во всём. Поэтому сегодня мы имеем возможность посмотреть на некоторых потомков почти вживую (по фотографиям и видео) и узнать, чем они занимаются по жизни.

Нередко случается так, что наследники именитых музыкантов, художников и учёных остаются в тени безызвестности, так как их родитель оказывался чересчур ярким человеком. Некоторые сами не особо желают демонстрировать своё родство в силу различных обстоятельств. Однако для особо любопытных людей (вроде нас с вами) это не является помехой.

Эрнесто Че Гевара — Алейда Гевара (дочь)