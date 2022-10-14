Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки

Он дебютировал на сцене в 1987 году во московском дворце спорта «Лужники» с программой «Радио Абракадабра» - важнейшей и определяющей в творчестве артиста. И стал популярен у сотен тысяч парней и девчонок по всей нашей стране.
Он «выстрелил» в самое подходящее время – тогда, народ жадно рвался к западной поп-музыке. А Минаев предложил безотказный вариант – мелодия импортная, слова отечественные, энергетика зашкаливает. Да еще и смешно получилось.
Как он позже вспоминал:
«Идея «Абракадабры» -- это абракадабра во всём: и в ритмах, и в стиле и в голове… 1987 год для всей Советской страны был многообещающим… Если добавить к этому мои 25 лет, то многое на альбоме становиться понятным. Сатира «Худсовета» (меня из подполья никуда не пускали), «Тяжёлого Дня» (ежедневная рутина советского служащего, описанная Сергеем Мировым), наконец тема Ирака-Ирана, где непонятно «кто-кого-за что». Экологический мотив «Дым над водою» («Горит народное хозяйство! Флора-фауна страны!») «Я хочу тишины» -- не желание мириться с беспардонным окружением. «Карина» -- история «несчастной» интуристовской проститутки (из личных наблюдений). «Край стай» -- римейк «Охоты на Волков». «Сиреневый Кадиллак» о загрязнении любимого города. «Кто стучится на мой «Хаус» -- о зарождающимся молодёжном экстремизме. «ВДНХ» -- насмешка над «майорами пронинами» из понятных органов, наблюдающими за мной. Вполне гражданский взгляд. Да, он ёрнический, но открытый и понятный. Улыбка там, где вообще-то не смешно. Это моё понимание жизни образца 1987 года».
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Так что Минаев быстро стал знаменит: сначала выступал на дискотеках в гостинице “Интурист” и зарабатывал тысячи рублей. Затем стал активно гастролировать по всему Союзу.
В 1990 году фирма “Мелодия” решила выпустить “Абракадабру” на пластинке. Из-за неё Минаева даже вызвали на худсовет и устроили небольшой разнос. В той комиссии был даже Михаил Танич - можно представить, каково мэтру было слушать песни модного в то время выскочки.
Но грандиозного успеха она уже не имела - в 1987 году Минаев был уникальным исполнителем, а в 1990-м - одним из многих подобных артистов. Страну тогда как-будто захлестнула волна эпатажа и на сцене хватало странных и необычных персонажей. Хотя пластинка всё равно неплохая и о ней стоит поговорить поподробнее.
Возьмём не все, а ТОП-5 самых известных песен этого альбома.
1. «Вояж» («Дизайрлес» - Сергей Минаев). Кавер песни «Voyage Voyage», в честь Володи Ширкина, технического директора студии Муслима Магомаева. На ней был записан дебютный альбом «Радио Абракадабра».
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2. «Худсовет» («Рэп Диск-Жокея») (М.С. Майкер Джи, Ди Джей Свен – Сергей Минаев). Основной хит Сергея Минаева, в нём он четко и логично обрисовал современное для начала 1980-х состояние молодежной поп-культуры в СССР.
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3. «Ксива» (Портер – Сергей Минаев). В Союзе любили выдавать ксивы всевозможных мастей и Минаев не мог над этим не постебаться.
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4. «Свастика» (Сергей Миров).«Песня «Начинается Свастика» написана в 1988 году Сергеем Мировым, моим соавтором по группе «Город», где я писал музыку, а он -- тексты для самодеятельного рок-коллектива. Исполнялась автором под гитару -- жёстко, хлёстко, в бардовской манере. Я предложил другой вариант исполнения: в стиле слащавых немецких песен 1930-х годов. Страшные слова пелись легко и радостно, отчего становилось ещё страшнее». (С.Минаев).
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5. «22 Притопа» (Сергей Минаев). Песня в шуточной форме сформулировала правила создания популярного шлягера в России.
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Так что Сергей Минаев - артист интересный. Он сочетал эпатаж, драйв и новое звучание - для своего времени, конечно. Ну а отголоски его творчества потом можно было услышать в композициях разных исполнителей в 1990-х и начале нулевых.
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АНТИФИШКИ
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Беззащитны рога...
В стиле старых фишек!!!
Даёшь Манаева вместо антифишек!
Политка уже ЗАТРАХАЛА!