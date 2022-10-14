FISHKINET
Сообщество RealFishki 828 постов • 59 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки

Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки

Автор:
14 октября 2022 22:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Абракадабра   СССР   диск-жокей   дискотека   мелодия   пластинка   сергей минаев   худсовет   
472
5
6

Он дебютировал на сцене в 1987 году во московском дворце спорта «Лужники» с программой «Радио Абракадабра» - важнейшей и определяющей в творчестве артиста. И стал популярен у сотен тысяч парней и девчонок по всей нашей стране.

Он «выстрелил» в самое подходящее время – тогда, народ жадно рвался к западной поп-музыке. А Минаев предложил безотказный вариант – мелодия импортная, слова отечественные, энергетика зашкаливает. Да еще и смешно получилось.

Как он позже вспоминал:

«Идея «Абракадабры» -- это абракадабра во всём: и в ритмах, и в стиле и в голове… 1987 год для всей Советской страны был многообещающим… Если добавить к этому мои 25 лет, то многое на альбоме становиться понятным. Сатира «Худсовета» (меня из подполья никуда не пускали), «Тяжёлого Дня» (ежедневная рутина советского служащего, описанная Сергеем Мировым), наконец тема Ирака-Ирана, где непонятно «кто-кого-за что». Экологический мотив «Дым над водою» («Горит народное хозяйство! Флора-фауна страны!») «Я хочу тишины» -- не желание мириться с беспардонным окружением. «Карина» -- история «несчастной» интуристовской проститутки (из личных наблюдений). «Край стай» -- римейк «Охоты на Волков». «Сиреневый Кадиллак» о загрязнении любимого города. «Кто стучится на мой «Хаус» -- о зарождающимся молодёжном экстремизме. «ВДНХ» -- насмешка над «майорами пронинами» из понятных органов, наблюдающими за мной. Вполне гражданский взгляд. Да, он ёрнический, но открытый и понятный. Улыбка там, где вообще-то не смешно. Это моё понимание жизни образца 1987 года».

Так что Минаев быстро стал знаменит: сначала выступал на дискотеках в гостинице “Интурист” и зарабатывал тысячи рублей. Затем стал активно гастролировать по всему Союзу.

В 1990 году фирма “Мелодия” решила выпустить “Абракадабру” на пластинке. Из-за неё Минаева даже вызвали на худсовет и устроили небольшой разнос. В той комиссии был даже Михаил Танич - можно представить, каково мэтру было слушать песни модного в то время выскочки.

Но грандиозного успеха она уже не имела - в 1987 году Минаев был уникальным исполнителем, а в 1990-м - одним из многих подобных артистов. Страну тогда как-будто захлестнула волна эпатажа и на сцене хватало странных и необычных персонажей. Хотя пластинка всё равно неплохая и о ней стоит поговорить поподробнее.

Возьмём не все, а ТОП-5 самых известных песен этого альбома.

1. «Вояж» («Дизайрлес» - Сергей Минаев). Кавер песни «Voyage Voyage», в честь Володи Ширкина, технического директора студии Муслима Магомаева. На ней был записан дебютный альбом «Радио Абракадабра».

2. «Худсовет» («Рэп Диск-Жокея») (М.С. Майкер Джи, Ди Джей Свен – Сергей Минаев). Основной хит Сергея Минаева, в нём он четко и логично обрисовал современное для начала 1980-х состояние молодежной поп-культуры в СССР.

3. «Ксива» (Портер – Сергей Минаев). В Союзе любили выдавать ксивы всевозможных мастей и Минаев не мог над этим не постебаться.

4. «Свастика» (Сергей Миров).«Песня «Начинается Свастика» написана в 1988 году Сергеем Мировым, моим соавтором по группе «Город», где я писал музыку, а он -- тексты для самодеятельного рок-коллектива. Исполнялась автором под гитару -- жёстко, хлёстко, в бардовской манере. Я предложил другой вариант исполнения: в стиле слащавых немецких песен 1930-х годов. Страшные слова пелись легко и радостно, отчего становилось ещё страшнее». (С.Минаев).

5. «22 Притопа» (Сергей Минаев). Песня в шуточной форме сформулировала правила создания популярного шлягера в России.

Так что Сергей Минаев - артист интересный. Он сочетал эпатаж, драйв и новое звучание - для своего времени, конечно. Ну а отголоски его творчества потом можно было услышать в композициях разных исполнителей в 1990-х и начале нулевых.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Абракадабра   СССР   диск-жокей   дискотека   мелодия   пластинка   сергей минаев   худсовет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
102
Тамара Витальевна 3 часа назад
Была на его концерте. Прекрасно работал. Кстати- он прекрасно играет на фоно. Мне песня очень тогда понравилась. Очень лирическая была. Что-то про дождь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Vas_26 37 минут назад
Белые козы, белые козы,
Беззащитны рога...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Vas_26 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
Serega Tim 2 часа назад
не стоит даже воспоминаний о нём....... бездарь и выскочка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Ну и хит дискотек
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
827
kehlalex 2 часа назад
"С чего начинается свастика" у меня в постоянном плейлисте. Даже и сейчас спустя много лет не надоела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Ну сергей-дискжокей.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
И такая лирика
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
В 82 вышел такой сентиментальный фильм простенький "Не могу сказать прощай". А там Минаев и группа Город.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Sata33 3 часа назад
для своего времени крутой был чувак )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tuskub 3 часа назад
Класс!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18146



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
Набирающие популярность в сообществах
Ты это… колготки подтяни: хозяин квартиры в Самаре попытался выгнать арендатора-извращенца, но тот стал угрожать самоубийством
Ты это… колготки подтяни: хозяин квартиры в Самаре попытался выгнать...
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот так каламбур

Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#Жизнь#подборка#роль#в мире#маразм#новости
#Юмор#факты#история#позитив#улыбнуло#природа#Приколы#смех#забавно#сарказм
#Прикол#интересное#кино#картинки#удивительно#фильм#Разное#актеры#наука#сатира
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Советский чёрный бизнес: каким он был и на чём базировался? Советский чёрный бизнес: каким он был и на чём базировался? ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана Таинственная группа с пластинки "Мелодия" Таинственная группа с пластинки "Мелодия" Трек, который стал основой для всей поп-музыки Трек, который стал основой для всей поп-музыки Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири

На что жалуетесь?

Вернуться