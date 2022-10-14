Сергей Минаев: главный диск-жокей и хулиган времён перестройки

Как он позже вспоминал:

«Идея «Абракадабры» -- это абракадабра во всём: и в ритмах, и в стиле и в голове… 1987 год для всей Советской страны был многообещающим… Если добавить к этому мои 25 лет, то многое на альбоме становиться понятным. Сатира «Худсовета» (меня из подполья никуда не пускали), «Тяжёлого Дня» (ежедневная рутина советского служащего, описанная Сергеем Мировым), наконец тема Ирака-Ирана, где непонятно «кто-кого-за что». Экологический мотив «Дым над водою» («Горит народное хозяйство! Флора-фауна страны!») «Я хочу тишины» -- не желание мириться с беспардонным окружением. «Карина» -- история «несчастной» интуристовской проститутки (из личных наблюдений). «Край стай» -- римейк «Охоты на Волков». «Сиреневый Кадиллак» о загрязнении любимого города. «Кто стучится на мой «Хаус» -- о зарождающимся молодёжном экстремизме. «ВДНХ» -- насмешка над «майорами пронинами» из понятных органов, наблюдающими за мной. Вполне гражданский взгляд. Да, он ёрнический, но открытый и понятный. Улыбка там, где вообще-то не смешно. Это моё понимание жизни образца 1987 года».