Почему осенью в столице Испании нашествие овец

На самом деле у праздника имеется не только культурное значение, но и практическое. В целом такой перегон очень полезен для животных: у овец улучшается здоровье и иммунитет, если они меняют летние высотные поля на зимние низинные. К тому же перегон по городу помогает защитить от чрезмерного выпаса многие территории. Ну а для мадридцев Fiesta de la Trashumancia стал особенным днем, ведь дороги освобождаются от огромного количества машин, по ним можно прогуляться пешком под блеяние и звон колокольчиков мериносовых овечек.