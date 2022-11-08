Почему осенью в столице Испании нашествие овец

Раз в год на дорогах Мадрида передвигаются овцы, а не машины.
Только представьте: вы выходите из метро и оказываетесь в окружении гигантского стада овечек. Такую удивительную картину можно наблюдать каждый год в Мадриде. В конце октября на улицах овцы заменяют машины, они идут прямо по дорогам, подгоняемые пастухами и окруженные зрителями. Так почему же происходит такое овечье нашествие?
Дело в том, что испанцы превратили обычный традиционный перегон животных в праздник Fiesta de la Trashumancia. На самом деле фестиваль относительно молодой: животные заполоняют испанскую столицу с 1994 года. Однако это дань традиции, которой много столетий, и пару недель назад в очередной раз он завершился.
Мадрид исторически расположен на путях перегона животных. Еще до того, как Испания стала Испанией, каждую осень через Мадрид проходили овечьи стада: пастухи вели их на зимовку на пастбища на юге, где животные обзаводились потомством. Когда в Средневековье город вырос, овцы стали проблемой для жителей. С тех пор ввели плату за перегон по улицам: пастухи должны были заплатить 50 мараведи за каждую тысячу овец. Конечно, они платили, поэтому Мадрид осенью на несколько дней заполоняли овцы, козы и быки.
В 1994 году традицию решили воскресить и превратить в традиционный фестиваль, чтобы сохранить культурную ценность этого мероприятия. Так и появился Fiesta de la Trashumancia. Теперь овец перегоняют под музыку, пастухи облачаются в традиционную одежду и обувь, а впереди стада идут танцоры.
На самом деле у праздника имеется не только культурное значение, но и практическое. В целом такой перегон очень полезен для животных: у овец улучшается здоровье и иммунитет, если они меняют летние высотные поля на зимние низинные. К тому же перегон по городу помогает защитить от чрезмерного выпаса многие территории. Ну а для мадридцев Fiesta de la Trashumancia стал особенным днем, ведь дороги освобождаются от огромного количества машин, по ним можно прогуляться пешком под блеяние и звон колокольчиков мериносовых овечек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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