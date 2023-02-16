Под санкции ЕС попали унитазы, сливные бачки и биде

Свершилось. Издание EUobserver со ссылкой на проекты документов десятого юбилейного пакета санкций, приуроченного к годовщине СВО, в числе товаров, эмбарго на которые, по мнению чиновников ЕС, может вызвать «ослабление российской военной машины», назвало биде, унитазы, смывные бачки и подобное оборудование.
Помимо сантехники в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры, редкоземельные минералы и даже перья для перьевых ручек.
Как пишет Lenta.ru, EUobserver подтвердил информацию, опубликованную накануне Reuters, о том, что ЕС собирается отключить еще четыре российских банка от Swift (санкции коснутся Альфа-Банка, банка Тинькофф и Росбанка), а также запретить гражданам России занимать руководящие должности в компаниях, обслуживающих критически важную инфраструктуру, например, в фирмах-владельцах газохранилищ. Блок также намерен заморозить активы еще 130 россиян.
Десятый пакет санкций будет обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на следующей неделе, перед тем как будет окончательно согласован и в него еще могут внести изменения, пишет издание.
Как сообщается, основная цель торгового эмбарго — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения.
Пришла биде - открывай вороте.
Источник:
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Агония уже..
Интересно, унитазов, что еще остались на украине, нам на всех хватит? Им-то вроде как без надобности, у них пакеты.