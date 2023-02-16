Под санкции ЕС попали унитазы, сливные бачки и биде

Помимо сантехники в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры, редкоземельные минералы и даже перья для перьевых ручек.

Как пишет Lenta.ru, EUobserver подтвердил информацию, опубликованную накануне Reuters, о том, что ЕС собирается отключить еще четыре российских банка от Swift (санкции коснутся Альфа-Банка, банка Тинькофф и Росбанка), а также запретить гражданам России занимать руководящие должности в компаниях, обслуживающих критически важную инфраструктуру, например, в фирмах-владельцах газохранилищ. Блок также намерен заморозить активы еще 130 россиян.