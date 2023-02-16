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Под санкции ЕС попали унитазы, сливные бачки и биде

Под санкции ЕС попали унитазы, сливные бачки и биде

Автор:
16 февраля 2023 22:31
Сообщество : Жить в России
Метки: биде   десятый пакет   пакет санкций   санкции   сантехника   унитазы   
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Свершилось. Издание EUobserver со ссылкой на проекты документов десятого юбилейного пакета санкций, приуроченного к годовщине СВО, в числе товаров, эмбарго на которые, по мнению чиновников ЕС, может вызвать «ослабление российской военной машины», назвало биде, унитазы, смывные бачки и подобное оборудование.

Помимо сантехники в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры, редкоземельные минералы и даже перья для перьевых ручек.

Как пишет Lenta.ru, EUobserver подтвердил информацию, опубликованную накануне Reuters, о том, что ЕС собирается отключить еще четыре российских банка от Swift (санкции коснутся Альфа-Банка, банка Тинькофф и Росбанка), а также запретить гражданам России занимать руководящие должности в компаниях, обслуживающих критически важную инфраструктуру, например, в фирмах-владельцах газохранилищ. Блок также намерен заморозить активы еще 130 россиян.

Десятый пакет санкций будет обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на следующей неделе, перед тем как будет окончательно согласован и в него еще могут внести изменения, пишет издание.
Как сообщается, основная цель торгового эмбарго — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения.

Пришла биде - открывай вороте.

Источник:

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Метки: биде   десятый пакет   пакет санкций   санкции   сантехника   унитазы   
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13  комментариев
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30k
Андрей Иванов 54 минуты назад
Сейчас на АО "Кировская керамика" повальная пьянка, феерверки и блэкджек со шлюхами.
Ссылка youtu.be
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8k
Миха 4 минуты назад
УРРРРРРА ТОВАРИЩИ!!!!!
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24k
Влад 20 минут назад
Только бы сбылось, давно пора поддержать отечественных производителей сантехники. Впрочем, в магазинах и так в основном наша продукция, их компании окончательно потеряют рынок. Я вот только не пойму, запрет на унитазы автоматом поднимет продажи отечественных, это вызовет рост производства. Всё это вместе увеличит налоговую базу что с избытком компенсирует таможенные пошлины. Как, по их мнению, это должно навредить России? Ну вот не могу понять и все тут.
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14k
Kucher 23 минуты назад
Ну всё остальное - пофиг, а вот светодиоды - плохо.
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8k
Ден 40 минут назад
Короче, у нас биде за биде.
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12k
..: Атеист :.. 49 минут назад
Уморы, мля. Еще сортирную бумагу пусть под санкции пустят. Вот же идиоты.
Агония уже..
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4k
alex 52 минуты назад
усраться можно от страха перед такими санкциями
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17k
Bill 55 минут назад
С козырей зашли.
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16k
Александр Н. 55 минут назад
Все, теперь мы в биде. А бида, как известно, не приходит одна.
Интересно, унитазов, что еще остались на украине, нам на всех хватит? Им-то вроде как без надобности, у них пакеты.
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6k
Гур 57 минут назад
Хохлы напряглись
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30k
Андрей Иванов 59 минут назад
А они знают, что унитазы мы с Украины вывозим? Вместе с чайниками?
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15k
Patmaz Час назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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