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Усманов уходит на пенсию или из-под санкций? — олигарх выходит из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Усманов уходит на пенсию или из-под санкций? — олигарх выходит из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Автор:
23 января 2023 22:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   новости   пенсия   санкции   узбек   усманов   уход   
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Миллиардер Алишер Усманов подал прошение на выход из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам олигарха, он уходит на пенсию и отказывается от какой-либо активной деятельности.

У бизнесмена масса российских активов в сфере черной и цветной металлургии, а также цифровых услуг населению. Более того, введенные Западом ограничения в отличие от других российских миллиардеров особо не сказались на личных капиталах Алишера Бурхановича: с начала СВО по данным Bloomberg его состояние снизилось с $21,4 млрд до $19,7 млрд.

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Нюанс в том, что с самого начала СВО Усманов открещивался от связей с РФ. В мае через своих венгерских лоббистов он подал прошения снять с него санкции ЕС. В ноябре стало известно, что власти Узбекистана, на которых имеет огромное влияние Усманов, пытаются воздействовать на брюссельских чиновников с аналогичной целью: вывести миллиардера из-под санкций и разморозить активы. При этом подозрительно, что осенью 2022 была закрыта компания Усманова USM Gold, через которую он хотел зайти на активно завивающийся рынок российской золотодобычи.

В сентябре 2023 Усманова и впрямь исполнится 70-летний юбилей. Вот только еще в 2012 и 2016 годах он обещал отойти от управления бизнесом и уйти в благотворительность. Но с тех пор он продолжал коммерческую деятельность, заявление о выходе на пенсию скорее является попыткой уйти в тень и пролоббировать снятие санкций с себя и членов своей семьи.

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Метки: интересно   новости   пенсия   санкции   узбек   усманов   уход   
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2  комментария
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571
Бывалый 4 минуты назад
Алишер Бурханович, давайте к нам в домино костяшками постукивать.
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Просто Царь 5 минут назад
А че так, вор уже не может грести как раньше?
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Александр Невский
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