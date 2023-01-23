Усманов уходит на пенсию или из-под санкций? — олигарх выходит из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Нюанс в том, что с самого начала СВО Усманов открещивался от связей с РФ. В мае через своих венгерских лоббистов он подал прошения снять с него санкции ЕС. В ноябре стало известно, что власти Узбекистана, на которых имеет огромное влияние Усманов, пытаются воздействовать на брюссельских чиновников с аналогичной целью: вывести миллиардера из-под санкций и разморозить активы. При этом подозрительно, что осенью 2022 была закрыта компания Усманова USM Gold, через которую он хотел зайти на активно завивающийся рынок российской золотодобычи.