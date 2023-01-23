Усманов уходит на пенсию или из-под санкций? — олигарх выходит из правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Миллиардер Алишер Усманов подал прошение на выход из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам олигарха, он уходит на пенсию и отказывается от какой-либо активной деятельности.
У бизнесмена масса российских активов в сфере черной и цветной металлургии, а также цифровых услуг населению. Более того, введенные Западом ограничения в отличие от других российских миллиардеров особо не сказались на личных капиталах Алишера Бурхановича: с начала СВО по данным Bloomberg его состояние снизилось с $21,4 млрд до $19,7 млрд.
Нюанс в том, что с самого начала СВО Усманов открещивался от связей с РФ. В мае через своих венгерских лоббистов он подал прошения снять с него санкции ЕС. В ноябре стало известно, что власти Узбекистана, на которых имеет огромное влияние Усманов, пытаются воздействовать на брюссельских чиновников с аналогичной целью: вывести миллиардера из-под санкций и разморозить активы. При этом подозрительно, что осенью 2022 была закрыта компания Усманова USM Gold, через которую он хотел зайти на активно завивающийся рынок российской золотодобычи.
В сентябре 2023 Усманова и впрямь исполнится 70-летний юбилей. Вот только еще в 2012 и 2016 годах он обещал отойти от управления бизнесом и уйти в благотворительность. Но с тех пор он продолжал коммерческую деятельность, заявление о выходе на пенсию скорее является попыткой уйти в тень и пролоббировать снятие санкций с себя и членов своей семьи.
Источник:
- Двойное "бинго" пенсионера, который устроился работать к телефонным мошенникам, обманувшим его — арестовали
- Санкции упёрлись в потолок?
- В NASA опровергли следы существования жизни на Венере
- Минцифры решило обязать Apple разрешить установку сторонних приложений на IOS — прорыв «железного занавеса» на айфонах?
- За помощь в обходе санкций будут сажать в тюрьму — как меняется европейский санкционный ландшафт