В Сербии депутаты устроили драку во время обсуждения санкций против России

Вопрос тяжелейший. При этом, глава Сербии старается сохранить и дружеские отношения с Россией и Китаем. Как он заявил отдельным депутатам, требующим прислушаться к рекомендациям ЕС и ввести санкции против России:

«Будет все меньше еды в Европе и везде, по многим причинам не хочу это объяснять, военный конфликт будет шире и больших размеров, и когда мы захотим спрятаться — мы не сможем. У нас слишком ясная позиция, и по отношению к санкциям, потому что мы видели, как они выглядят».