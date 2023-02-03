В Сербии депутаты устроили драку во время обсуждения санкций против России

Также их возмутил ультиматум по независимости Косово.
В 2008 году Косово объявило о независимости от Сербии. В Белграде это не приняли. И вот уже почти пятнадцать лет ситуация «висит» в воздухе. Точка отсчёта была положена с распада Югославии, продолжилась бомбёжками НАТО, но более-менее мирное решение вопроса тянется именно с 2008 года.
Президент Сербии Вучич признал: ему фактически предъявили ультиматум - признать независимость косовар и пустить их в ООН. Или страну обложат санкциями.
Вопрос тяжелейший. При этом, глава Сербии старается сохранить и дружеские отношения с Россией и Китаем. Как он заявил отдельным депутатам, требующим прислушаться к рекомендациям ЕС и ввести санкции против России:
«Будет все меньше еды в Европе и везде, по многим причинам не хочу это объяснять, военный конфликт будет шире и больших размеров, и когда мы захотим спрятаться — мы не сможем. У нас слишком ясная позиция, и по отношению к санкциям, потому что мы видели, как они выглядят».
Но обсуждения идут жаркие: раскололось и общество, и сербский парламент. Одна часть требует вести пророссийскую политику, укреплять отношения и забыть о независимости Косово. А другая - примкнуть к ЕС и выполнить их ультиматум.
Недавно этот вопрос обсуждали в сербском парламенте и депутаты схлестнулись из-за Косова и санкций. Причём с последними надо решить сразу два пункта: как самим под них не попасть, и как не присоединяться к санкциям против России. По словам Вучича, он «не в восторге» от такой перспективы. Но выбора может и не быть – неизвестно, «как долго мы выдержим, если не введём санкции». Вот чем это закончилось:
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Сейчас лишь треть сербов хочет вступить в ЕС, остальные предпочли бы нейтралитет. И чем всё это закончится - неизвестно.
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков:
«Понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Высоко ценим эту позицию сербского руководства и надеемся, что наши двусторонние отношения и дальше будут развиваться по восходящей».
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