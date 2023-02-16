Уличный кот из Польши стал местной "достопримечательностью"

Толстенький кот по кличке Гацек (Gacek) живёт на улицах польского города Щецин. Не так давно котяра неожиданно для себя стал звездой и всеобщим любимчиком - к нему даже приезжают туристы, и он считается одной из "достопримечательностей" городка. Свою славу котяра получил ещё в 2020 году, и с тех пор он влюбляет в себя всех вокруг.