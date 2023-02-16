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Уличный кот из Польши стал местной "достопримечательностью"

Уличный кот из Польши стал местной "достопримечательностью"

Автор:
16 февраля 2023 21:30
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Польша   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   
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Кот-толстячок по кличке Гацек - звезда польского города Щецин. За пару лет этот котяра стал местной знаменитостью и туристической "достопримечательностью". У него даже есть 2600 отзывов!

Толстенький кот по кличке Гацек (Gacek) живёт на улицах польского города Щецин. Не так давно котяра неожиданно для себя стал звездой и всеобщим любимчиком - к нему даже приезжают туристы, и он считается одной из "достопримечательностей" городка. Свою славу котяра получил ещё в 2020 году, и с тех пор он влюбляет в себя всех вокруг.

По историям некоторых местных жителей, Гацек появился на улицах города ещё лет 10 назад. Многие начали подкармливать милого котика, и вскоре он ожидаемо растолстел. В Гугле даже можно найти хвалебные отзывы жителей и туристов о Гацеке - там их более 2600. О котике также снимали новостные сюжеты.

Гацек живёт в своём небольшом домике с крышей, который для него сделали местные жители. Над его домиком также повесили табличку о том, что Гацека нельзя беспокоить, когда он спит, и рядом с ним можно оставлять угощения. Хотя у него нет хозяев, многие о нём заботятся на постоянной основе. Взгляните на этого "короля улиц":

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Метки: Бездомные животные   Польша   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   
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2  комментария
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65k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Котик замечательный, но почему-то всё, что связано с Польшей, в последнее время вызывает исключительно негативные эмоции.
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Нудник Шпилкес 9 минут назад
Славный котик, но лучше бы его приютили
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