Уличный кот из Польши стал местной "достопримечательностью"

Кот-толстячок по кличке Гацек - звезда польского города Щецин. За пару лет этот котяра стал местной знаменитостью и туристической "достопримечательностью". У него даже есть 2600 отзывов!
Толстенький кот по кличке Гацек (Gacek) живёт на улицах польского города Щецин. Не так давно котяра неожиданно для себя стал звездой и всеобщим любимчиком - к нему даже приезжают туристы, и он считается одной из "достопримечательностей" городка. Свою славу котяра получил ещё в 2020 году, и с тех пор он влюбляет в себя всех вокруг.
По историям некоторых местных жителей, Гацек появился на улицах города ещё лет 10 назад. Многие начали подкармливать милого котика, и вскоре он ожидаемо растолстел. В Гугле даже можно найти хвалебные отзывы жителей и туристов о Гацеке - там их более 2600. О котике также снимали новостные сюжеты.
Гацек живёт в своём небольшом домике с крышей, который для него сделали местные жители. Над его домиком также повесили табличку о том, что Гацека нельзя беспокоить, когда он спит, и рядом с ним можно оставлять угощения. Хотя у него нет хозяев, многие о нём заботятся на постоянной основе. Взгляните на этого "короля улиц":
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