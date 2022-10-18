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Жизнь Лаоса сейчас

Жизнь Лаоса сейчас

Автор:
18 октября 2022 23:15
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   лаос   путешествия   туризм   факты   фото   
379
8
Золотой треугольник, где сходятся границы трёх стран (Таиланд, Лаос и Бирма) - это одна из самых известных и раскрученных достопримечательностей Юго-Восточной Азии.
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Источник:

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Метки: интересное   лаос   путешествия   туризм   факты   фото   
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