Жизнь Лаоса сейчас

Лаосцы намного медленнее соседей тайцев. Они правда хотят хорошо сделать работу, но делают её с чувством, с толком, с расстановкой. Так неторопливо, что кажется, что они, будучи бедняками, к деньгам равнодушны.

Но при этом очень приветливы и рады туристам. Если у путешественника случаются какие-то проблемы - всегда придут на помощь и чаще откажутся от денег. Здесь, в отличие от многих бедных стран, нет негласной традиции обманывать отдыхающих. Да и преступность практически отсутствует.