Жизнь Лаоса сейчас

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Золотой треугольник, где сходятся границы трёх стран (Таиланд, Лаос и Бирма) - это одна из самых известных и раскрученных достопримечательностей Юго-Восточной Азии.
Раньше в этом регионе были плантации опиумного мака, поэтому второе (неофициальное, разумеется) название - Опиумный треугольник. В прошлом веке там проходили войны между мафиозными группировками, а наркотик распространялся по всему миру. Так было до 1990-х, пока армии Бирмы, Таиланда и Лаоса не уничтожили синдикат.
Толпы туристов привозят на стык границ трёх стран, чтобы они полюбовались видами, катают на лодках. Можно даже посетить два музея опиума, на территории одного из них есть даже маленькая опиумная плантация. Таиланд туристами изучен уже вдоль и поперёк, а вот Бирма и Лаос не столь популярны.
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Лаосскую визу можно купить за 40 долларов (на месяц) прямо на границе. Россиянам можно пребывать на территории страны без визы до 30 дней. Лаос - это тот же Таиланд, только в разы хуже и беднее. Но в нём есть своё очарование.
Дороги разбитые, асфальт есть только между крупными городами, в деревнях обычные просёлки. Мостики на реках раскачиваются, ездить по ним просто опасно. Местные живут в домах на сваях, так как периодически там случаются наводнения. Спят общей кучей, а готовят на кострах.
Английским языком там не владеет практически никто. Общая неграмотность лаосцев - примерно 20%. Забавно, что в Лаосе, бывшей французской колонии, многие надписи на государственных учреждениях продублированы по-французски. Но французского языка местные не знают вообще.
Английским языком там не владеет практически никто. Общая неграмотность лаосцев - примерно 20%. Забавно, что в Лаосе, бывшей французской колонии, многие надписи на государственных учреждениях продублированы по-французски. Но французского языка местные не знают вообще.
Лаосцы намного медленнее соседей тайцев. Они правда хотят хорошо сделать работу, но делают её с чувством, с толком, с расстановкой. Так неторопливо, что кажется, что они, будучи бедняками, к деньгам равнодушны.
Но при этом очень приветливы и рады туристам. Если у путешественника случаются какие-то проблемы - всегда придут на помощь и чаще откажутся от денег. Здесь, в отличие от многих бедных стран, нет негласной традиции обманывать отдыхающих. Да и преступность практически отсутствует.
Но при этом очень приветливы и рады туристам. Если у путешественника случаются какие-то проблемы - всегда придут на помощь и чаще откажутся от денег. Здесь, в отличие от многих бедных стран, нет негласной традиции обманывать отдыхающих. Да и преступность практически отсутствует.
В тайской, в лаосской и бирманской частях Золотого треугольника очень много монастырей и монахов. Однако, в Лаосе есть интересная особенность, послушники там в основном дети, причём они не сильно-то следуют правилам. Могут, например, курить.
При таких монастырях существуют школы, где послушники учат как теологические предметы, так и светские. Вероятно, мальчиков в Лаосе отправляют в монастырь просто чтобы прокормить его и дать начальное образование.
При таких монастырях существуют школы, где послушники учат как теологические предметы, так и светские. Вероятно, мальчиков в Лаосе отправляют в монастырь просто чтобы прокормить его и дать начальное образование.
Также в лаосской части Золотого треугольника есть развлечения помимо видов, закатов и храмов. В свободной экономической зоне китайская мафия поставила посёлок с шикарными отелями, казино, ресторанами и борделями.
Среди клиентов лаосцев практически нет, туристы, в основном, из Таиланда и Китая.
Среди клиентов лаосцев практически нет, туристы, в основном, из Таиланда и Китая.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное лаос путешествия туризм факты фото
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