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Зачем эскалатору щетки?

Зачем эскалатору щетки?

Автор:
16 февраля 2023 13:11
Сообщество : Факты
Метки: Эскалатор   безопасность   интересно   лестница-чудесница   познавательно   техника   факты   щетки   
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Многие считают, что щетки, тянущиеся внизу по сторонам эскалатора, нужны только затем, чтобы, двигаясь вверх или вниз, пассажиры могли в свободную минутку почистить ботинки. Но на самом деле причина существвоания щеток - другая, и она весьма серьезна.

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Многие полагают, что эскалаторные щетки, установленные внизу по бокам движущихся лестниц, нужны только для того, чтобы чистить обувь. Но на самом деле есть куда более серьезные причины, по которым они установлены на всех эскалаторах.


Еще в начале 2000-х годов в новостях периодически появлялись истории о смешных или трагических авариях на эскалаторе. И хотя, казалось бы, на эскалаторе немного мест, где можно пораниться, но люди всегда их найдут. Чаще всего причиной аварии становилось то, что обувь или одежда пассажира застревала в боковом зазоре. Вопреки распространенному мнению, самая главная опасность эскалатора — это не набор заостренных зубьев на конце, а постоянное движение ступени вверх относительно боковой стены. Это в буквальном смысле срезающее движение способно захватить все, что соприкасается с двумя поверхностями сразу — например, детский ботинок или подол длинной одежды. Если же пассажира затянет в эскалатор, и он не остановится, травмы неизбежны. Жертвами эскалаторов становились и старики, и женщины, и маленькие дети.




Со временем конструкторы придумали простое и действенное средство обезопасить ноги пассажиров - им и стали щетки по бокам движущейся лестницы. Они являются тактильным напоминанием о том, что нужно держать ноги подальше от края. Во-вторых, они уменьшают количество грязи, которая попадает на края эскалатора — это не только приводит к повреждению механизма, но и может создать риск возгорания. Они задействуют человеческие инстинкты: когда пассажир чувствует, как к его ноге или одежде прикасается щетка, он инстинктивно отодвигает ее, не давая ей зацепиться за эскалатор.


Кроме основной функции, щетки уменьшают количество грязи, которая попадает на края эскалатора , и не дает мелким предметам, например, монетам, - провалиться между движущейся лестницей и боковым бортиком, что не только приводит к повреждению механизма, но и может создать риск возгорания. Кстати, такие же щетки с теми же целями используются во вращающихся дверях.


Для производителей в Европе установка щеток на эскалаторы стала обязательной в 2004 году. Согласно британскому и европейскому стандарту BS EN115-1:1995, требование установки щеток эскалатора "снижает вероятность застревания за счет уменьшения вероятности попадания предметов в зазор между ступенями и бортиком".

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Метки: Эскалатор   безопасность   интересно   лестница-чудесница   познавательно   техника   факты   щетки   
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14  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
Едешь на эскалаторе - б.я, а ботинки то грязные! Ну и по пути так оп-оп - почистил в первом приближении.
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2k
Maxim 53 секунды назад
ИМХО, в плане защиты от "зажёвывания" в боковом зазоре длинной одежды главные эффект щёток отнюдь не в тактильных ощущениях. Щётки просто физически отодвинут свисающий край одежды от зазора
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9k
SSD 24 минуты назад
Очевидно, что щетки нужны счищать кровь и мясо затянутых туда людей, которые не успели перепрыгнуть...
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53k
Олег Полчаса назад
а тётка, которая сидит в будке внизу, крутит педали, приводя эскалатор в движение
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