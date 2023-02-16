Зачем эскалатору щетки?

Еще в начале 2000-х годов в новостях периодически появлялись истории о смешных или трагических авариях на эскалаторе. И хотя, казалось бы, на эскалаторе немного мест, где можно пораниться, но люди всегда их найдут. Чаще всего причиной аварии становилось то, что обувь или одежда пассажира застревала в боковом зазоре. Вопреки распространенному мнению, самая главная опасность эскалатора — это не набор заостренных зубьев на конце, а постоянное движение ступени вверх относительно боковой стены. Это в буквальном смысле срезающее движение способно захватить все, что соприкасается с двумя поверхностями сразу — например, детский ботинок или подол длинной одежды. Если же пассажира затянет в эскалатор, и он не остановится, травмы неизбежны. Жертвами эскалаторов становились и старики, и женщины, и маленькие дети.