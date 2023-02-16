Зачем эскалатору щетки?

Многие считают, что щетки, тянущиеся внизу по сторонам эскалатора, нужны только затем, чтобы, двигаясь вверх или вниз, пассажиры могли в свободную минутку почистить ботинки. Но на самом деле причина существвоания щеток - другая, и она весьма серьезна.
Многие полагают, что эскалаторные щетки, установленные внизу по бокам движущихся лестниц, нужны только для того, чтобы чистить обувь. Но на самом деле есть куда более серьезные причины, по которым они установлены на всех эскалаторах.
Еще в начале 2000-х годов в новостях периодически появлялись истории о смешных или трагических авариях на эскалаторе. И хотя, казалось бы, на эскалаторе немного мест, где можно пораниться, но люди всегда их найдут. Чаще всего причиной аварии становилось то, что обувь или одежда пассажира застревала в боковом зазоре. Вопреки распространенному мнению, самая главная опасность эскалатора — это не набор заостренных зубьев на конце, а постоянное движение ступени вверх относительно боковой стены. Это в буквальном смысле срезающее движение способно захватить все, что соприкасается с двумя поверхностями сразу — например, детский ботинок или подол длинной одежды. Если же пассажира затянет в эскалатор, и он не остановится, травмы неизбежны. Жертвами эскалаторов становились и старики, и женщины, и маленькие дети.
Со временем конструкторы придумали простое и действенное средство обезопасить ноги пассажиров - им и стали щетки по бокам движущейся лестницы. Они являются тактильным напоминанием о том, что нужно держать ноги подальше от края. Во-вторых, они уменьшают количество грязи, которая попадает на края эскалатора — это не только приводит к повреждению механизма, но и может создать риск возгорания. Они задействуют человеческие инстинкты: когда пассажир чувствует, как к его ноге или одежде прикасается щетка, он инстинктивно отодвигает ее, не давая ей зацепиться за эскалатор.
Кроме основной функции, щетки уменьшают количество грязи, которая попадает на края эскалатора , и не дает мелким предметам, например, монетам, - провалиться между движущейся лестницей и боковым бортиком, что не только приводит к повреждению механизма, но и может создать риск возгорания. Кстати, такие же щетки с теми же целями используются во вращающихся дверях.
Для производителей в Европе установка щеток на эскалаторы стала обязательной в 2004 году. Согласно британскому и европейскому стандарту BS EN115-1:1995, требование установки щеток эскалатора "снижает вероятность застревания за счет уменьшения вероятности попадания предметов в зазор между ступенями и бортиком".
Источник:
- Почему разрушается гребной винт корабля
- 25+ мифов, в которые многие верят
- В Бразилии восстановили лицо Зузу — человека, жившего 9,6 тысячи лет назад
- Холодильник, который работает без электричества круглый год
- Как животные видят этот мир