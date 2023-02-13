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25+ мифов, в которые многие верят

25+ мифов, в которые многие верят

Автор:
13 февраля 2023 13:11
Сообщество : Факты
Метки: доверяй но проверяй   заблуждения   интересно   мифы   неожиданно   познавательно   так бывает   факты   
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Многие распространенные убеждения коренятся в заблуждениях прежних поколений и не имеют ничего общего с реальностью.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: доверяй но проверяй   заблуждения   интересно   мифы   неожиданно   познавательно   так бывает   факты   
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23  комментария
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4k
Сергей Семенов Час назад
>>> Миф: солнечные батареи работают только на свету. Реальность: на свету они заряжаются, а отдают энергию, как любые аккумуляторы, в нужное вам время

Вотжеблин! А мы, как дураки, к солнечным батареям аккумулятор днем подключаем, чтоб ночью его использовать для питания электрооборудования!
Оказывается, аккумулятор придуман маркетологами и можно просо солнечными батареями безо всего пользоваться круглосуточно!!!!!
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2k
Роман 6 минут назад
Это что за бред школоты????? Половина-шляпа полная!
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5k
Leonid 10 минут назад
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44k
Соломей 16 минут назад
миф: заглянул в пост посмотреть что то интересное для 10% мозга.
реальность: очередной говнопост лайкодрочера
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28k
Ego sum qui sum 18 минут назад
Миф: прочитав подобный пост, люди немного поумнеют
Реальность: без комментариев
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1k
Лимонадный Джо 20 минут назад
Гороскопы, безусловно - фигня. Но реальные денежки они кое-кому реально приносят.
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27k
Юрий Полчаса назад
"антибиотики не помогают от вирусных заболеваний" - как насчет бактериальных заболеваний? Пневмония, пиелонефрит, ангина, туберкулез и многие другие.
Антибиотики и были придуманы именно для борьбы с бактериями.
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6k
М С Полчаса назад
Аутизм, как раз, имеет высокую корреляцию с вакцинацией. Никакой это не миф, а научный факт. Только скрываемый, в том числе с помощью таких говновбросов.
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364
adssaf afasffdsga 40 минут назад
Сам придумал, сам опроверг, сам посмеялся. Тьфу, бл!
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1k
Шапкин 51 минуту назад
Миф: глутаминат натрия вреден для здоровья. Реальность: он не вреднее соли - если не употреблять его в избытке, это отличная специя.
Как все несуществующие соединения глутаминат очень сильный яд. Достаточно его понюхать и всё. К счастью его не существует.
А глутамат натрия используется для маскировки дефектов продукта (например запаха несвежести - "тухлецы"). Этим он и вреден.
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3k
александр 54 минуты назад
мифы для дебилов
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23k
sssss3 Час назад
Миф: 50% браков заканчиваются разводами. Реальность: в эту статистику попадают вторые и последующие разводы, так что шанс прожить вместе всю жизнь у каждой пары - существенно больше половины
.
Авторица или афтар как вас там, математически докажи что меньше 50%.
При условии, что по данным ЗАГС количество заключённых браков практически равно количеству разводов. Кстати эта статистика ЗАГСов приводилась в СМИ.
Или приезжают из Ямайки к нам разводится???
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1k
Десантура Час назад
Солнечная батарея функционирует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на свету. Это и есть реальность. Отдают электроэнергию в нужное время именно аккумуляторы. Так протупить просто непостижимо!
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23k
sssss3 Час назад
Миф: простуда наступает, если замерзнешь. Реальность: простуда вызывается вирусами, холод лишь способствует их быстрому развитию в организме...
...
А бактериями не вызывается простуда??? Разве нет бактериального ринита, бронхита, пневмонии, ангины???
Разве переохлаждение не даёт ослабление организма, и не провоцирует ослабление борьбы организма с имеющимся бактериями и их взрывного количества в организме???
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4k
alex Час назад
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240
Elise Norge Час назад
Солнечные батареи способствуют преобразованию солнечной энергии в электрическую. Но они не способны что-либо в себя накапливать и содержать. Вот именно по этой причине весь пост улетает в категорию - ахинея.
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25k
Serg2001 Час назад
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6k
sedoisever Час назад
Всегда захожу в такие посты про "мифы и факты", чтобы поржать над очередной чушью... )
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24k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Чего чего? Автор, кто тебе траву такую забористую поставляет? Заряжаются не солнечные батареи, заряжаются аккумуляторы, а уже аккумуляторы в свою очередь отдают энергию при отсутствии света!
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1k
rudenkov Час назад
"..в которые все еще многие верям". В смысле: одобрям?
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51k
dima423 Час назад
какая же тупая херня...)
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