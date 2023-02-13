25+ мифов, в которые многие верят

Миф: надо ждать сутки или двое, чтобы подать заявление о пропаже человека. Реальность: заявление можно подать сразу, если есть подозрение, что с человеком беда
Миф: мы используем лишь 10% нашего мозга. Реальность: мы используем мозг целиком, просто разные действия требуют активности разных клеток
Миф: каждый получает то, чего заслуживает. Реальность: подобные утверждения лишь дополнительно травмируют жертву
Миф: полиграф невозможно обмануть. Реальность: полиграф - очень неточный прибор, требующий к тому же очень точной интерпретации
Миф: миллиардеры - люди с быстрым умом и фантазией. Реальность: большинство огромных состояний - результат удачного стечения обстоятельств
Миф: антибиотики помогают при простуде. Реальность: антибиотики не помогают от вирусных заболеваний и используются врачами лишь для лечения осложнений простуды
Миф: теория существования "альфа-самцов" в человеческом обществе. Реальность: альфа-самцы характерны для стайных животных: это отцы, а стая - их потомки
Миф:иметь хобби - удел детей. Реальность: хобби полезно иметь для психики любому взрослому
Миф: в мире существует единственный подходящий нам партнер. Реальность: в мире много подходящих партнеров, сложнее не встретить подходящего человека, а построить с ним отношения
Миф: простуда наступает, если замерзнешь. Реальность: простуда вызывается вирусами, холод лишь способствует их быстрому развитию в организме
Миф: хищные животные могут прожить на вегетарианской диете. Реальность: вегетарианство, скорее всего, быстро погубит хищника
Миф: вакцины вызывают аутизм. Реальность: ничего подобного, дело лишь в совпадении - аутизм нередко манифестирует в возрасте массовой вакцинации, после 2 лет
Миф: солнечные батареи работают только на свету. Реальность: на свету они заряжаются, а отдают энергию, как любые аккумуляторы, в нужное вам время
Миф: беременная не должна высоко поднимать руки, иначе ребенок запутается в пуповине. Реальность: руки можно поднимать на любую высоту, на пуповину это не влияет
Миф: видеоигры вызывают страсть к насилию. Реальность: психологи давно доказали, что одно с другим никак не коррелирует
Миф: морковь благотворно влияет на зрение. Реальность: ухудшение зрения вызывается изменением формы глазного яблока, ни морковь, ни иные овощи не в состоянии ее изменить
Миф: глутаминат натрия вреден для здоровья. Реальность: он не вреднее соли - если не употреблять его в избытке, это отличная специя
Миф: греческие статуи были белоснежными. Реальность: греческие художники покрывали их яркими красками, просто они сошли от времени
Миф: расширение дорог способствует искоренению пробок. Реальность: если сделать дорогу шире, вскоре часть водителей изменит маршруты, и трафик восстановится на прежнем уровне
Миф: нельзя плавать после еды, надо выждать как минимум час. Реальность: плавайте когда угодно, но сразу после еды спортсмену, естественно, трудно будет показать высокий результат
Миф: вплоть до Средневековья люди считали Землю плоской. Реальность: о том, что Земля - шар, было известно еще древнегреческим ученым
Миф: после бритья волоски становятся толще. Реальность: их толщина не меняется, они кажутся толще из-за ровно срезанных бритвой кончиков
Миф: если проглотить семечко от арбуза, он может прорасти в животе. Реальность: без комментариев
Миф: если есть сыр перед сном, вам будут сниться кошмары. Реальность: сыр не имеет такой особенности, но если не наедаться слишком плотно перед сном, спать и правда будете лучше
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой
- Факты, которые вас удивят
- Факты, которые вас удивят
- Это гораздо смертельнее, чем вы думаете
- Факты о времени, которые не всякому придут в голову
Вотжеблин! А мы, как дураки, к солнечным батареям аккумулятор днем подключаем, чтоб ночью его использовать для питания электрооборудования!
Оказывается, аккумулятор придуман маркетологами и можно просо солнечными батареями безо всего пользоваться круглосуточно!!!!!
реальность: очередной говнопост лайкодрочера
Реальность: без комментариев
Антибиотики и были придуманы именно для борьбы с бактериями.
Как все несуществующие соединения глутаминат очень сильный яд. Достаточно его понюхать и всё. К счастью его не существует.
А глутамат натрия используется для маскировки дефектов продукта (например запаха несвежести - "тухлецы"). Этим он и вреден.
.
Авторица или афтар как вас там, математически докажи что меньше 50%.
При условии, что по данным ЗАГС количество заключённых браков практически равно количеству разводов. Кстати эта статистика ЗАГСов приводилась в СМИ.
Или приезжают из Ямайки к нам разводится???
...
А бактериями не вызывается простуда??? Разве нет бактериального ринита, бронхита, пневмонии, ангины???
Разве переохлаждение не даёт ослабление организма, и не провоцирует ослабление борьбы организма с имеющимся бактериями и их взрывного количества в организме???