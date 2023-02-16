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Нежность до предела... Одна из самых чувственных баллад своего времени

Нежность до предела... Одна из самых чувственных баллад своего времени

Автор:
16 февраля 2023 12:46
Сообщество : RealFishki
Метки: The Offspring   Музыка   Пенкин   Прошлое   видео   интересное   клип   магомаев   
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"Feelings" - довольно слащавая песня, которая у некоторых может даже вызвать обильные слёзы. В 1970-е на музыкальном рынке было много чувственных баллад, но "Feelings" была особенной.

Кстати, автор хита, Моррис Альберт - бразилец. Он приехал в США для учебы в Колумбийском университете и в 1974 году выпустил сингл "Feelings", который мгновенно стал популярным.


Вообще, песня о грустном расставании, где герой пытается сдерживать свои чувства к девушке, но всё напрасно.


Баллада оказалась лишь на 6 месте в американском хит-параде, но держалась она там целых 32 недели, что стало рекордом за всю историю музыкальных хит-парадов.

Моррис Альберт сначала считался полноценным автором "Feelings". Но позже вынужден был разделить авторские права (и вместе с ними гонорары) с французским композитором Лулу Гасте, который увидел в этой песне сходство со своей песней 1956 года "Pour Toi".


Но так или иначе, "Feelings" стала каноничной чувственной балладой, её использовали в бесконечном количестве фильмов и телешоу. Она стала своего рода мемом.

Популярные кавер-версии "Feelings" были записаны Энди Уильямсом, Ширли Бэсси, Глорией Гейнор и другими исполнителями.


Ну а легендарный Поль Мориа выжал из мелодии максимум сентиментальности.


Поп-панки The Offspring сделали пародию в своём репертуаре, поменяв текст на издевательский


В СССР песня прозвучала в исполнении Муслима Магомаева


И в фильме Евгения Гинзбурга "Свадьба соек" она прозвучала в версии ВИА "Иверия".


А позже она твёрдо укрепилась в репертуаре Сергея Пенкина.

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Метки: The Offspring   Музыка   Пенкин   Прошлое   видео   интересное   клип   магомаев   
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Serg2001 Час назад
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Игорь Полминуты назад
пенкин лучший =)
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