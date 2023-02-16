Нежность до предела... Одна из самых чувственных баллад своего времени

"Feelings" - довольно слащавая песня, которая у некоторых может даже вызвать обильные слёзы. В 1970-е на музыкальном рынке было много чувственных баллад, но "Feelings" была особенной.
Кстати, автор хита, Моррис Альберт - бразилец. Он приехал в США для учебы в Колумбийском университете и в 1974 году выпустил сингл "Feelings", который мгновенно стал популярным.
Источник:
Вообще, песня о грустном расставании, где герой пытается сдерживать свои чувства к девушке, но всё напрасно.
Баллада оказалась лишь на 6 месте в американском хит-параде, но держалась она там целых 32 недели, что стало рекордом за всю историю музыкальных хит-парадов.
Источник:
Моррис Альберт сначала считался полноценным автором "Feelings". Но позже вынужден был разделить авторские права (и вместе с ними гонорары) с французским композитором Лулу Гасте, который увидел в этой песне сходство со своей песней 1956 года "Pour Toi".
Но так или иначе, "Feelings" стала каноничной чувственной балладой, её использовали в бесконечном количестве фильмов и телешоу. Она стала своего рода мемом.
Источник:
Источник:
Популярные кавер-версии "Feelings" были записаны Энди Уильямсом, Ширли Бэсси, Глорией Гейнор и другими исполнителями.
Источник:
Ну а легендарный Поль Мориа выжал из мелодии максимум сентиментальности.
Источник:
Поп-панки The Offspring сделали пародию в своём репертуаре, поменяв текст на издевательский
Источник:
В СССР песня прозвучала в исполнении Муслима Магомаева
Источник:
И в фильме Евгения Гинзбурга "Свадьба соек" она прозвучала в версии ВИА "Иверия".
Источник:
А позже она твёрдо укрепилась в репертуаре Сергея Пенкина.
Источник:
- Куда пропала Людмила Барыкина
- "Футбольный марш" СССР длится одну минуту: почему
- Удивительный любовный и творческий союз
- Этому альбому 40 лет и он всё ещё самый продаваемый в истории
- О чем поётся в "Ma Baker"?