Нежность до предела... Одна из самых чувственных баллад своего времени

Моррис Альберт сначала считался полноценным автором "Feelings". Но позже вынужден был разделить авторские права (и вместе с ними гонорары) с французским композитором Лулу Гасте, который увидел в этой песне сходство со своей песней 1956 года "Pour Toi".





Но так или иначе, "Feelings" стала каноничной чувственной балладой, её использовали в бесконечном количестве фильмов и телешоу. Она стала своего рода мемом.