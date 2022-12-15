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О чем поётся в "Ma Baker"?

О чем поётся в "Ma Baker"?

Автор:
15 декабря 2022 18:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   криминал   
475
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Под неё танцевали миллионы человек! Но на текст хита Boney M никто не обращает внимания, а ведь интересно, кто же такая Мамаша Бейкер.

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Метки: Музыка   Прошлое   видео   интересное   история   криминал   
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5  комментариев
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29k
Андрей Иванов 14 минут назад
Западные песни лучше слушать, не зная языка, на котором они написаны. Песен с говёным смыслом или без него и у нас хватает
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18k
alexis 2 минуты назад
Вместо тысячи слов.)))
Ссылка www.youtube.com
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59k
Опиум для народа 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Сергей Алексеевич 16 минут назад
Отличные негры и отличные артисты.
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25k
Сергей Алексеевич 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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minimalism

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