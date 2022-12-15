О чем поётся в "Ma Baker"?

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Под неё танцевали миллионы человек! Но на текст хита Boney M никто не обращает внимания, а ведь интересно, кто же такая Мамаша Бейкер.
В поисках материала для песен продюсера Франка Фариана заносило в самые разные истории. От конфликта в Северной Ирландии до биографии Распутина. В песне "Ma Baker" рассказывается история Кейт Баркер - известной героини криминальных хроник, мама четырёх сыновей, ставших гангстерами.
8 октября 1873 года Донни Кларк родилась в штате Миссури. В 19 лет она вышла замуж за Джорджа Баркера. У пары родилось четверо сыновей, которых назвали Фред, Ллойд, Герман и Артур. В школу детишки не ходили, но уже в раннем возрасте ступили на кривую дорожку преступного мира.
Песня начинается со слов: "Стоять! Я - Мамаша Бейкер! Подними руки вверх и отдай мне все свои деньги!" Для благозвучности Франк Фариан немного изменил фамилию героини с Баркер в Бейкер.
Преступления братьев были связаны с убийствами и грабежами и все они явно были не шибко умными и попадались: Ллойд и Фред сели в тюрьму в Канзасе, Артур сидел за решёткой в Оклахоме, а Герман, чтобы избавиться от преследования властей, покончил с собой.
Мамаша Баркер, кстати, стала прототипом Мамаши Гавс в "Утиных историях".
Преступления братьев были связаны с убийствами и грабежами и все они явно были не шибко умными и попадались: Ллойд и Фред сели в тюрьму в Канзасе, Артур сидел за решёткой в Оклахоме, а Герман, чтобы избавиться от преследования властей, покончил с собой.
Мамаша Баркер, кстати, стала прототипом Мамаши Гавс в "Утиных историях".
Около трёх лет сыночки сидели в тюрьме и за это время маменька успела получить репутацию гулящей женщины. Фред освободился первым и сразу же сформировал новую банду и продолжал творить беспредел. В январе 1935 года полиция окружила дом, где прятались бандиты, Фред и Мамаша. Сын начал перестрелку и в результате погибли и он, и мать.
В последнем куплете хита звучит эта строчка: "Они не хотели на виселицу и погибли с дымящимися стволами в руках".
Мелодия песни основана на старой тунисской песне "Сиди Мансур", которую назвали в честь городка в Тунисе. А переделка Boney M была основана на диско-версии Мохамеда Ханеша 1975 года.
Мелодия песни основана на старой тунисской песне "Сиди Мансур", которую назвали в честь городка в Тунисе. А переделка Boney M была основана на диско-версии Мохамеда Ханеша 1975 года.
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