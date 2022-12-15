О чем поётся в "Ma Baker"?

Песня начинается со слов: "Стоять! Я - Мамаша Бейкер! Подними руки вверх и отдай мне все свои деньги!" Для благозвучности Франк Фариан немного изменил фамилию героини с Баркер в Бейкер.

Преступления братьев были связаны с убийствами и грабежами и все они явно были не шибко умными и попадались: Ллойд и Фред сели в тюрьму в Канзасе, Артур сидел за решёткой в Оклахоме, а Герман, чтобы избавиться от преследования властей, покончил с собой.

Мамаша Баркер, кстати, стала прототипом Мамаши Гавс в "Утиных историях".